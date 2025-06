Livestream bán nhà gây bão MXH, Cường Đô la hé lộ loạt dự án của C Holdings - "cơ ngơi" riêng bên cạnh Quốc Cường Gia Lai

Ngày 19/6/2025, hàng trăm nghìn người dùng TikTok bất ngờ khi ông Nguyễn Quốc Cường (hay được gọi là Cường Đô la) “livestream” bán căn hộ. Ông Cường được biết đến là Chủ tịch HĐQT C Holdings, đã cùng TikToker Bé Duy và diễn viên Hùng Thuận, trực tiếp giới thiệu dự án The Felix ở TP Thuận An, Bình Dương.

Phiên phát sóng kéo dài hơn 2 tiếng đã thu hút tới 151.200 lượt xem, 1,4 triệu lượt thả tim, 31.100 bình luận và hơn 1.200 số điện thoại được để lại để nhận tư vấn trực tiếp.

Kết quả, ông Cường đã chốt được 517 lượt đặt chỗ được ghi nhận ngay trong thời gian livestream. Ông Cường chia sẻ, đây là một phần trong chiến lược “hiện đại hóa phương pháp tiếp cận” với người mua trẻ – những người đang ngày càng có thói quen tìm hiểu, mua sắm và đưa ra quyết định tài chính qua nền tảng số.

C Holdings được biết đến là “cơ ngơi” riêng của ông Cường, sau khi rời khởi Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai (QCGL, mã chứng khoán QCG) của mẹ là bà Nguyễn Thị Như Loan vào cuối năm 2018.

Từ năm 2024, sau sự cố lao lý của mẹ, ông Cường quay lại làm Tổng giám đốc QCGL – chèo lái Công ty thay mẹ. Song song, ông Cường vẫn vận hành công ty riêng là C Holdings.

Ảnh: Từ năm 2024, sau sự cố lao lý của mẹ, ông Cường quay lại làm Tổng giám đốc QCG phụ mẹ.

Nổi tiếng với danh xưng "thiếu gia nhà QCGL" cùng thú chơi siêu xe, không ít người tò mò liệu ông Cường khi điều hành công ty riêng sẽ ra sao? Và sự kiện livestream lần này một lần nữa khiến cộng đồng chú ý và đặt câu hỏi về danh mục dự án hiện tại của C Holdings.

The Felix theo giới thiệu là dự án trọng điểm của C Holdings, nằm tại mặt tiền đường Nguyễn Du (TP Thuận An), giáp ranh TP Dĩ An và TP Thủ Đức.

Dự án có quy mô gần 9.500 m2, với hai block cao 40 tầng, cung cấp khoảng 1.200–1.300 căn hộ đa dạng. Giá dự kiến khoảng 34–35 triệu đồng/m2, tức khoảng 1,5 tỷ đồng cho căn 2 phòng ngủ.

Trước The Felix, dự án được biết đến nhiều nhất của C Holdings là C-Skyview: tổ hợp căn hộ – thương mại – dịch vụ cao tầng tại đường Trần Phú, khu vực Chánh Nghĩa.

C-Skyview có tổng diện tích 8.500 m2 với nhiều block căn hộ cao từ 25 đến 36 tầng.

Ảnh: C-Skyview, dự án đầu tay của C Holdings.

Ngoài ra, doanh nghiệp do Cường Đô la điều hành còn là chủ đầu tư của The Maison, dự án cũng tại TP Thủ Dầu Một. Dự án này có tổng diện tích hơn 5.600 m2.