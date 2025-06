Ngày 21/6, THACO AUTO đã tổ chức buổi livestream bán hàng trên hai kênh TikTok chính thức là Kia Hồ Chí Minh và Mazda Hồ Chí Minh. Chương trình giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin ưu đãi và tương tác trực tiếp với người xem.

THACO AUTO cũng gia nhập “cộng đồng” livestream

Trong buổi phát sóng, THACO AUTO giới thiệu hai mẫu xe gồm Kia New Seltos và Mazda CX-5 – hai dòng xe đang có doanh số bán hàng đáng chú ý. Kia New Seltos được giới thiệu với thiết kế theo hướng thể thao, tích hợp công nghệ mới, trong khi Mazda CX-5 được nhấn mạnh ở thiết kế ngoại thất, tính năng an toàn và khả năng vận hành.

Buổi livestream kéo dài khoảng 2 giờ, thu hút nhiều người xem và bình luận tương tác từ người dùng trên nền tảng TikTok. Ngoài phần giới thiệu xe và thông tin khuyến mãi, đội ngũ tư vấn viên tham gia trực tiếp để giải đáp thắc mắc và trình bày các tính năng của sản phẩm.

THACO AUTO cho biết đã chuẩn bị các yếu tố kỹ thuật như âm thanh, ánh sáng, ghi hình và bố trí không gian phù hợp cho chương trình. Đội ngũ tư vấn tham gia được lựa chọn nhằm đảm bảo khả năng giới thiệu sản phẩm và giao tiếp với khách hàng qua nền tảng trực tuyến.

Việc tổ chức livestream nằm trong định hướng phát triển các hoạt động kinh doanh trực tuyến của THACO AUTO, nhằm mở rộng kênh tiếp cận khách hàng và nâng cao khả năng tương tác trên các nền tảng số.

CEO Cường Đô la đích thân livestream bán nhà, "chốt" giá 800 tỷ đồng

Trước đó, một doanh nghiệp bất động sản của livestream bán nhà gây chú ý. Cụ thể, C‑Holdings đã phối hợp cùng BHS Group tổ chức phiên livestream giới thiệu và bán hàng cho dự án căn hộ tại Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sự kiện gây chú ý khi có sự tham gia trực tiếp của ông Nguyễn Quốc Cường – Tổng Giám đốc CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán QCG), đồng thời là Chủ tịch HĐQT của C‑Holdings.

Theo thống kê từ đơn vị tổ chức, chỉ trong 3 tiếng livestream, chương trình thu hút 151.200 lượt xem, hơn 31.000 bình luận, 1,4 triệu lượt yêu thích và 1.200 khách để lại số điện thoại để được tư vấn. Kết thúc buổi livestream, đã có 517 khách hàng đặt chỗ mua căn hộ, với tổng giá trị lên đến 800 tỷ đồng.

"Việc quảng bá sản phẩm ra thị trường thông qua tất cả nền tảng là điều cần thiết, livestream tiếp cận với khách cũng là cách để sản phẩm vừa túi tiền đến tay người trẻ - những người có nhu cầu thật", ông Cường nhận xét.

Ông Nguyễn Quốc Cường cho biết dự án này nhắm đến nhóm khách hàng trẻ với nhu cầu nhà ở có thiết kế hiện đại, tiện ích đầy đủ và chi phí phù hợp. Do đó, việc livestream là hình thức sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận được khách hàng mục tiêu hiệu quả.

Livestream – phương thức đang lên trong cuộc chơi TMĐT

Được biết, livestream bán hàng là phương thức bán hàng đang lên của thị trường TMĐT. Một khảo sát về hành vi mua sắm của gen Z tại Việt Nam mới đây của Shopee cũng nhấn mạnh bên cạnh việc thu thập voucher, 2/5 gen Z còn thích xem livestream để săn hàng trên kênh TMĐT. Trong đó 84% người dùng cho biết trải nghiệm mua sắm thú vị là một trong những lý do lựa chọn TMĐT làm kênh mua sắm ưa thích.

Dù vậy, hình thức này cũng đang tạo ra rất nhiều bất cập, đặc biệt là với các nhà bán hàng cá nhân, liên quan đến hàng kém chất lượng và khó truy thu thuế.

Nhiều công ty nghiên cứu thị trường lớn cho biết họ chưa thể thống kê được chính xác doanh số của các phiên livestream để tính vào quy mô thị trường.

Báo cáo của nền tảng số liệu Metric cho biết số thống kê doanh thu bán lẻ trên năm sàn TMĐT lớn nhất tại Việt Nam của họ chưa bao gồm doanh thu từ các phiên livestream. Giải thích về cách thu thập dữ liệu này, đại diện Metric cho biết với hình thức bán hàng livestream, rất khó cho họ thống kê chính xác vì giá bán của các phiên này thay đổi liên tục so với giá gốc. Nhiều phiên xóa link live sau khi thực hiện, nên để đảm bảo số liệu chính xác nhất, một số nền tảng chưa đưa các số này vào báo cáo.

Dù các sàn bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thống kê, sàng lọc sản phẩm, giá bán nhưng riêng với các phiên livestream vẫn rất khó "rà" một cách chính xác. Theo chuyên gia, để đánh giá đúng doanh số, đơn hàng, các sàn cần phối hợp chặt chẽ với người bán trước các phiên livestream, có cơ chế minh bạch và công khai thông tin rõ ràng như đăng ký sản phẩm, giá….