Năm Bính Ngọ 2026, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel mang đến bộ quà tết cao cấp

Vào những ngày đầu năm mới, quà Tết không chỉ là nghi thức tri ân, với doanh nghiệp, đó còn là "điểm chạm" thương hiệu hiếm hoi gây ấn tượng đến đối tác – khách hàng, đòi hỏi sự chỉn chu từ thẩm mỹ đến vận hành. Đón năm Bính Ngọ 2026, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel giới thiệu bộ sưu tập "Mã Khai Vạn Lộc" như một giải pháp quà tặng doanh nghiệp toàn diện: thiết kế sang trọng, thành phần quà thủ công do đội ngũ bếp tự sản xuất, bao gồm bánh quy &More by Sheraton, và đặc biệt là khả năng vận hành – giao hàng linh hoạt ngay cả với đơn hàng quy mô lớn.

Bộ sưu tập quà Tết 2026 - "Mã Khai Vạn Lộc" cho năm mới rực rỡ

Đón mừng xuân Bính Ngọ 2026, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel trình làng bộ quà Tết "Mã Khai Vạn Lộc", lấy cảm hứng từ hình tượng tuấn mã khai xuân – biểu tượng khởi đầu hanh thông và vận khí thịnh vượng suốt năm mới. Bộ sưu tập giới thiệu ba thiết kế hộp quà chế tác tinh xảo, hòa quyện sắc đỏ – vàng may mắn cùng ngôn ngữ hình khối hiện đại, vừa thẩm mỹ vừa ứng dụng cao. Mỗi phiên bản được tuyển chọn thức quà thủ công tinh tuyển (trà, hạt, trái cây sấy, bánh quy thủ công; riêng bản cao cấp bổ sung rượu vang) để đẹp khi trao và tinh tuyển khi thưởng. Mã Khai Vạn Lộc là lời chúc đầu xuân giàu ý nghĩa, sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong những khoảnh khắc đoàn viên.

Lộc Mã Tiến - Ngựa tiến đầu xuân, lộc phát khởi

Buổi sáng đầu năm, ánh nắng rót lên sắc đỏ rực rỡ của chiếc hộp như chạm vào niềm vui đoàn viên. Lộc Mã Tiến mang dáng chữ nhật bo tròn mềm mại, mở hai cánh phía trước, một động tác nhỏ mà gợi cảm giác "khai mở tài lộc". Trên nền đỏ, họa tiết ánh kim của hoa cúc và chim én khẽ ngân như lời chúc mùa xuân an lành. Tay cầm tinh tế khiến món quà không chỉ để trưng, mà trở thành một phụ kiện sang trọng khi bạn nâng niu trao tặng. Bên trong là sáu thức quà thủ công được chọn lọc: trà lài thơm dịu, hạt điều rong biển giòn tan, xoài sấy dẻo, cam sấy dẻo, chanh dây sấy dẻo, và bánh quy dừa nhân mứt thơm do đầu bếp khách sạn chế biến, miếng bánh ngọt vừa đủ, hương thơm quyến rũ như kết nối câu chuyện sum vầy.

Lộc Mã Chinh - Ngựa chinh vững bước, lộc vươn xa

Nếu Lộc Mã Tiến là khoảnh khắc khởi hành, Lộc Mã Chinh là tinh thần bền bỉ chinh phục. Chiếc hộp mang dáng túi xách với hai cánh mở ngang, những đường nét bo tròn giữ cảm giác thân thiện nhưng vẫn hiện đại, sang trọng. Gam vàng rực rỡ sắc màu của vượng khí tài lộc, tô điểm không gian Tết với sắc thái sung túc. Khi cánh hộp hé mở, vẫn là bộ sáu món quà thủ công tinh tuyển: trà lài, hạt điều rong biển, xoài sấy dẻo, cam sấy dẻo, chanh dây sấy dẻo và bánh quy dừa nhân mứt thơm mỗi hũ, mỗi gói đều là lời chúc vươn xa mà không đánh mất sự tinh tế ngày Tết.

Lộc Mã Phi - Ngựa phi nước đại, lộc vươn cao

Khoảnh khắc nhìn vào hộp Lộc Mã Phi, bạn hiểu vì sao đây là phiên bản cao cấp của bộ sưu tập: hộp vuông vức hoành tráng, phủ đỏ quyền lực, chế tác từ da lộn cao cấp với hoa văn in chìm tinh tế cảm giác chạm mượt như nhung, tôn vẻ huy hoàng của ngày Tết. Bên trong, câu chuyện thịnh vượng được viết bằng bảy thức quà thượng hạng: rượu vang Jarressa Estate Shiraz, trà lài, hạt macca, xoài sấy dẻo, cam sấy dẻo, nam việt quất sấy dẻo và bánh quy dừa nhân mứt thơm được chế biến thủ công bởi các đầu bếp của khách sạn cùng sự kết hợp cân bằng giữa thanh vị Á Đông và phong vị quốc tế.

Mỗi chiếc hộp trong bộ sưu tập "Mã Khai Vạn Lộc" được tạo nên với ngôn ngữ thiết kế sang trọng và tính ứng dụng cao, đủ tinh tế để trở thành điểm nhấn trong không gian sống mùa Tết. Ba phiên bản với mỗi hộp một phong thái, cùng kể chung một câu chuyện về sự chỉn chu và tinh thần hiếu khách đặc trưng của Sheraton Saigon Grand Opera Hotel.

Sheraton Saigon Grand Opera Hotel điểm đến nhộn nhịp mọi dịp trong năm

Là thương hiệu khách sạn 5 sao danh tiếng với hơn 22 năm, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel đã trở thành lựa chọn hàng đầu khi khách hàng tìm kiếm các lựa chọn lưu trú, ẩm thực và các sản phẩm quà tặng cao cấp. Với sự am hiểu sâu sắc nhu cầu khách hàng, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel liên tục trình làng các dòng sản phẩm ẩm thực bán lẻ theo mùa xuyên suốt năm, từ quà Tết, bánh bá trạng, bánh trung thu, quà tặng Giáng sinh và Năm mới, đến các sản phẩm luôn có mặt trên các kệ trưng bày nhà hàng như xốt XO, bánh quy &More và các món bánh kem mang hương vị trứ danh với thực khách sành ăn tại Sài Gòn.

Ông Julian Wong, Tổng Giám đốc Sheraton Saigon Grand Opera Hotel chia sẻ: "Suốt hơn hai thập niên, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel luôn đặt khách hàng làm trung tâm của mọi quyết định. Chúng tôi hiểu rõ nhu cầu quà Tết của khách hàng doanh nghiệp đang thay đổi: họ cần tính thẩm mỹ nhất quán, chất lượng ổn định và khả năng giao hàng linh hoạt. Chúng tôi chủ động từ khâu thiết kế đến chế biến thủ công, bảo đảm mỗi hộp quà trong Bộ sưu tập Mã Khai Vạn Lộc đạt chuẩn về hình thức lẫn hương vị. Bên cạnh đó, mục tiêu của chúng tôi là giải bài toán quà tặng một cách hiệu quả, đồng thời mang lại trải nghiệm ấm áp đúng tinh thần ngày Tết."

Bên cạnh thẩm mỹ và chất lượng, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel còn chú trọng đến tính trách nhiệm bền vững trong từng sản phẩm. Các hộp quà Tết được thiết kế với chủ đích tái sử dụng lâu dài: từ hộp da lộn cao cấp có thể trưng bày như vật décor ngày Tết, đến hộp giấy cứng chắc chắn có thể dùng làm hộp lưu trữ hoặc phụ kiện trang trí bàn làm việc. Việc kéo dài vòng đời sản phẩm giúp giảm lãng phí, đồng thời thể hiện cam kết của khách sạn trong việc tạo ra những lựa chọn quà tặng vừa sang trọng vừa thân thiện với môi trường, một giá trị ngày càng được doanh nghiệp và người tiêu dùng ưu tiên.

Tự hào là một trong những biểu tượng lưu trú và trải nghiệm ẩm thực tại trung tâm Sài Gòn, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel luôn không ngừng theo đuổi mục tiêu mang đến những giá trị tinh tế và bền vững cho khách hàng. Bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel tiếp tục duy trì cam kết nâng tầm trải nghiệm, mang đến không gian hiếu khách, dịch vụ chuyên nghiệp và sự chăm chút trong từng chi tiết, để mỗi lần ghé thăm đều là một hành trình đáng nhớ.

Thông tin bộ sưu tập quà Tết cao cấp 2026: https://www.marriott.com/vi/offers/2026-tet-hamper-collection-off-208105/sgnsi-sheraton-saigon-grand-opera-hotel

Thông tin gói phòng Tết 2026: https://www.marriott.com/offers/tet-family-package-off-200783/sgnsi-sheraton-saigon-grand-opera-hotel?propertycode=sgnsi

Website: https://www.marriott.com/vi/hotels/sgnsi-sheraton-saigon-grand-opera-hotel/overview/