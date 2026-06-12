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Nam A Bank thay đổi mức vốn điều lệ tại giấy phép thành lập và hoạt động

| | Tài chính - ngân hàng

Nam A Bank thay đổi mức vốn điều lệ tại giấy phép thành lập và hoạt động

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa nhận Quyết định số 1249/QĐ-NHNN ngày 09/06/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung Vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức chấp thuận sửa đổi nội dung về vốn điều lệ của Nam A Bank từ mức 17.156.864.800.000 đồng lên 20.588.222.820.000 đồng.

Cụ thể, Quyết định số 1249/QĐ-NHNN ngày 09/06/2026 sửa đổi nội dung Vốn điều lệ quy định tại Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 18/GP-NHNN ngày 13/04/2023 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho Ngân hàng TMCP Nam Á như sau: "Vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á là 20.588.222.820.000 đồng (Hai mươi nghìn năm trăm tám mươi tám tỷ, hai trăm hai mươi hai triệu, tám trăm hai mươi nghìn đồng)". Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép số 18/GP-NHNN ngày 13/04/2023.

Việc Nam A Bank tiếp tục tăng vốn điều lệ là minh chứng cho hoạt động hiệu quả, minh bạch, bền vững của Ngân hàng trên thị trường tài chính Việt Nam. Hoạt động này cũng góp phần tăng cường năng lực tài chính, gia tăng nguồn vốn trung – dài hạn, cung cấp các giải pháp tài chính đa dạng cho khách hàng.

Ánh Dương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Nam A Bank

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