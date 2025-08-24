Nam ca sĩ 93 mất tích bí ẩn, cả showbiz hoang mang truy tìm

Vào ngày 21/8, 1 người bạn thông báo nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Eli Hsieh (Tạ Chấn Đình) đang mất tính. Người bạn này kêu gọi ai nếu có ai gặp nam ca sĩ thì hãy liên lạc ngay với anh, có rất nhiều người đang lo lắng và tìm kiếm Tạ Chấn Đình. Bài đăng cuối của Tạ Chấn Đình là từ ngày 11/8. Kể từ đó tới nay, nam ca sĩ này được cho là đã mất tích, hoàn toàn không còn liên lạc với gia đình và bạn bè.

Trên mạng xã hội, nhiều netizen tham gia vào cuộc tìm kiếm Tạ Chấn Đình. Việc nam ca sĩ sinh năm 1993 biến mất trong tình trạng bất ổn khiến công chúng vô cùng lo lắng. Tạ Chấn Đình vật lộn với chứng trầm cảm từ khi còn là thiếu niên. Anh phải chuyển trường đến 3 lần vì bị bắt nạt.

Đầu năm nay, Tạ Chấn Đình chia sẻ anh đang gặp khó khăn tài chính, phải vay nặng lãi. Anh cũng bị cảnh sát bắt 2 lần trong năm 2025. Lần đầu tiên là vào tháng 1, nam ca sĩ bị cáo buộc dùng dao đe dọa bạn gái cũ. Đến tháng 6, anh tiếp tục phải làm việc với cảnh sát vì tình nghi liên quan đến lừa đảo. Từ những điều này, nhiều người lo sợ Tạ Chấn Đình mất tích vì nghĩ quẩn. Cư dân mạng phát động cuộc tìm kiếm, đồng thời cầu mong cho nam ca sĩ được bình an.

Tạ Chấn Đình mất tích trong tình trạng bất ổn

Đến rạng sáng ngày 24/8, Tạ Chấn Đình bất ngờ đăng 1 bài viết dài trên trang cá nhân nhằm thông báo tình hình hiện tại. Đầu thư, anh xin lỗi vì đã khiến khán giả lo lắng, cảm ơn những người bạn đã giúp đỡ. Nam ca sĩ cho biết mỗi ngày anh phải uống 19 viên thuốc điều trị bệnh tâm lý, và vì hết thuốc nên anh cố gắng ngủ để tránh làm những điều ngu ngốc.

Dù vậy, anh vẫn viết rất dài về cảm giác mất kiểm soát, bất lực, luôn suy nghĩ về cái chết dù hát những bài ca khuyến khích mọi người sống dũng cảm: "Bóng ma của cái chết vẫn luôn thường trực trong tâm trí tôi hơn một thập kỷ qua. Sống đơn giản thôi cũng đã là một cuộc đấu tranh". Về vấn đề nợ nần, Tạ Chấn Đình đang ra sức làm việc, bán bớt đồ đạc và được đồng nghiệp tạo điều kiện cho trả dần.

Tạ Chấn Đình cũng đính chính những tin đồn không đúng về anh: "Nếu tôi thực sự đâm bạn gái cũ, liệu tôi có còn được ở đây phát hành nhạc mới, làm concert, trò chuyện với mọi người không? Tôi không nghĩ đây là một câu hỏi quá khó, và tôi không muốn giải thích thêm những điều vô nghĩa nữa. Suy cho cùng, những người tin tưởng tôi thì không cần giải thích, tôi không cần lãng phí thời gian giải thích với người không tin".

Cuối cùng, nam ca sĩ viết: "Thật khó khăn khi phải tồn tại trong thế giới này. Nhưng tôi vẫn phải trả những gì tôi nợ. Còn về tương lai, tôi xin để số phận quyết định. Tôi xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Tôi vẫn ổn và đang uống thuốc đều đặn. Tôi chỉ thất vọng về bản thân mình và bản chất con người".

Nam ca sĩ đăng bài viết dài, thông báo bản thân bình an, cũng như làm rõ 1 số vấn đề khác

Tạ Chấn Đình sinh năm 1993, là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc tài năng người Đài Loan (Trung Quốc). Anh được biết đến với phong cách âm nhạc độc đáo, pha trộn giữa pop, folk và rock.

Anh bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm, tham gia chương trình tài năng nổi tiếng Super Star Avenue. Tuy nhiên, phải đến khi phát hành album đầu tay Progress Reports vào năm 2015, tên tuổi của anh mới thực sự bùng nổ. Album này đã giúp anh giành giải "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Kim Khúc (Golden Melody Awards) danh giá vào năm 2016.

Âm nhạc của Tạ Chấn Đình thường chứa đựng những câu chuyện cá nhân sâu sắc, về sự cô đơn, đấu tranh và tìm kiếm bản thân. Giọng hát ấm áp, truyền cảm của anh kết hợp với ca từ giàu tính tự sự đã chạm đến trái tim của nhiều người nghe. Một số ca khúc nổi tiếng của anh bao gồm Your Luggage và The Light.

Tạ Chấn Đình là nghệ sĩ tài năng của showbiz Đài Loan (Trung Quốc)

Nguồn: Koreaboo, Instagram