Truy tố loạt chủ doanh nghiệp gây thiệt hại hơn 3.153 tỉ đồng của Ngân hàng Đông Á

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á và Công ty CP vốn Thái Thịnh về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.



Hai bị can Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn và bị truy nã - Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, các bị can gồm: Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP vốn Thái Thịnh; Nguyễn Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt; Nguyễn Thanh Thủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lê Minh MC và Nguyễn Đắc Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên. Trong số này, Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đã bỏ trốn và đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã.

VKSND Tối cao thông báo, hai bị can đang bỏ trốn cần đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định. Trường hợp tiếp tục lẩn trốn, cơ quan tố tụng sẽ xem như từ bỏ quyền bào chữa và tiến hành truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thiện Nhân được xác định là người chủ mưu, tổ chức, chỉ đạo nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh thỏa thuận với Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, để ngân hàng này cho vay nhằm đảo nợ.

Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Đắc Hiệp cùng tham gia ký hồ sơ vay vốn. Tuy nhiên, số tiền vay được sử dụng sai mục đích, trong khi tài sản bảo đảm không có giá trị hoặc không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Nguyễn Thiện Nhân đồng phạm với Trần Phương Bình trong tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 3.153 tỉ đồng.

Do Nguyễn Thiện Nhân bỏ trốn trước khi vụ án được khởi tố nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Đến nay, bị can vẫn chưa bị bắt giữ nên vụ án được điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt theo quy định.

VKSND Tối cao đã quyết định truy tố các bị can ra trước TAND TP HCM để xét xử sơ thẩm và phân công VKSND TP HCM thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án.

Liên quan vụ án, Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, đã qua đời vào tối 18-6-2024 khi đang chấp hành án chung thân về các sai phạm trong thời gian điều hành ngân hàng này.