Nam A Bank tổ chức đại hội cổ đông bất thường, ông Trần Ngô Phúc Vũ được bầu làm Chủ tịch HĐQT

Sáng ngày 09/12/2022, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Nam A Bank đã được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tham dự đại hội có gần 99% số cổ phần có quyền biểu quyết của Nam A Bank.



Đại hội được triệu tập nhằm kiện toàn công tác nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nam A Bank nhiệm kỳ VIII (2021 – 2026).

Nam A Bank chính thức có HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã bầu chọn 6 nhân sự tham gia Hội đồng quản trị gồm ông Trần Ngô Phúc Vũ (phó chủ tịch thường trực HĐQT nhiệm kỳ cũ), ông Trần Ngọc Tâm (thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc); bà Võ Thị Tuyết Nga (thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ); ông Nguyễn Đức Minh Trí (Giám đốc Khối khách hàng cá nhân Nam A Bank); bà Nguyễn Thị Thanh Đào; và bà Lê Thị Kim Anh.

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới gồm ông Nguyễn Vĩnh Lợi; bà Đỗ Thị Hồng Trâm và bà Nguyễn Thuỳ Vân.

Các ứng viên này đã được thẩm định và phê chuẩn từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại đại hội, các nhân sự nhiệm kỳ mới được bầu với tỷ lệ nhất trí cao, trong đó ông Trần Ngô Phúc Vũ được bầu vào HĐQT với tỷ lệ hơn 119% và ông Nguyễn Vĩnh Lợi được bầu vào Ban kiểm soát với tỷ lệ trên 100%.

Đại hội cổ đông của Nam A Bank ngày 9/12

Ông Trần Ngô Phúc Vũ làm chủ tịch HĐQT



Tại đại hội, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đã bầu ông Trần Ngô Phúc Vũ làm chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Vĩnh Lợi được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

Ông Trần Ngô Phúc Vũ, sinh năm 1972, đã có gần 30 năm kinh nghiệm tại các tổ chức tài chính, ngân hàng uy tín ở Việt Nam. Tại Nam A Bank, ông Vũ làm Tổng giám đốc giai đoạn 2013 - 2015. Từ năm 2014 tới nay ông tham gia Hội đồng quản trị ngân hàng với các chức danh lần lượt là thành viên HĐQT và Phó chủ tịch thường trực HĐQT (từ 2019 tới nay). Trong 10 năm tại Nam A Bank, ông Vũ đã có nhiều đóng góp thiết thực, kịp thời cho sự phát triển bền vững của Nam A Bank.

Ghi nhận những đóng góp cho ngành tài chính ngân hàng nói riêng và cộng đồng, xã hội nói chung, năm 2022 ông Trần Ngô Phúc Vũ được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng III, nhận giải thưởng Doanh nhân xuất sắc Châu Á do Hội đồng đánh giá quốc tế của Enterprise Asia bình chọn...

Ông Trần Ngô Phúc Vũ, tân chủ tịch Nam A Bank

Liên quan đến hoạt động, trong 9 tháng đầu năm, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.855 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, hoàn thành 82% kế hoạch năm; các chỉ số an toàn hoạt động như an toàn vốn (CAR), tỷ lệ nợ xấu đều được kiểm soát chặt chẽ theo quy định.



Mới đây, ngân hàng này đã phát hành thành công gần 190 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, qua đó nâng vốn điều lệ thêm 1.900 tỷ đồng lên hơn 8.640 tỷ đồng.