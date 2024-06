Nam ca sĩ hết bị ví như MC Thanh Bạch lại đến Vũ Cát Tường, cuối cùng cũng chịu thay đổi điểm "phong ấn nhan sắc"?

Sau hàng loạt ý kiến tranh cãi vì bị netizen… chê khi làm răng sứ, mới đây, Quân A.P đã khiến cộng đồng mạng được phen xôn xao khi đăng tải đoạn một đoạn clip ngẫu hứng dạo phố trên tài khoản Tiktok cá nhân với dòng caption không thể “hướng nội” hơn: " Hội chứng sợ cười". Hiện tại, đoạn clip này đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem sau một thời gian ngắn đăng tải.

Đoạn Clip gây chú ý của Quân A.P

Cụ thể trong đoạn video, ngay sau khi Quân A.P bước ra từ xe, có một giọng nói chen vào: " Cười cái xem nào. Trên mạng người ta đang bảo Quân A.P không dám cười kìa". Ngay lập tức, nam ca sĩ liền nở một nụ cười ngượng ngùng và nhanh chóng đáp trả giọng của bạn nam đang đùa mình: “Ai bảo thế?” .

Cư dân mạng tinh ý nhận ra trên gương mặt của anh chàng đã có sự thay đổi, dường như nụ cười của nam ca sĩ đã trở nên tự nhiên hơn trước rất nhiều. Một số người cho rằng Quân A.P đã tháo răng sứ để gỡ “phong ấn nhan sắc” sau khi gặp nhiều ý kiến trái chiều .

Hàm răng sứ được cho là điểm phong ấn nhan sắc Quân A.P

Visual điển trai của nam ca sĩ

Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận hài hước. Nhiều người đòi nam ca sĩ trả lại giao diện ngày xưa vì cho rằng diện mạo bây giờ của anh giống… Trịnh Thăng Bình!

- Hình như tháo răng sứ rồi á mấy bà. Hôm nay thấy răng bình thường rồi nè.

- Quân A.P nhưng nhìn rất Trịnh Thăng Bình.

- Ý là vẫn chưa biết răng cũ có khuyết điểm gì ấy. Hàm răng đẹp tự nhiên ấy nó có tội tình gì cơ.

- Nụ cười này đỡ hơn hôm nọ nhưng vẫn là không được như xưa.

- Hình như là bọc sứ không mài , Quân tháo ra rồi á.

Trước đó, tại buổi họp báo Anh Trai Say Hi , nhiều fan khóc ròng và chỉ ra hàm răng sứ này khiến nụ cười của Quân A.P trở nên thiếu tự nhiên, khuôn miệng trái tim nhìn cũng mất đi nét duyên dáng vốn có trước đó. Bên cạnh đó, với phong cách thời trang khá mới mẻ, nhiều netizen còn so sánh Quân A.P trong buổi họp báo nhìn sao giống... MC Thanh Bạch đến thế! Chưa dừng lại ở đó, khi tập 1 Anh Trai Say Hi lên sóng, nam ca sĩ còn bị MC Trấn Thành gọi nhầm thành... Vũ Cát Tường. Chắc hẳn vì điều này nên từ đó nam ca sĩ trở nên… sợ cười hơn bao giờ hết.

Visual Quân A.P trong họp báo Anh Trai Say Hi...