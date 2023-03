Năm Bảy Bảy (NBB) muốn chào bán hơn 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp

HĐQT CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã chứng khoán: NBB) vừa công bố nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chi tiết chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Phương án này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 11/2022.

Cụ thể, NBB dự kiến phát hành hơn 50,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Giá bán là 15.000 đồng/cp, nếu thành công thì vốn điều lệ sẽ tăng từ 1.220 tỷ đồng lên 1.722 tỷ đồng.

Tỷ lệ chào bán tối thiểu là 70% tổng số cổ phần dự kiến chào bán để thực hiện hai dự án này (tương đương số cổ phần chào bán tối thiểu hơn 35 triệu cp). Nếu đợt phát hành không chào bán bán hết số cổ phần như đăng ký thì NBB sẽ hoàn trả số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông đã nộp tiền mua.

Trong trường hợp số tiền huy động được từ đợt chào bán thiếu hụt cho phương án sử dụng vốn, NBB sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng, hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác để bù đắp phần vốn còn thiếu.

Về kế hoạch sử dụng vốn thu về, với gần 754 tỷ đồng nếu chào bán thành công 100%, Năm Bảy Bảy dự kiến sẽ sử dụng hơn 422 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi. Còn lại hơn 331 tỷ đồng sẽ dùng đầu tư tại dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi – Bình Thuận.

Theo tìm hiểu, dự án Khu dân cư Sơn Tịnh Quảng Ngãi được chấp thuận đầu tư từ năm 2009 với tổng mức đầu tư là 1.752 tỷ đồng, diện tích hơn 102 ha và được chia thành ba giai đoạn. Còn dự án De Lagi đang trong giai đoạn thực hiện đền bù và xây dựng hạ tầng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 466 tỷ đồng, giảm 17,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 17,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 313 tỷ đồng LNST của năm 2021. Bên cạnh lợi nhuận lao dốc, dòng tiền kinh doanh cũng âm. Trong năm 2022, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 953,6 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 103 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 1.007 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.942 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Cũng tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2022, bên cạnh thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu, cổ đông cũng thông qua chủ trương hủy việc chi trả 9% cổ tức còn lại của năm 2020 và huỷ việc chi trả 15% cổ tức của năm 2021.

Nguyên nhân được đưa ra bởi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh trong năm 2021; đồng thời từ đầu năm 2022, các ngân hàng siết chặt tín dụng dẫn đến việc kinh doanh bất động sản của công ty gặp khó khăn trong bán hàng và huy động vốn. NBB muốn ưu tiên dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các dự án dẫn tới không thu xếp kịp nguồn tài chính để chi trả cổ tức.

Trên thị trường, kết phiên 10/03, thị giá NBB đạt mức 12.700 đồng/cp.