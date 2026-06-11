Giá vàng bạc lao dốc: Cắt lỗ hay bắt đáy?

Nhà đầu tư mua đỉnh vàng, bạc lỗ nặng

Ngày 11/6, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 131-136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với mức đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng hiện đã giảm tới 55,3 triệu đồng/lượng.

Không chỉ chịu tác động từ đà giảm giá, nhà đầu tư còn phải đối mặt với mức chênh lệch mua vào - bán ra lên tới 5 triệu đồng/lượng. Điều này đồng nghĩa với việc những người mua vàng ở vùng đỉnh lịch sử hiện đang lỗ khoảng 60,3 triệu đồng/lượng nếu bán ra ở thời điểm hiện tại.

Giá vàng bạc giảm mạnh khiến nhà đầu tư lỗ nặng.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra trên thị trường bạc. Giá bạc được các thương hiệu lớn như Phú Quý, DOJI và Bảo Tín Minh Châu niêm yết quanh mức 66 triệu đồng/kg. Trong khi đó, ngày 29/1, bạc từng lập đỉnh lịch sử 123,68 triệu đồng/kg.

Như vậy, chỉ sau hơn 5 tháng, giá bạc đã giảm tới 57,68 triệu đồng/kg. Với mức chênh lệch giá mua - bán hiện vẫn dao động quanh 2 triệu đồng/kg, những người mua bạc ở vùng đỉnh đang ghi nhận khoản lỗ thực tế gần 60 triệu đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy rủi ro không nhỏ của việc mua đuổi theo tâm lý đám đông trong giai đoạn thị trường tăng nóng. Không ít nhà đầu tư từng tin rằng vàng và bạc sẽ tiếp tục thiết lập những cột mốc giá mới khi căng thẳng địa chính trị leo thang, lạm phát toàn cầu còn tiềm ẩn và nhu cầu trú ẩn gia tăng.

Tuy nhiên, thực tế đã diễn ra theo chiều ngược lại. Sau khi đạt đỉnh, thị trường kim loại quý liên tục điều chỉnh sâu. Đặc biệt, khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới cũng được thu hẹp đáng kể, khiến dư địa tăng giá của vàng nội địa không còn lớn như trước.

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Châu Đình Linh - chuyên gia tài chính Đại học Ngân hàng TPHCM - cho rằng, các chính sách quản lý mới, bao gồm việc sửa đổi Nghị định 24 và tăng cường minh bạch hóa thị trường vàng, đã góp phần kéo giá vàng trong nước tiệm cận hơn với giá thế giới. Đây là một trong những nguyên nhân khiến giá vàng nội địa giảm mạnh trong thời gian qua.

Đối với bạc, các chuyên gia phân tích của Tập đoàn Phú Quý nhận định đà giảm chủ yếu phản ánh xu hướng suy yếu của thị trường bạc quốc tế. Khi giá bạc thế giới điều chỉnh, thị trường trong nước gần như không tránh khỏi tác động tương tự.

Chuyên gia khuyến nghị gì?

Trước mức giảm sâu của vàng và bạc , câu hỏi được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất hiện nay là nên tiếp tục nắm giữ, cắt lỗ hay tranh thủ bắt đáy.

Theo các chuyên gia, không có câu trả lời chung cho tất cả mọi người bởi quyết định phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư, khả năng tài chính và tỷ trọng kim loại quý trong danh mục tài sản của từng cá nhân.

TS. Châu Đình Linh cho rằng, những người mua vàng với mục đích tích lũy dài hạn không nên quá lo lắng trước các biến động ngắn hạn. Theo ông Linh, vàng vẫn là tài sản phòng thủ hữu ích trong dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.

TS. Châu Đình Linh - chuyên gia tài chính Đại học Ngân hàng TPHCM.

Nhóm nhà đầu tư này có thể tiếp tục nắm giữ, thậm chí mua tích lũy từng phần khi giá điều chỉnh thay vì dồn toàn bộ nguồn vốn vào một thời điểm.

Với những người đang có khoảng 1 tỷ đồng nhàn rỗi và muốn đầu tư trong giai đoạn hiện nay, các chuyên gia đều khuyến nghị tiếp cận theo hướng đa dạng hóa danh mục thay vì đặt cược toàn bộ vào vàng hoặc bạc.

Ông Linh đề xuất mô hình quản trị tài chính đa lớp. Trong đó, vàng chỉ nên chiếm khoảng 5-10% danh mục như một lớp phòng thủ tài sản. Phần lớn nguồn vốn nên được phân bổ vào các kênh có khả năng sinh lời và ổn định hơn như chứng khoán với tỷ trọng khoảng 40%, trong khi tiền gửi ngân hàng chiếm từ 30-40% nhằm đảm bảo tính an toàn và thanh khoản.

Đối với bạc, giới phân tích cho rằng triển vọng ngắn hạn vẫn còn nhiều thách thức. Theo các chuyên gia của Phú Quý, giá bạc quốc tế đang chịu áp lực từ hai yếu tố chính là bất ổn địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa đạt được bước tiến đáng kể khiến thị trường lo ngại giá dầu duy trì ở mức cao, làm gia tăng nguy cơ lạm phát quay trở lại. Trong khi đó, báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ tích cực hơn dự báo cho thấy nền kinh tế nước này vẫn khá vững vàng. Điều này khiến thị trường giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sớm hạ lãi suất. Khi lãi suất duy trì ở mức cao, đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ thường được hỗ trợ, gây bất lợi cho các tài sản không sinh lãi như vàng và bạc.

Sau cú lao dốc kéo dài hơn 5 tháng, bài học đắt giá một lần nữa được nhắc lại trên thị trường kim loại quý: Không có tài sản nào chỉ tăng mà không giảm. Với vàng và bạc, việc đầu tư theo tâm lý đám đông ở vùng giá cao có thể khiến nhà đầu tư phải trả giá bằng những khoản lỗ lên tới hàng chục triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn. Trong bối cảnh hiện nay, quản trị rủi ro và phân bổ tài sản hợp lý vẫn là yếu tố quan trọng hơn việc cố gắng tìm đúng đáy của thị trường.