Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 12/6 bật tăng rất mạnh

Đến 10h20 sáng 12/6, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh khi các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh tăng từ 5,4 - 8,1 triệu đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua. Giá vàng miếng đã quay trở lại sát ngưỡng 145 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn cao nhất chạm mốc 145 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 141,3 - 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 6,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với cuối phiên 11/6. Giá vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 141,4 - 144,9 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 8 triệu đồng/lượng và 6,5 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, vàng nhẫn và vàng miếng cùng được niêm yết ở mức 141,4 - 144,9 triệu đồng/lượng, tăng 8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 6,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua.

DOJI ghi nhận mức tăng mạnh nhất ở nhóm vàng nhẫn khi niêm yết ở mức 141,5 - 145 triệu đồng/lượng, tăng 8,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 6,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Giá vàng miếng DOJI cũng tăng 8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 6,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, lên mức 141,4 - 144,9 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh vàng nhẫn lên 140,9 - 144,9 triệu đồng/lượng, tăng 7,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 6,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Giá vàng miếng tăng 8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 6,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, lên mức 141,4 - 144,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn và vàng miếng ở mức 139,9 - 143,9 triệu đồng/lượng, tăng từ 5,4 - 6,5 triệu đồng/lượng so với cuối phiên hôm trước.

10h20 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 141,3 144,8 141,4 144,9 PNJ 141,4 144,9 141,4 144,9 DoJi 141,5 145 141,4 144,9 Bảo Tín Minh Châu 140,9 144,9 141,4 144,9 Bảo Tín Mạnh Hải 139,9 143,9 139,9 143,9

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Giá vàng trong nước tăng vọt trong sáng 12/6 khi nhiều doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh tăng từ 3 - 4,5 triệu đồng/lượng so với cuối phiên trước. Giá vàng miếng tại một số thương hiệu đã trở lại ngưỡng trên 142 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn phổ biến quanh 141 - 142 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, lúc 9h05, SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 136,3 - 141,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng SJC tăng mạnh hơn, lên mức 137,9 - 142,4 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 4,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 4 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại PNJ, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 136,4 - 142,4 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 4 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Giá vàng miếng cũng được niêm yết ở mức 136,4 - 142,4 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 3 - 4 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 136,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá vàng miếng được điều chỉnh lên 136,4 - 141,4 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng mạnh giá vàng nhẫn lên 136,5 - 141,5 triệu đồng/lượng và vàng miếng lên 136,4 - 141,4 triệu đồng/lượng, cùng tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Riêng Bảo Tín Minh Châu chưa điều chỉnh bảng giá niêm yết, tiếp tục giao dịch vàng nhẫn ở mức 133,7 - 138,7 triệu đồng/lượng và vàng miếng ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng.

9h05 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 136,3 141,3 137,9 142,4 PNJ 136,4 142,4 136,4 142,4 DOJI 136,5 141,5 136,4 141,4 Bảo Tín Minh Châu 133,7 138,7 133,4 138,4 Bảo Tín Mạnh Hải 136,5 141,5 136,4 141,4

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận giữa phiên sáng 12/6 giao dịch quanh 4.195 USD/ounce, giảm 0,38% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã tăng 3,4% trong phiên giao dịch gần nhất.

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Ghi nhận đầu phiên giao dịch sáng 12/6, giá vàng trong nước nhìn chung không có nhiều biến động so với cuối phiên hôm qua. Các doanh nghiệp lớn giữ nguyên bảng giá niêm yết, với giá vàng miếng phổ biến ở mức 138,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra, trong khi vàng nhẫn dao động từ 138,3 - 138,7 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cũng cùng niêm yết vàng miếng ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch ở mức 133,3 - 138,3 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 133,5 - 138,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường với mức 133,7 - 138,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng tại doanh nghiệp này được giữ ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên sáng 12/6 giao dịch quanh 4.220 USD/ounce, tăng 0,23% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã tăng 3,4% trong phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng thế giới tăng hơn 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy bỏ kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran. Động thái này giúp xoa dịu lo ngại về nguy cơ giá dầu tiếp tục leo thang, qua đó làm giảm áp lực lạm phát và kỳ vọng duy trì lãi suất cao tại Mỹ.

Trước đó, ông Trump cho biết đã hủy các cuộc tấn công dự kiến nhằm vào Iran chỉ vài giờ sau khi đưa ra cảnh báo về khả năng mở rộng các chiến dịch quân sự. Tổng thống Mỹ cũng tiết lộ các bên liên quan đang bước vào giai đoạn thảo luận cuối cùng về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng với sự tham gia của Mỹ, Israel cùng nhiều quốc gia trong khu vực Trung Đông.

Ông Ryan McKay, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities, nhận định thị trường từng nhiều lần chứng kiến các thông tin tương tự nhưng chưa đạt được kết quả cụ thể. Tuy nhiên, nếu một thỏa thuận thực sự được ký kết, đây sẽ là yếu tố tích cực giúp giá vàng thoát khỏi vùng đáy hiện nay.

Kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2, giá vàng liên tục chịu áp lực do giá dầu tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài và khả năng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do đây là tài sản không mang lại lợi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, sau thông tin Mỹ hủy kế hoạch tấn công Iran, xác suất thị trường dự báo Fed tăng lãi suất vào tháng 12 đã giảm từ 69% xuống còn 62%.

Trong khi đó, các dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 6/6 tăng lên 229.000 đơn, cao hơn mức dự báo 219.000 đơn của giới phân tích.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát vẫn là vấn đề đáng chú ý. Dữ liệu công bố gần đây cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 5 tăng mạnh hơn dự kiến. Trước đó một ngày, số liệu lạm phát tiêu dùng cũng cho thấy tốc độ tăng giá đã lên mức cao nhất trong ba năm, chủ yếu do giá năng lượng leo thang.

Hiện sự chú ý của giới đầu tư đang hướng tới cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra vào tuần tới. Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh và thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp này.