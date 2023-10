Nắm bắt ngay cơ hội tận hưởng lãi suất hấp dẫn từ KBank

Hiện tại KBank đã có gần 900.000 người dùng trên ứng dụng ngân hàng di động K PLUS Việt Nam, khai trương chi nhánh đầu tiên tại con phố Nguyễn Huệ (TP. HCM) ; ngoài ra KBank đặt mục tiêu trở thành 1 trong 20 ngân hàng tốt nhất Việt Nam vào năm 2027.



Từ 22/9 đến hết ngày 31/10/2023, KBank đang triển khai chương trình ưu đãi lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn mang tên "Tiết kiệm lãi suất bậc thang". Đây là chương trình thiết thực, mang lại nguồn thu nhập thụ động với khoản tiền nhàn rỗi một cái an toàn và tối ưu thông qua mức lãi suất cao mà ngân hàng đưa ra. Bên cạnh đó chương trình cũng là cách giúp cho nhiều khách hàng biết đến KBank - một trong ba ngân hàng có quy mô lớn nhất của Thái Lan.

Cụ thể hơn, khi khách hàng mở tài khoản tiết kiệm tại KBank với số tiền gửi tối thiểu ban đầu chỉ từ 1.000.000 VNĐ, khách hàng được hưởng mức ưu đãi lãi suất tiết kiệm bậc thang trong thời hạn 12 tháng. Với 6 tháng đầu tiên lãi suất đạt mức 5,7%/năm và sẽ nâng lên 6,2% trong vòng 6 tháng tiếp theo. Đối với khách hàng là người Việt Nam sẽ được chương trình áp dụng tính năng tiện lợi tự động gia hạn tiền gốc và lãi vào ngày đáo hạn của 6 tháng đầu tiên nhằm tối đa mức lãi suất bậc thang hấp dẫn trong 6 tháng kế tiếp. Người dùng có quốc tịch Việt Nam hoặc người nước ngoài có thời hạn được phép cư trú tại Việt Nam trên 6 tháng đều có thể tham gia chương trình này.

Bên cạnh đó, một trong những lý do khi nói đây là cơ hội an toàn để tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi chính bởi vì quy mô của KBank. Được thành lập tại Thái Lan vào năm 1945, đến nay KBank đã hoạt động trên thị trường tài chính hơn 78 năm qua. Ngoài những giải thưởng tài chính khu vực đạt được thì quy mô và uy tín của KBank được khẳng định khi được công nhận là "Ngân hàng Bán Lẻ Tốt Nhất tại Thái Lan" (theo The Asian Banker Journal) trong suốt 13 năm liên tiếp với hơn 25.000 chi nhánh trên toàn thế giới.

Trong tình hình kinh tế suy thoái hiện nay, đa số các ngân hàng buộc phải giảm mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, các mảng đầu tư bất động sản hoặc cổ phiếu không mang đến thu nhập bị động ổn định cũng như rủi ro quá lớn thì việc tận dụng lãi suất tiết kiệm cạnh tranh đang là cơ hội đầu tư tối ưu với số tiền nhàn rỗi vừa đảm bảo đảm được an toàn nguồn tiền vốn cũng như có thể tạo ra thu nhập thụ động ổn định.

Cùng với lãi suất cạnh tranh hấp dẫn, khách hàng còn có thể thao tác mở tài khoản tiết kiệm đơn giản theo 2 tùy chọn, thực hiện ngay trên ứng dụng K PLUS Việt Nam hoặc đến trực tiếp chi nhánhcủa ngân hàng KBank. Khi gửi tiền tại KBank, khách hàng dễ dàng tra cứu và cập nhật thông tin sổ tiết kiệm bằng ứng dụng K PLUS Việt Nam, do đó bạn hoàn toàn có thể yên tâm về tính an toàn cũng như tính bảo mật tài khoản tiết kiệm của mình. Để đăng ký tham gia chương trình hấp dẫn đến từ KBank, khách hàng có thể làm theo hướng dẫn tại đây.

Mọi thắc mắc quý khách hàng có thể liên hệ liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của KBank: (028) 3821 8888