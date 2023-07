Nam A Bank được JCB vinh danh ở 3 hạng mục giải thưởng

Theo đó, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên của Tổ chức Thẻ quốc tế JCB, Nam A Bank đã được đơn vị này vinh danh ở 3 hạng mục giải thưởng quan trọng gồm: "Sản phẩm và giải pháp truyền cảm hứng 2022" (The Inspirational Product and Solution 2022); "Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số giao dịch bình quân đầu thẻ 2022" (Leading Licensee in Spending Volume per Card 2022) và giải thưởng "Ngân hàng tăng trưởng ấn tượng Doanh số giao dịch thẻ 2022" (Leading Licensee in Outstanding Spending Volume Growth 2022).

Đây là hệ thống giải thưởng thường niên của JCB nhằm tôn vinh các đối tác chiến lược là các tổ chức tài chính – ngân hàng uy tín tại thị trường Việt Nam. Giải thưởng được trao tặng dựa trên các đánh giá toàn diện về giải pháp thẻ sáng tạo, tốc độ tăng trưởng ấn tượng… của các ngân hàng thành viên.



Cụ thể, ở hạng mục giải thưởng: "Sản phẩm và giải pháp truyền cảm hứng 2022", JCB đánh giá cao dòng thẻ tín dụng Happy Golf, đồng thời được thị trường đón nhận tích cực. Bên cạnh đó thẻ tín dụng Happy Golf cũng đã có những đóng góp tỷ trọng lớn trong doanh số giao dịch thẻ JCB. Có thể nói dòng thẻ này là một trong những lựa chọn ưu việt của giới Golfer, mang đến các trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng như: Tặng không giới hạn lượt chơi Golf khi chủ thẻ chi tiêu thỏa điều kiện, Tặng 3 lượt chơi Golf khi chủ thẻ đạt giải thưởng Hole in One…

Với thẻ tín dụng Nam A Bank, khách hàng tận hưởng nhiều đặc quyền ưu đãi

Song song đó, ở hai giải thưởng còn lại là: "Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số giao dịch bình quân đầu thẻ 2022" và "Ngân hàng tăng trưởng ấn tượng Doanh số giao dịch thẻ 2022" đã cho thấy bước đi thành công về kế hoạch mở rộng tệp khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của Nam A Bank. Số liệu cho thấy, doanh số giao dịch thẻ JCB của Nam A Bank trong năm 2022 tăng trưởng gấp 4 lần so với năm 2021. Trong khi đó, doanh số giao dịch thẻ JCB trong 06 tháng đầu năm 2023 cũng tăng trưởng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ như trên đã góp phần không nhỏ giúp Nam A Bank tiếp tục ghi dấu ấn tiên phong trong hoạt động thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam.



Hiện sau 5 năm hợp tác cùng JCB, đến nay Nam A Bank đã phát triển các dòng thẻ với nhiều tiện ích vượt trội như: Happy Golf, Happy Lady, JCB Standard, JCB Platinum đi kèm cùng nhiều đặc quyền ưu đãi đẳng cấp từ các đối tác hàng đầu về du lịch, ẩm thực, mua sắm…

Đại diện Nam A Bank cho biết: "Ngân hàng đang dần hiện thực hóa mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam. Do đó, việc tập trung phát triển các sản phẩm thẻ là một trong những ưu tiên của Nam A Bank, song song việc đa dạng hóa trải nghiệm dành cho khách hàng. Với 3 giải thưởng mà JCB trao tặng là sự ghi nhận nỗ lực bền bỉ không ngừng của Nam A Bank trong hành trình chinh phục khách hàng".