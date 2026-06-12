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Lãi suất huy động đầu tháng 6 ngân hàng nào tốt nhất?

| | Tài chính - ngân hàng

Đầu tháng 6, mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục duy trì sự ổn định, cao nhất ở mức 7%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất cao nhất hiện nay là 7%/năm đang được nhiều ngân hàng áp dụng như: PGBank, VCBNEO, VIB, MBV.

Tiếp theo là các ngân hàng có mức lãi suất tốt nhưng dưới 7%/năm là: LPBank (6,9%/năm), OCB (6,9%/năm), MSB (6,8%/năm), BVBank (6,9%/năm), BacABank (6,9%/năm), Agribank, Vietcombank, BIDV (6,8%/năm)...

Ờ kỳ hạn 9 tháng, VCBNEO và MBV đang có mức lãi suất 7%/năm. Tiếp theo là BacABank (6,85%/năm), BVBank (6,7%/năm), BIDV, Vietcombank, Agribank, BaoVietbank (6,6%/năm)...

Ờ kỳ hạn 6 tháng, VCBNEO và MBV tiếp tục là 2 ngân hàng đang có mức lãi suất tốt nhất với 7%/năm, tiếp theo là LPBank (6,8%/năm), BacABank (6,85%/năm), BIDV, Vietcombank, Agribank, (6,6%/năm)...

Lãi suất huy động đầu tháng 6 ngân hàng nào tốt nhất? (Ảnh minh họa)

Ờ kỳ hạn 1 tháng, mức lãi suất tốt nhất là 4,75%/năm và đang được nhiều ngân hàng áp dụng như: BIDV, Vietcombank, Agribank, BVBank, BaoVietBank, MSB, OCB, PGBank, PVCombank, SaigonBank, TPBank, VCBNEO, VIB.

Dưới định hướng điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước, từ đầu tháng 4, mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại đã đồng loạt giảm từ 0,1 – 1%/năm.

Theo các chuyên gia, với sự hỗ trợ thanh khoản tích cực từ cơ quan quản lý, xu hướng giảm lãi suất dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong quý II, qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô.

Nhận định về xu hướng lãi suất thời gian tới, các chuyên gia của VCBS Research cho rằng, mặt bằng lãi suất đang có dấu hiệu tạo đỉnh và lãi suất huy động trong quý II có thể tiếp tục giảm theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, với mức giảm khoảng 30-50 điểm cơ bản, chủ yếu ở kỳ hạn trung - dài hạn.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, dư địa giảm lãi suất hiện không còn nhiều do áp lực lạm phát và nhu cầu vốn vẫn ở mức cao. Nếu lãi suất tiền gửi giảm quá mạnh, dòng tiền có thể dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác như vàng, ngoại tệ hoặc bất động sản, gây thêm áp lực cho thanh khoản ngân hàng.

Thực tế, lãi suất cho vay không chỉ phụ thuộc vào lãi suất huy động đầu vào, mà còn chịu tác động bởi chi phí vốn bình quân, chất lượng tài sản, mức độ rủi ro của khách hàng, chi phí dự phòng và yêu cầu đảm bảo an toàn vốn.

Theo Châu Anh/VTC News

vtcnews.vn

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