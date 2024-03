Nam A Bank dự kiến chia cổ tức 25% trong năm nay

Mới đây, ngày 8/3/2024, Nam A Bank đã chính thức đưa cổ phiếu NAB chuyển từ sàn UpCOM lên niêm yết trên sàn HoSE, là ngân hàng duy nhất được chấp thuận niêm yết trên HoSE trong năm 2023. Hiện giá cổ phiếu NAB ở quanh vùng 16.000 đồng.

Năm 2023 hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh

Theo tài liệu đại hội cổ đông, trong năm 2023, mặc dù nền kinh tế gặp khó khăn nhưng Nam A Bank đã biến thách thức thành cơ hội, phát huy tốt lợi thế và nắm bắt thị trường, từ đó hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ 2023 đã giao.

Cụ thể, tổng tài sản của Nam A Bank năm qua tăng 18%, đạt 102% kế hoạch với gần 210.000 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng tài sản sinh lời chiếm đến 97%. Huy động vốn đạt gần 164.000 tỷ đồng, tăng 19% và hoàn thành 106% kế hoạch. Tín dụng tăng trưởng 18%, hoàn thành 107% kế hoạch với tổng dư nợ hơn 141.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2022 và hoàn thành 127% kế hoạch.

Các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động được ngân hàng này giám sát chặt chẽ và tuân thủ đúng. Theo đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo chuẩn Basel II đạt 11,2%, cao hơn nhiều mức 8% theo quy định; Tỷ lệ dự trữ thanh khoản 20,4%, so với mức quy định tối thiểu 10%; Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn 19,9%, trong khi quy định là tối đa 30%; Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 75,1%, trong khi quy định là tối đa 85%.

Năm 2023, Nam A Bank cũng đã hoàn tất xây dựng, phê duyệt Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu Ngân hàng giai đoạn 2021-2025 và đã báo cáo NHNN thông qua trước khi triển khai theo quy định. (Việc xây dựng phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 là áp dụng với toàn hệ thống chứ không phải riêng Nam Á - PV).

Với sự tăng trưởng vượt bậc, quy mô tài sản của Nam A Bank đến nay đã vào nhóm 20 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất. Định hướng tiên phong trong chiến lược chuyển đổi số, năm 2023 Nam A Bank được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số ngành ngân hàng.

Tiếp tục tăng trưởng bền vững trong năm 2024, mục tiêu lợi nhuận 4.000 tỷ, trọng tâm là "số" và "xanh"

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng bền vững trong năm 2024 với Tổng tài sản tăng thêm 11% lên 232.000 tỷ đồng; Huy động vốn tăng 9% lên 178.000 tỷ; dư nợ cho vay tăng 13% lên 160.000 tỷ; Lợi nhuận trước thuế 4.000 tỷ đồng, tương đương tăng 21% so với năm 2023. Các tỷ lệ an toàn đảm bảo theo đúng quy định, nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Ông Trần Khải Hoàn, Phó Tổng Giám đốc thường trực Nam A Bank

Ông Trần Khải Hoàn, Phó Tổng Giám đốc thường trực Nam A Bank cho biết, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên, Nam A Bank đưa ra 11 giải pháp trọng tâm để thực hiện, trong đó trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, kết hợp hoàn hảo 2 yếu tố nòng cốt là nhân lực và công nghệ; Ưu tiên tập trung nguồn lực để triển khai các hoạt động kinh doanh gắn với chiến lược số hóa và xanh hóa hoạt động, hướng đến khẳng định tính bền vững, chuyên nghiệp và khác biệt của thương hiệu Ngân hàng Nam Á qua yếu tố "số" và "xanh"; Xây dựng chiến lược phát triển hệ sinh thái dài hạn, khai thác chuyên sâu các đối tác liên kết tiềm năng; Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, tăng cường các giải pháp xử lý nợ xấu nhằm cải thiện các chỉ số an toàn và hiệu quả trong hoạt động; Kiên định mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, chú trọng tăng trưởng cao hoạt động dịch vụ, cải thiện giá vốn qua việc thúc đẩy tăng trưởng CASA…

Nam A Bank dự kiến chi trả cổ tức 25%, tăng vốn điều lệ từ hơn 10.580 tỷ đồng lên hơn 13.725 tỷ

Với kết quả hoạt động tích cực trong năm 2023, theo dự thảo, Nam A Bank chi trả cổ tức tỷ lệ 25% cho cổ đông trong năm 2024 từ nguồn lợi nhuận của năm vừa qua và lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước. Ngân hàng này dự định phân phối cho cổ đông dưới dạng cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ là 25%, tương đương với hơn 2.645 tỷ đồng.

Theo Hội đồng quản trị Nam A Bank, để thực hiện định hướng chiến lược phát triển Ngân hàng Nam Á theo kế hoạch đã đề ra cũng như nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động, gắn kết lợi ích người lao động với kết quả kinh doanh, Nam A Bank sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ trong năm nay, từ hơn 10.580 tỷ đồng lên hơn 13.725 tỷ đồng.

Với hơn 3.000 tỷ đồng vốn tăng thêm trong năm 2024, Nam A Bank dự định dùng để mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động; xây dựng cơ sở vật chất các đơn vị kinh doanh hiện tại và tương lai; Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Được biết, trong năm 2023 Nam A Bank đã hoàn tất khai trương, đưa vào hoạt động 23 điểm giao dịch truyền thống đã được NHNN chấp thuận, nâng tổng số điểm giao dịch trên toàn quốc lên gần 250 điểm, trong đó có gần 150 điểm giao dịch truyền thống và 100 điểm giao dịch hiện đại (ONEBANK). Ngoài ra, NHNN đã tin tưởng cấp phép mở mới thêm 05 Chi nhánh và 03 Phòng giao dịch, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2024. Ngân hàng này cũng dự kiến mở thêm 30 điểm ONEBANK, nâng tổng số đơn vị kinh doanh lên gần 300 điểm trên toàn quốc trong năm nay.