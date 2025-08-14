Năm 2025, THACO sẽ đóng ngân sách Đà Nẵng ít nhất 20.000 tỉ đồng

Chiều 14-8, tại KCN THACO Chu Lai (xã Núi Thành, TP Đà Nẵng), Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Tập đoàn Trường Hải (THACO).

Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP cùng nhiều lãnh đạo của Thành ủy, UBND TP và các sở ngành.

Phó Chủ tịch Đà Nẵng hứa bàn giao mặt bằng trước 20-10

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn THACO trình bày về tình hình thực hiện và một số khó khăn, vướng mắc tại các dự án mà tập đoàn đầu tư trên địa bàn TP Đà Nẵng, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tham quan các nhà máy sản xuất của THACO tại Chu Lai

Đó là các dự án KCN THACO Chu Lai (451 ha); dự án KCN cơ khí ô tô mở rộng; dự án luồng Cửa Lở, cầu kết nối khu bến Tam Hiệp, Tam Hòa và đường nối KCN Việt – Hàn với đường Võ Chí Công; dự án Khu đô thị Chu Lai (188 ha); dự án khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa – Tam Tiến (1.014 ha).

Ngoài ra, đại diện THACO cũng đã trình bày về kết quả ban đầu việc khảo sát thực hiện dự án trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn các xã vùng cao của TP Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các ngành chức năng báo cáo về tiến độ giải quyết các thủ tục dự án, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và yêu cầu cam kết tiến độ bàn giao mặt bằng cụ thể.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng hứa trước ngày 20-10 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án 451 ha.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết vướng mắc các dự án của THACO chủ yếu là "đất công ích 5%", đã được tỉnh Quảng Nam cũ tập trung chỉ đạo giải quyết. Ông yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tập trung giải quyết nội dung này, đồng thời bố trí các nguồn lực để xây dựng các khu tái định cư cho người dân cũng như các khu nghĩa trang để di dời mồ mả phục vục các dự án…

Bí thư Đà Nẵng nêu 5 đóng góp lớn của Tập đoàn THACO

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết đây là buổi làm việc đầu tiên của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng sau sáp nhập. "Tôi rất trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao sự phát triển, đóng góp của Tập đoàn THACO trong suốt thời gian qua. Trước đây, mỗi lần nghĩ về phát triển ngành công nghiệp, bao giờ tôi cũng lấy ví dụ về THACO để trao đổi với anh em" – ông Quảng chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu kết luận buổi làm việc

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đưa ra 5 đóng góp lớn của Tập đoàn THACO đối với sự phát triển Quảng Nam – Đà Nẵng. Thứ nhất là đóng góp cho nền công nghiệp của TP Đà Nẵng. Ông Quảng cho biết TP định hướng khu vực phía Nam sẽ phát triển công nghiệp nặng và THACO sẽ là tập đoàn chủ lực để phát triển ngành công nghiệp này.

"Tôi tin rằng THACO phát triển sẽ tạo ra một hệ sinh thái, một thỏi nam châm để hút các doanh nghiệp khác vào hệ sinh thái, đặc biệt là công nghiệp, cơ khí" – ông Quảng tin tưởng.

Thứ hai, THACO đã đóng góp rất lớn vào ngân sách địa phương. Từ khi thành lập tới nay, Tập đoàn đã đóng hơn 231.000 tỉ đồng cho ngân sách. Trong năm 2025, THACO cam kết sẽ đóng ngân sách ít nhất 20.000 tỉ đồng, hơn 1/3 số dự kiến thu năm nay của toàn TP Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn THACO chủ trì buổi làm việc

Đóng góp thứ ba, đó là tạo ra công ăn việc làm, với đội ngũ công nhân chất lượng cao. Riêng tại Chu Lai có hơn 16.400 lao động, hầu hết là người địa phương.

Thứ tư là đóng góp về an sinh xã hội, hạ tầng. Ông Quảng lấy ví dụ tuyến đường vòng xoay tại Chu Lai là do THACO bỏ tiền ra đầu tư. Ngay tại buổi làm việc, Chủ tịch THACO Trần Bá Dương cam kết sẵn sàng đầu tư khu đô thị tái định cư cho người dân, đây là điều rất đáng ghi nhận.

Cuối cùng, ông Quảng cho biết dù là tập đoàn tư nhân nhưng THACO xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn rất bài bản và mạnh. THACO duy trì 6 chi bộ với hơn 200 đảng viên; tổ chức Công đoàn phục vụ tốt đời sống của lao động.

Ngay tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng xin ý kiến và tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương xác định THACO là nhà đầu tư chiến lược trong định hướng phát triển của TP.

Đối với các kiến nghị của THACO, ông Quảng cho biết 5 dự án của THACO chủ yếu vướng mắc 2 vấn đề là GPMB và giải quyết về thủ tục. Ông Quảng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng phải xác định việc GPMB các dự án của THACO là dự án trọng điểm. Phải xác định rõ các cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm. Ông yêu cầu chậm nhất trong tháng 10-2025 phải bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà đầu tư.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết bản thân ông sẵn sàng trao đổi với các bộ ngành liên quan để tháo gỡ các vướng mắc.

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng gợi ý THACO không nên tổ chức đưa đón hơn 16.000 công nhân mỗi ngày mà cần xây dựng một "hệ sinh thái sống" tại Chu Lai. Ông nói rằng đi cả một khu vực rộng lớn không hề có một siêu thị nào. Cần phải xây dựng chỗ ở, chỗ vui chơi giải trí, các dịch vụ thiết yếu tại Chu Lai. Định hướng xây dựng một "THACO city", "smart city" - thành phố thông minh, thu hút dân số đến sinh sống.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn THACO phát biểu

Ông Nguyễn Văn Quảng mong muốn THACO đặt mục tiêu đóng góp ngân sách trong 2 năm tới lên con số 25.000 tỉ đồng/năm trở lên. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng kêu gọi THACO nghiên cứu thực hiện dự án đường sắt đô thị nối từ sân bay Đà Nẵng đi Hội An – sân bay Chu Lai; xây dựng hệ sinh thái logictics… "TP Đà Nẵng sẵn sàng đồng hành cùng tập đoàn trong phát triển thời gian tới" - ông Quảng kết luận.