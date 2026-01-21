Năm 2026 người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày hưởng nguyên lương?

Bước sang năm 2026, lịch nghỉ lễ, Tết đang trở thành chủ đề được đông đảo người lao động quan tâm. Nguyên nhân không chỉ bởi nhu cầu chủ động sắp xếp công việc, kế hoạch cá nhân, du lịch hay sum họp gia đình, mà còn bởi dự báo đây sẽ là một năm có nhiều kỳ nghỉ liền kề, tạo ra quỹ thời gian nghỉ ngơi khá thuận lợi.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi “Năm 2026, công chức, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày hưởng nguyên lương ?” đang được tìm kiếm và bàn luận nhiều.

Tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương trong năm 2026

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức hưởng nguyên lương trong một năm. Các ngày nghỉ này bao gồm: Tết Dương lịch; Tết Nguyên đán ; Giỗ Tổ Hùng Vương; Ngày Chiến thắng 30/4; Ngày Quốc tế Lao động 1/5; và Quốc khánh 2/9.

Tuy nhiên, con số 11 ngày trên mới chỉ là số ngày nghỉ chính thức theo luật. Khi cộng thêm các ngày nghỉ hằng tuần liền kề, việc hoán đổi ngày làm việc để tạo kỳ nghỉ dài, cùng với một ngày nghỉ lễ mới vừa được quyết định, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026 được tính toán lên tới 26 ngày. Đây được xem là một trong những năm có quỹ thời gian nghỉ ngơi thuận lợi đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc theo chế độ 5 ngày/tuần.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Ngay từ những ngày đầu năm 2026, người lao động đã được đón một kỳ nghỉ khá dài. Tết Dương lịch năm 2026 kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 1/1/2026 đến hết Chủ nhật ngày 4/1/2026 (Dương lịch).

Kỳ nghỉ này có được nhờ việc thực hiện hoán đổi ngày làm việc xen giữa, tạo điều kiện để nối liền ngày nghỉ lễ với ngày nghỉ cuối tuần. Nhờ đó, người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe sau một năm làm việc, đồng thời mở đầu năm mới trong tâm thế thoải mái hơn.

Tết Nguyên đán là kỳ nghỉ dài nhất trong năm

Sau Tết Dương lịch hơn một tháng, người lao động tiếp tục bước vào kỳ nghỉ lễ dài nhất năm 2026 là dịp Tết Nguyên đán. Theo phương án đã được công bố, kỳ nghỉ Tết Âm lịch kéo dài 9 ngày liên tiếp.

Thời gian nghỉ chính thức bắt đầu từ thứ Hai ngày 16/2/2026, tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ, và kết thúc vào thứ Sáu ngày 20/2/2026, tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Khi cộng thêm 4 ngày nghỉ cuối tuần trước và sau kỳ nghỉ Tết, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ trọn vẹn 9 ngày liên tục.

Với quỹ thời gian này, nhiều gia đình có thể chủ động hơn trong việc về quê sum họp, du xuân, hoặc tổ chức các chuyến du lịch dài ngày ngay đầu năm mới.

Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ 3 ngày

Trong năm 2026, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng Ba Âm lịch) rơi vào Chủ nhật ngày 26/4/2026 Dương lịch. Do trùng với ngày nghỉ hằng tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai ngày 27/4.

Như vậy, nếu tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy ngày 25/4 đến hết thứ Hai ngày 27/4/2026. Đây là khoảng nghỉ tương đối phù hợp để người lao động có thể sắp xếp về quê, tham gia các hoạt động tưởng niệm hoặc nghỉ ngơi ngắn ngày.

Dịp 30/4 – 1/5 nghỉ liền 4 ngày

Hai ngày lễ lớn tiếp theo trong năm là Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Năm 2026, 30/4 rơi vào thứ Năm, 1/5 rơi vào thứ Sáu. Với những cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, người lao động sẽ được nghỉ liền 4 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 30/4 đến hết Chủ nhật ngày 3/5/2026, tính cả 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Việc hai ngày lễ lớn đứng cạnh nhau và sát cuối tuần được đánh giá là khá thuận lợi, tạo điều kiện để nhiều người lên kế hoạch nghỉ dưỡng, du lịch hoặc dành thời gian cho gia đình.

Lịch chi tiết 26 ngày nghỉ lễ trong năm 2026 được nhiều người quan tâm. (Ảnh: Đắc Huy)

Quốc khánh 2/9 nghỉ 5 ngày

Đối với dịp Quốc khánh 2/9, theo quy định, người lao động được nghỉ 2 ngày, bao gồm ngày 2/9 và một ngày liền kề trước hoặc sau. Phương án được đưa ra cho năm 2026 là nghỉ ngày 1/9 và ngày 2/9.

Đồng thời, thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 31/8 sang thứ Bảy ngày 22/8. Nhờ cách sắp xếp này, khi tính cả ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2026 sẽ kéo dài 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 29/8 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026.

Đối với người lao động trong khu vực doanh nghiệp, pháp luật cho phép người sử dụng lao động quyết định cho nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh, gồm ngày 2/9 và một ngày liền trước hoặc sau, căn cứ vào điều kiện sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị.

Điểm mới là Ngày Văn hóa Việt Nam

Một điểm mới được nhiều người quan tâm trong năm 2026 là Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương đây sẽ là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Trong năm 2026, ngày 24/11 rơi vào thứ Ba, người lao động sẽ được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương. Nhiều người lao động bày tỏ kỳ vọng các cơ quan chức năng sẽ xem xét hoán đổi ngày làm việc thứ Hai 23/11 và bố trí đi làm bù vào thời điểm phù hợp, qua đó hình thành kỳ nghỉ liền mạch 4 ngày, từ thứ Bảy ngày 21/11 đến hết thứ Ba ngày 24/11/2026.

Nếu phương án này được thông qua, tổng số ngày nghỉ trong năm 2026 có thể sẽ không dừng lại ở con số 26 ngày (tính cả ngày nghỉ cuối tuần). Theo nhận định của một số chuyên gia, rất có thể năm 2026 sẽ trở thành năm có số ngày nghỉ nhiều nhất từ trước đến nay.

Theo Bộ Nội vụ, lịch nghỉ nêu trên áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc theo chế độ 5 ngày/tuần. Đối với các đơn vị không nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật, việc bố trí lịch nghỉ sẽ linh hoạt hơn, song vẫn phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật về số ngày nghỉ lễ, Tết.

Bộ Nội vụ cũng khuyến khích người sử dụng lao động trong khu vực doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ lễ, Tết tương tự khu vực nhà nước, cũng như có thể thỏa thuận những phương án có lợi hơn cho người lao động. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần hài hòa lợi ích, ổn định quan hệ lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong năm 2026.

Với hàng loạt kỳ nghỉ được sắp xếp liền kề, cùng sự xuất hiện của Ngày Văn hóa Việt Nam, năm 2026 hứa hẹn sẽ là một năm mà người lao động có thêm nhiều cơ hội nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, cân bằng cuộc sống và công việc.