Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 11/6 bật tăng sau phiên giảm sâu buổi sáng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/6, giá vàng trong nước ghi nhận diễn biến hồi phục mạnh sau khi lao dốc vào buổi sáng. So với cuối phiên hôm trước, nhiều thương hiệu đã thu hẹp đáng kể đà giảm, thậm chí một số doanh nghiệp ghi nhận giá vàng tăng nhẹ trở lại.

Cụ thể, vàng miếng SJC chốt phiên ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. Vàng nhẫn SJC cũng tăng tương ứng lên mức 133,3 - 138,3 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, vàng miếng và vàng nhẫn cùng được niêm yết ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng chiều mua vào nhưng tăng 100.000 đồng/lượng chiều bán ra. Giá vàng miếng DOJI ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 400.000 đồng/lượng so với cuối phiên trước.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn ở mức 133,7 - 138,7 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối ngày hôm qua. Giá vàng miếng được niêm yết ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải là đơn vị ghi nhận mức tăng mạnh nhất ở vàng nhẫn khi niêm yết ở mức 133,5 - 138,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng chiều bán ra. Giá vàng miếng tại doanh nghiệp này ở mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với cuối phiên trước.

Như vậy, sau nhịp giảm sâu đầu phiên rồi phục hồi mạnh vào buổi chiều, giá vàng miếng chốt phiên phổ biến ở mức 138,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn dao động từ 138,3 - 138,7 triệu đồng/lượng. So với đỉnh lịch sử trên 190 triệu đồng/lượng thiết lập hồi cuối tháng 1, giá vàng hiện vẫn thấp hơn khoảng 52 - 53 triệu đồng/lượng.

Kết phiên Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC 133,3 138,3 133,4 138,4 PNJ 133,4 138,4 133,4 138,4 DOJI 133,4 138,4 133,4 138,4 Bảo Tín Minh Châu 133,7 138,7 133,4 138,4 Bảo Tín Mạnh Hải 133,5 138,5 133,4 138,4

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Đến 17h ngày 11/6, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh so với đầu giờ chiều, đảo ngược phần lớn mức giảm trước đó. Giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp đã tăng thêm 2,4 triệu đồng/lượng, quay trở lại vùng 138,4 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng miếng SJC tăng từ 131 - 136 triệu đồng/lượng lúc 14h lên 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng lúc 17h, tương đương tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

PNJ cũng điều chỉnh tăng 2,4 triệu đồng/lượng, từ 131 - 136 triệu đồng/lượng lên 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng miếng tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng tương tự, từ 131 - 136 triệu đồng/lượng lên 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 2,4 triệu đồng/lượng, lên mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC tăng mạnh 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, từ 130,9 - 135,9 triệu đồng/lượng lên 133,3 - 138,3 triệu đồng/lượng.

PNJ tăng 2,4 triệu đồng/lượng, lên mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng. DOJI tăng 1,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra, lên mức 133,4 - 138,4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu tăng 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,7 triệu đồng/lượng chiều bán ra, lên mức 133,7 - 138,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, lên mức 133,5 - 138,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chỉ sau khoảng 3 giờ giao dịch, giá vàng đã phục hồi từ 1,4 - 3 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Giá vàng miếng đồng loạt quay trở lại vùng 138,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn cao nhất được niêm yết ở mức 138,7 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu.

17h Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC 133,3 138,3 133,4 138,4 PNJ 133,4 138,4 133,4 138,4 DoJi 133,4 138,4 133,4 138,4 Bảo Tín Minh Châu 133,7 138,7 133,4 138,4 Bảo Tín Mạnh Hải 133,5 138,5 133,4 138,4

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Đến 15h15 ngày 11/6, giá vàng trong nước đồng loạt tăng trở lại so với đầu giờ chiều sau nhịp giảm sâu trong buổi sáng. Giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp tăng thêm từ 1 - 1,8 triệu đồng/lượng, quay trở lại vùng 137 - 137,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng miếng SJC tăng từ 131 - 136 triệu đồng/lượng lên 132,8 - 137,8 triệu đồng/lượng, tương đương tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tại PNJ, giá vàng miếng cũng tăng 1,8 triệu đồng/lượng, từ 131 - 136 triệu đồng/lượng lên 132,8 - 137,8 triệu đồng/lượng.

DOJI điều chỉnh vàng miếng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 132 - 137 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 1 triệu đồng/lượng, từ 131 - 136 triệu đồng/lượng lên 132 - 137 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,8 triệu đồng/lượng, lên mức 132,8 - 137,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC tăng mạnh nhất khi giá mua vào tăng 1,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với thời điểm 14h, lên mức 132,7 - 137,8 triệu đồng/lượng.

PNJ tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 132,8 - 137,8 triệu đồng/lượng. DOJI tăng 0,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 0,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, lên mức 132 - 137 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 0,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 132,5 - 137,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải tăng mạnh 2,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 1,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

15h15 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 132,7 137,8 132,8 137,8 PNJ 132,8 137,8 132,8 137,8 DOJI 132 137 132 137 Bảo Tín Minh Châu 132,5 137,5 132 137 Bảo Tín Mạnh Hải 132,8 137,8 132,8 137,8

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Giá vàng trong nước tiếp tục duy trì ở vùng thấp trong chiều 11/6 khi các doanh nghiệp lớn chưa điều chỉnh bảng giá so với buổi sáng. Giá vàng miếng phổ biến ở mức 136 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn dao động từ 135,9 - 137 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 55 triệu đồng/lượng so với đỉnh lịch sử thiết lập hồi cuối tháng 1 năm nay.

Cụ thể, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. PNJ niêm yết vàng miếng ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng, giảm 2,8 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI, giá vàng miếng cũng được giao dịch ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2,8 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng miếng ở mức 131 - 136 triệu đồng/lượng, giảm 2,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch ở mức 130,9 - 135,9 triệu đồng/lượng. PNJ niêm yết 131 - 136 triệu đồng/lượng, DOJI ở mức 132 - 136,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu hiện có giá vàng nhẫn cao nhất thị trường với mức 132 - 137 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 130,5 - 136 triệu đồng/lượng.

14h Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 130,9 135,9 131 136 PNJ 131 136 131 136 DOJI 132 136,5 131 136 Bảo Tín Minh Châu 132 137 131 136 Bảo Tín Mạnh Hải 130,5 136 131 136

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay ghi nhận giữa phiên sáng giao dịch quanh 4.094 USD/ounce, tăng 0,6% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng đã giảm 4,4% trong phiên giao dịch gần nhất.