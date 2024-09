Năm 2024 rồi, cứ đặt bàn làm việc thế này bảo sao công việc khó hanh thông, tiền bạc chẳng giữ được

Việc bố trí không gian làm việc không chỉ phản ánh phong cách cá nhân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy của công việc cũng như tài lộc. Chiếc bàn làm việc, không đơn thuần là nơi chúng ta dành phần lớn thời gian mỗi ngày, mà còn là biểu tượng cho sự nghiệp và may mắn trong cuộc sống.

Bài trí bàn làm việc theo nguyên tắc phong thủy không những có thể tạo động lực làm việc, mà còn giúp thu hút vận may, thúc đẩy sự thăng tiến và giữ chân được của cải. Một vị trí tối ưu trong văn phòng, cách bày trí tinh tế đều góp phần vào việc tạo dựng nên một không gian làm việc hài hòa, thu hút năng lượng tích cực.

Hãy tham khảo những nguyên lý phong thủy dưới đây để biết bàn làm việc của bạn đã hòa hợp năng lượng chưa và áp dụng chúng vào sắp xếp bàn làm việc của mình, từ đó thúc đẩy hỗ trợ may mắn đến với công việc của bạn nhiều hơn.

Bố trí bàn làm việc ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của một người.

Cách đặt bàn làm việc đúng

1. Tránh đối diện với cửa

Khi đặt bàn làm việc, hãy nhớ tránh đặt nó đối diện trực tiếp với cửa văn phòng hoặc cửa công ty. Điều này là do tà khí có xu hướng tích tụ ở nơi bạn bước vào nhà. Nếu bạn đối mặt với bàn làm việc, việc ở trong trạng thái này lâu ngày cũng sẽ khiến vận khí xấu ảnh hưởng đến bạn và gây ra va chạm.

Bàn làm việc tránh đối diện với cửa ra vào.

2. Đừng quay lưng lại cửa sổ

Nhiều người luôn đặt bàn làm việc trước cửa sổ để có được ánh sáng tốt. Nhưng thực tế thì cách bố trí này rất tệ. Phía sau bàn làm việc chắc chắn phải có thứ gì đó để dựa vào. Nếu phía sau có cửa sổ sẽ khiến mọi người cảm thấy bất an, dẫn đến phân tán tư tưởng khi làm việc, thậm chí còn có thể dẫn đến rò rỉ tiền bạc.

3. Bàn làm việc phải có chỗ dựa

Khi đặt bàn làm việc, bạn phải có vật gì đó để tựa vào phía sau, tốt nhất là một bức tường vững chắc. Có một bàn làm việc để dựa vào có thể khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc. Có rất nhiều người quan trọng điểm tựa hỗ trợ họ trong công việc, để mọi người có thể tự tin, vững vàng hơn về mặt tinh thần. Nếu như không tựa vào tường, việc cần đến một chiếc ghế có lưng tựa cao sẽ rất cần thiết.

Bàn làm việc nên có chỗ tựa, nếu không ghế ngồi cần có tựa cao.

4. Đặt nó vào vị trí tài lộc

Bàn làm việc nên được đặt ở vị trí tài lộc. Thông thường, các đường chéo ở hai bên cửa là vị trí tài lộc tương ứng. Ngoài ra, bạn cũng có thể xác định vị trí tài lộc của mình dựa trên những thay đổi trong Cửu Cung Phi Tinh, kết hợp với cách bố trí tổng thể của văn phòng, đồng thời đặt bàn làm việc ở vị trí thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển của cải.

Đối với nhân viên không thể tự do đặt vị trí bàn làm việc thì điều quan trọng là bạn cần bố trí và sắp xếp tại bàn làm việc của mình cẩn thận hơn.

3 điều quan trọng khi bố trí bàn làm việc

1. Đặt linh vật

Nếu muốn phát huy tài lộc và nâng cao hiệu quả công việc, bạn có thể đặt một số đồ vật thu hút tài lộc trên bàn làm việc. Ví dụ, kỳ lân, tỳ hưu,... đều là linh vật tượng trưng cho sự giàu có. Đồng thời, bạn cũng có thể đặt những đồ trang trí, sản phẩm pha lê,… phù hợp với cung hoàng đạo/con giáp của mình, có thể xua đuổi tà khí và hóa giải vận xui, đồng thời giúp củng cố các mối quan hệ và mang lại sự giàu có cho mình.

2. Đặt cây phong thủy

Bạn cũng có thể đặt một số cây xanh trên bàn làm việc, những loại cây tốt lành nhất như tre may mắn, trúc phú quý, cỏ tiền đồng,... có tác dụng thu hút tài lộc. Đồng thời, bạn cũng có thể đặt vào chậu lá bạc hà, vừa có tác dụng sảng khoái tinh thần, giảm mệt mỏi, vừa tốt cho thị lực của mọi người. Đồng thời, cần lưu ý khi chọn cây xanh nên tránh những loại cây trồng trong chậu có gai như xương rồng, táo gai, nếu không sẽ khiến tinh thần bất an, dễ dẫn đến cáu gắt, cãi vã.

Nên cẩn thận lựa chọn loại cây phong thủy đặt trên bàn làm việc.

3. Không đặt máy in

Nhiều người có thói quen đặt máy in trên bàn làm việc để thuận tiện khi làm việc. Tuy nhiên, cách làm này thực chất không tốt cho sự giàu có, vì máy in là vật bằng kim loại và hoạt động thường xuyên, không chỉ cản trở khí thế và năng lượng của con người mà còn tạo ra tiếng ồn làm giảm hiệu quả công việc, tăng khả năng xảy ra sai sót trong công việc. Nhưng nếu không còn cơ hội để lựa chọn, hãy nhớ đặt một số linh vật may mắn cũng có thể giải quyết những tác động tiêu cực ở một mức độ nhất định.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)