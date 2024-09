Nam ca sĩ là con trai bà chủ villa: Ở nhà rộng thênh thang có tới 15 phòng ngủ, từng dành tiền đi hát cho mẹ làm kinh doanh

''Hoàng tử ballad'' của Vbiz

''Hoàng tử ballad'' là danh xưng mỹ miều mà người hâm mộ dành cho những nam ca sĩ chuyên hát dòng nhạc nhẹ và sở hữu vẻ ngoài phong trần, lãng tử. Bên cạnh Bùi Anh Tuấn, Anh Tú và Soobin Hoàng Sơn, còn có một nam ca sĩ gen Z cũng được mệnh danh là ''hoàng tử ballad'' của Vbiz, đó là Quân A.P.

Quân A.P tên đầy đủ là Phạm Anh Quân, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Trước khi tham gia showbiz, anh từng theo học tại Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội. Ít ai biết rằng ước mơ làm ca sĩ của anh từng bị gia đình phản đối. Thế nhưng bằng niềm đam mê mãnh liệt, Quân A.P vẫn quyết tâm theo đuổi con đường âm nhạc, dần khẳng định lựa chọn của bản thân là đúng đắn.

Vào năm 2016, cái tên Quân A.P được nhiều người biết đến thông qua các video cover được anh đăng tải trên nền tảng Youtube. Trong đó, bản cover bài hát "Đừng ai nhắc về anh ấy" của Trà My Idol đã thu hút sự quan tâm và yêu thích của đông đảo khán giả, giúp tên tuổi của anh ngày một vươn xa.

Đến tháng 5 năm 2019, Quân A.P chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay "Ai là người thương em," đánh dấu bước khởi đầu cho sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp của mình. Sau đó, anh ''gây sốt'' trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc với bản hit ''Bông hoa đẹp nhất'', cùng với đó là các ca khúc ''triệu view'' như: "Ai là người thương em", "Còn gì đau hơn chữ đã từng", "Tình yêu là thế", "Ước mơ của Mẹ", "Nơi ngọn gió dừng chân"...

Dù là một ca sĩ trẻ ra mắt không lâu nhưng Quân A.P đã gặt hái được nhiều thành tựu ấn tượng khiến nhiều người ao ước. Một số giải thưởng mà ''hoàng tử ballad'' đạt được như: Sở hữu 2 MV đạt hơn 100 triệu lượt xem, giải Nghệ sĩ mới của năm do VLIVE.TV tổ chức, giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại giải MAMA năm 2021.

Ngoài việc tích cực ra mắt sản phẩm mới, Quân A.P còn tham gia các chương trình về âm nhạc để học hỏi và thể hiện bản thân. Năm 2021, anh được giới chuyên môn đánh giá cao về giọng hát khi tham gia ''The Heroes'' (Thần tượng đối Thần tượng).

Mới đây nhất, sự xuất hiện của Quân A.P tại chương trình ''Anh Trai Say Hi'' đã khiến khán giả có cái nhìn mới mẻ về tài năng và cá tính của nam ca sĩ.

Tại ''Anh Trai Say Hi'', Quân A.P không chỉ khoe được giọng hát nội lực và ấm áp, mà còn bộc lộ tố chất lãnh đạo đầy ấn tượng khi nhiều lần dẫn dắt nhóm đạt điểm cao trong các vòng thi. Đặc biệt, nam ca sĩ còn ''phá vỡ'' giới hạn của bản thân khi thực hiện những vũ đạo khó, yêu cầu sự dẻo dai và bền bỉ. Quân A.P cũng cho biết ''Anh Trai Say Hi'' không chỉ là nơi học hỏi kỹ năng mới mà còn tạo nên nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của bản thân.

Gia thế gây bất ngờ



Năm 2023, Quân A.P bất ngờ khoe ảnh chụp cùng mẹ ruột trước cơ ngơi của gia đình. Bức ảnh ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ bởi độ hoành tráng của căn nhà.

Theo đó, căn villa của gia đình Quân A.P nằm ở Hòa Lạc, cách Hà Nội khoảng 40 phút lái xe. Đây vừa là nơi sinh sống của gia đình nam ca sĩ, vừa là điểm kinh doanh du lịch do mẹ nam ca sĩ quản lý. Cũng từ đây, anh được khán giả gọi với biệt danh ''con trai bà chủ villa''.

Thời gian sau đó, Quân A.P cũng chia sẻ video quay cận cảnh các góc sinh hoạt trong căn nhà. Bên cạnh 15 phòng ngủ, cơ ngơi của gia đình nam ca sĩ còn có bể bơi, vườn rau và khoảng sân thoáng đãng thích hợp cho các hoạt động vui chơi, tổ chức tiệc BBQ ngoài trời. ''Hoàng tử ballad' còn tiết lộ, vì sợ khách tới lưu trú không biết villa của gia đình Quân A.P nên mẹ anh đã treo rất nhiều ảnh con trai trong phòng khách. Anh cũng thường xuyên rủ bạn bè về câu cá, nghỉ ngơi, thư giãn khi rảnh rỗi.

Quân A.P từng tiết lộ tiền cat-xe đi hát đều mang về cho mẹ làm những gì bà thích, trong đó có việc kinh doanh hometel (mô hình căn hộ kết hợp khách sạn). Anh cũng cho biết gia đình mình không giàu, nhưng từ xưa đã được bố mẹ sắm cho nhiều đồ hiệu xịn xò.

''Hai năm đầu, tôi gửi hết tiền cho bố mẹ. Đến giờ, tôi sắm sửa cho bản thân mình nhiều hơn. Tôi mua xe, nhà thì tôi chưa mua được, tôi vẫn ở nhà bố mẹ. Tôi đang tích cóp. Ra MV thế này mới tốn nhất thôi.'' - Quân A.P chia sẻ trên báo Thanh Niên.

Sau một thời gian làm việc chăm chỉ, Quân A.P đã sở hữu cho mình nhiều tài sản giá trị. Năm 2020, anh ''tậu'' một chiếc xe hơi trị giá 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, anh cũng sở hữu nhiều đồ hiệu và đồng hồ tiền tỷ.

