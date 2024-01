Năm 2024 này, tại sao cuộc chiến smartphone không còn xoay quanh phần cứng?

Năm 2024 chứng kiến một bước ngoặt đáng chú ý trong ngành công nghiệp smartphone. Không còn là cuộc chiến của các thông số phần cứng, thị trường điện thoại thông minh giờ đây chuyển hướng sang một cuộc chiến mới: trải nghiệm người dùng và phần mềm.

Thị trường phần cứng đã bão hoà

Thị trường smartphone đã chứng kiến sự bão hòa đáng kể trong những năm gần đây. Một phần nguyên nhân chính là do sự phổ biến rộng rãi của thiết bị di động và số lượng lớn các mẫu smartphone thường không có nhiều khác biệt so với nhau. Điều này, kết hợp với việc thiếu những đổi mới thực sự đột phá, đã góp phần vào việc giảm sự quan tâm của cộng đồng người dùng công nghệ nói chung. Hơn nữa, việc người dùng không thấy lý do để nâng cấp lên một mẫu điện thoại mới đắt đỏ hơn mà không mang lại nhiều cải tiến lớn đã làm giảm nhu cầu thay thế thiết bị cũ bằng các mẫu mới.

Vi xử lý, cấu hình, thông số, đã không còn là yếu tố mà người dùng quan tâm nữa, AI mới là xu hướng trong năm 2024 và thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, AI trở thành một yếu tố quan trọng, giúp tái khởi động thị trường smartphone. Sự phát triển của AI trong điện thoại thông minh không chỉ giới hạn ở việc cung cấp các tính năng hỗ trợ đơn giản mà còn mở rộng ra khả năng xử lý dữ liệu phức tạp và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng ở mức độ chưa từng có.

AI và ngành di động

Sự tích hợp AI vào smartphone đã trở nên phổ biến hơn trong 1-2 năm trở lại đây. Các thiết bị di động như smartphone, máy tính bảng, loa thông minh, và các thiết bị giải trí gia đình khác đều đã bắt đầu tận dụng AI để tăng cường trải nghiệm người dùng ngay tại nhà và làm thay đổi cách họ tương tác với môi trường xung quanh.

Năm 2023 đã chứng kiến bước đột phá khi công cụ như ChatGPT không chỉ giới hạn ở nền tảng máy tính mà đã mở rộng sang smartphone, mang lại trải nghiệm AI mạnh mẽ ngay trên chính thiết bị mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Từ đó, AI đã không chỉ cải thiện khả năng hiểu và phản hồi đối với người dùng, mà còn mở ra khả năng xử lý tác vụ phức tạp và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng ở mức độ chưa từng có.

AI trong smartphone đã phát triển từ việc mang tới các tính năng hỗ trợ cơ bản đến việc trở thành một yếu tố quan trọng trong trải nghiệm sử dụng hàng ngày của người dùng, đồng thời mở rộng khả năng của smartphone trong lĩnh vực chụp ảnh và chỉnh sửa hình ảnh, cũng như cung cấp các dịch vụ dựa trên định vị và học máy. Sự phát triển này không chỉ tăng cường khả năng xử lý dữ liệu mà còn tạo ra những trải nghiệm mới lạ, phong phú hơn cho người dùng.

Galaxy AI và cuộc cách mạng mới

Với sự giới thiệu của "Galaxy AI" bởi Samsung, chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới trong cuộc chiến smartphone. Thay vì tập trung chủ yếu vào cải tiến phần cứng, Samsung đang đẩy mạnh sự tích hợp AI, mở ra những khả năng mới cho hiệu năng, xử lý tác vụ, chụp và chỉnh sửa ảnh.

Samsung đã thể hiện sự dẫn đầu của mình trong việc áp dụng AI vào trải nghiệm sống hàng ngày. "Galaxy AI" hứa hẹn không chỉ cải thiện hiệu năng và khả năng xử lý tác vụ mà còn mang đến cách mạng trong chụp ảnh và chỉnh sửa hình ảnh, mở ra những trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng. Việc chú trọng này vào AI hơn là phần cứng thông thường là một bước tiến quan trọng, đánh dấu sự thay đổi trong cách các nhà sản xuất và người tiêu dùng xem xét và đánh giá giá trị của một chiếc smartphone.

Sự phát triển mạnh mẽ của AI dự báo về một không gian mở lớn với vô số khả năng. AI không chỉ làm thay đổi cách chúng ta sử dụng điện thoại thông minh mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày. Chúng ta có thể kỳ vọng vào một kỷ nguyên mới của điện thoại thông minh, nơi mà trí tuệ nhân tạo không chỉ phục vụ như một công cụ mà trở thành trợ lý cá nhân, đối tác sáng tạo cũng như là người bạn đồng hành trong trải nghiệm mỗi ngày.