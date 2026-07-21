Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam ca sĩ buôn BĐS nợ nần, quyết buông bỏ quay lại TP.HCM

| | Lifestyle

Nam ca sĩ buôn BĐS nợ nần, quyết buông bỏ quay lại TP.HCM

"Tôi phải đối diện với áp lực nợ nần và không còn nhìn thấy tương lai của mình trong âm nhạc" – Lâm Hùng nói.

Mới đây, tại chương trình Biến hóa bất ngờ ca sĩ Lâm Hùng đã tâm sự về một biến động lớn trong sự nghiệp của mình.

Nam ca sĩ buôn BĐS nợ nần, quyết buông bỏ quay lại TP.HCM- Ảnh 1.

Lâm Hùng

Anh nói: "Từ năm 2006 đến 2014, tôi gần như dậm chân tại chỗ. Đó là khoảng thời gian tôi ngủ quên trên chiến thắng, trượt dài trong hào quang mà không hề hay biết.

Không chỉ chững lại trong âm nhạc, tôi còn quyết định rẽ hướng sang kinh doanh bất động sản, đồ gỗ và nhiều lĩnh vực khác với mong muốn cải thiện thu nhập. Tuy nhiên, tất cả đều không mang lại kết quả như kỳ vọng.

Có thời điểm, tôi phải đối diện với áp lực nợ nần và không còn nhìn thấy tương lai của mình trong âm nhạc.

Bước ngoặt đến với tôi từ một cuộc gặp rất tình cờ với một khán giả. Người này nói với tôi rằng: "Bao nhiêu người muốn được như anh mà không được, còn anh thì lại bỏ nghề".

Nghe xong, tôi ngồi lặng rất lâu. Tôi nhận ra mình đã phụ lòng những người yêu thương mình và phụ cả nghề đã nuôi sống mình.

Nam ca sĩ buôn BĐS nợ nần, quyết buông bỏ quay lại TP.HCM- Ảnh 2.

Sau lời nhắc ấy, tôi quyết định buông bỏ việc kinh doanh, trở lại TP.HCM và bắt đầu lại gần như từ con số không.

Tôi tự học công nghệ, đầu tư sản phẩm âm nhạc, liên tục thu âm, quay MV và làm việc với cường độ gấp nhiều lần trước đây.

Nếu trước đây chỉ cần một năm ra vài ca khúc thì khi quay lại, tôi buộc bản thân phải nỗ lực gấp mười lần để lấy lại tình cảm của khán giả. Đến nay, kho nhạc của tôi đã có hàng trăm ca khúc với nhiều màu sắc khác nhau, từ ballad, bolero, dân ca đến remix.

Tuy nhiên, dù thay đổi thế nào tôi cũng không được đánh mất bản sắc. Đổi mới là điều bắt buộc, nhưng đừng quên cái gốc của mình. Nếu chỉ chạy theo xu hướng mà mất đi chất riêng thì khán giả cũng sẽ quên mình rất nhanh.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, tôi nhận thấy điều quý giá nhất không phải danh tiếng mà là sự yêu thương của khán giả. Chính vì thế, tôi luôn tự nhắc bản thân sống kỷ luật, tránh xa những cám dỗ và giữ gìn hình ảnh.

Âm nhạc vừa là cuộc sống, vừa là ân nhân của tôi. Không có nghề thì sẽ không có Lâm Hùng của hôm nay. Tôi chỉ biết cố gắng làm nghề thật nghiêm túc để xứng đáng với tình cảm khán giả đã dành cho mình.

Có lẽ cũng chính vì từng đi qua những thất bại, từng mất phương hướng rồi tự mình đứng dậy nên tôi hiểu hơn ai hết giá trị của mỗi cơ hội được đứng trên sân khấu".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Xử phạt concert của mỹ nhân số 1 showbiz, lộ cát xê thật gây sốc

Xử phạt concert của mỹ nhân số 1 showbiz, lộ cát xê thật gây sốc Nổi bật

Thiếu gia chuỗi khách sạn TP.HCM từng mang túi Louis Vuitton ra Hà Nội tán tỉnh mỹ nhân và cái kết 15 năm sau

Thiếu gia chuỗi khách sạn TP.HCM từng mang túi Louis Vuitton ra Hà Nội tán tỉnh mỹ nhân và cái kết 15 năm sau Nổi bật

Có nên để nước trong ấm siêu tốc sau khi đun?

Có nên để nước trong ấm siêu tốc sau khi đun?

15:37 , 21/07/2026
Rò rỉ video trong đường hầm chung kết World Cup: Messi nói gì khiến dư luận dậy sóng?

Rò rỉ video trong đường hầm chung kết World Cup: Messi nói gì khiến dư luận dậy sóng?

15:33 , 21/07/2026
Mẹo chọn homestay không bị “ảnh khác xa thực tế”

Mẹo chọn homestay không bị “ảnh khác xa thực tế”

15:03 , 21/07/2026
Tăng Thanh Hà càng mộc mạc lại càng xinh

Tăng Thanh Hà càng mộc mạc lại càng xinh

14:56 , 21/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên