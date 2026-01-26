Năm 2026 nguồn cung địa ốc tăng gấp 2–3 lần: Nhà đầu tư đứng trước “ngã rẽ” mới

Ảnh minh hoạ: MarketTimes.

Tại một Hội thảo về triển vọng thị trường bất động sản mới đây, đánh giá về thị trường này trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nhận định, thị trường sẽ diễn ra rất sôi động với sự trở lại mạnh mẽ của nguồn cung.

Theo đó, nhờ các động thái tháo gỡ quyết liệt về pháp lý, hơn 1.000 dự án đã được "cởi trói" để tái tham gia thị trường. Mặc dù lượng hàng này có thể chưa tung ra ngay lập tức, nhưng theo tính toán, nguồn cung trong giai đoạn 2025 - 2026 sẽ tăng đột biến, gấp khoảng 2 - 3 lần so với các năm trước, ước tính có khoảng 300.000 sản phẩm mới tham gia thị trường.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng cảnh báo về áp lực cạnh tranh gay gắt. Dù cầu tăng theo đà tăng trưởng kinh tế và đầu tư công, nhưng tốc độ tăng của cầu sẽ không theo kịp đà tăng quá mạnh của cung. Điều này buộc các chủ đầu tư phải tự cân chỉnh:

"Các dự án muốn tồn tại phải tăng chất lượng. Những dự án nhỏ lẻ sẽ không còn lợi thế bằng các đại dự án quy mô hàng trăm đến hàng nghìn héc-ta, nơi có khả năng ứng dụng hệ thống kỹ thuật và tính toán bài bản hơn," ông Nguyễn Văn Đính nhấn mạnh.

Về mặt bằng giá, ông Đính cho rằng đang có hai luồng xung lực đối nghịch. Một mặt, chi phí đầu vào tăng khiến giá bất động sản khó giảm sâu; mặt khác, áp lực cạnh tranh từ nguồn cung lớn buộc các chủ đầu tư phải điều chỉnh giá để hút khách. Xu hướng chung là dòng tiền sẽ chỉ chảy vào các sản phẩm thực sự hiệu quả, có chất lượng và khả năng khai thác kinh doanh sinh lời.

Còn theo TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 vẫn được định hướng ở mức 15% cho nền kinh tế, bao gồm cả bất động sản. Với quy mô tín dụng hiện tại rất lớn, con số 15% tương ứng với một lượng tiền khổng lồ đổ vào nền kinh tế chứ không hề nhỏ.

Để đón đầu chu kỳ mới, TS. Cấn Văn Lực gợi ý các nhà đầu tư nên quan tâm đến 3 phân khúc tiềm năng, phù hợp với định hướng của Chính phủ: Phân khúc nhà ở trung cấp và nhà ở xã hội - đây là nhóm luôn được Nhà nước khuyến khích và dư địa phát triển còn rất lớn; Bất động sản khu công nghiệp và logistics - hưởng lợi từ làn sóng đầu tư và sản xuất; Bất động sản gắn với hạ tầng (mô hình TOD) – các đô thị phát triển theo định hướng giao thông công cộng sẽ là xu hướng tất yếu.

Dưới góc độ quản lý nhà nước, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, khung khổ pháp lý và nguồn cung hiện đã sẵn sàng.

Trong giai đoạn 2025 - 2026, cơ sở dữ liệu thị trường sẽ ngày càng minh bạch hơn. Đây là cơ hội để nhà đầu tư tiếp cận thông tin dự án một cách chính xác, từ đó đưa ra các quyết định phù hợp với năng lực tài chính của mình.

"Chiến thắng đến từ việc hiểu rõ bản thân. Nhà đầu tư cần đa dạng hóa nguồn vốn và tìm kiếm phân khúc phù hợp nhất với mình thay vì chạy theo đám đông," bà Đoàn Thị Thanh Mỹ chia sẻ.