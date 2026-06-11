Diễn biến giá vàng tối 11/6

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay ghi nhận tối ngày 11/6 giao dịch quanh 4.081 USD/ounce, tăng 0,3% so với mức đóng cửa hôm qua và hồi phục mạnh so với mức thấp 4.024 USD/ounce. Trước đó, giá vàng đã giảm 4,4% trong phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, phục hồi từ mức thấp nhất trong sáu tháng khi hoạt động mua bù các vị thế bán khống xuất hiện sau giai đoạn giảm sâu. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý vẫn bị hạn chế bởi những lo ngại về lạm phát gia tăng và khả năng Mỹ duy trì mặt bằng lãi suất cao.

Ông Ross Norman, chuyên gia phân tích độc lập, nhận định giá vàng hiện đang ở trạng thái bán quá mức sau đợt lao dốc mạnh vừa qua. Theo ông, thị trường cần thêm thời gian để xác định liệu đây có phải là sự khởi đầu của một nhịp phục hồi bền vững hay chỉ là hoạt động đóng các vị thế bán khống nhằm chốt lời.

Trong khi đó, căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sang ngày thứ hai liên tiếp. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công nếu Tehran không nhanh chóng chấp nhận một thỏa thuận hòa bình.

Kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào cuối tháng 2, giá vàng giao ngay đã giảm hơn 22%. Trong cùng thời gian, giá dầu thế giới tăng mạnh do lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Giá dầu neo ở mức cao đang làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, qua đó củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ được duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do đây là tài sản không mang lại lợi suất.

Dữ liệu công bố ngày thứ Tư cho thấy lạm phát tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 5 tăng với tốc độ nhanh nhất trong ba năm, chủ yếu do giá năng lượng tăng mạnh. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại rằng áp lực lạm phát có thể kéo dài lâu hơn dự kiến.

Giới đầu tư hiện cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách sắp tới. Theo khảo sát của Reuters, phần lớn các nhà kinh tế dự báo Fed sẽ không thay đổi lãi suất trong năm nay.

Tuy nhiên, theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện vẫn đang định giá khoảng 67% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.

Ông Carsten Fritsch, chuyên gia phân tích của Commerzbank, cho rằng thị trường hiện gần như đã phản ánh kịch bản Fed tăng lãi suất trước cuối năm. Theo ông, nếu cuộc họp chính sách tuần tới không phát đi tín hiệu rõ ràng về việc tiếp tục thắt chặt tiền tệ, giá vàng có thể có cơ hội phục hồi sau giai đoạn giảm sâu vừa qua.

Trong ngắn hạn, sự chú ý của giới đầu tư đang hướng tới báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 5 của Mỹ. Dữ liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về xu hướng lạm phát và định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.