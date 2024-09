Cựu kỹ sư 38 tuổi làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều vẫn đạt tự do tài chính nhờ áp dụng triệt để 4 nguyên tắc tiền tệ: Đừng đổi thời gian lấy tiền

Với nhiều người, ý tưởng về tự do tài chính có thể giống như một giấc mơ xa vời,chỉ một số ít người may mắn có thể đạt được sau nhiều thập kỷ làm việc, nhưng Shao Chun - một cựu kỹ sư tại Google lại nói khác. Sau 8 năm làm việc tại Google, anh mất việc trong đợt sa thải công nghệ quy mô lớn đầu năm 2024. Nhưng thay vì lo lắng về việc mất việc công nghệ và lo lắng về chi phí sinh hoạt cao, Shao Chun (38 tuổi) đã trở nên tự do về tài chính và đã nghỉ hưu sớm với 2 triệu đô la.

Trong suốt tám năm làm việc tại Google, Chun đã sống dưới mức thu nhập của mình và luôn dành ra tới 50% tiền lương để đầu tư. Điều đó cho phép anh xây dựng một danh mục đầu tư đáng kể trị giá 2 triệu đô la, theo CNBC Make it.

Chun cho biết: “Bạn thực sự có thể đạt được tự do tài chính khi làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều”.

Nhưng khi mất việc vào tháng 2, Chun nhận ra rằng anh không còn phải dựa vào tiền lương để duy trì cuộc sống nữa.

Sử dụng quy tắc 4% làm hướng dẫn, Chun thấy rằng anh có thể sống thoải mái và an toàn bằng các khoản đầu tư của mình bằng cách rút 4% danh mục đầu tư của mình trong năm đầu tiên và điều chỉnh số tiền đó trong mỗi năm tiếp theo. Về lý thuyết, số tiền này có thể đủ nhỏ để tổng số tiền đầu tư có thể giúp anh sống thoải mái trong ít nhất 30 năm.

Ông nói: “Khi bạn tự do về tài chính... lúc đó bạn sẽ có được sự linh hoạt hoặc không gian để thực sự làm những gì bạn muốn”.

Ngoài số tiền rút ra từ danh mục đầu tư, Chun còn kiếm tiền bằng cách giảng dạy bán thời gian tại Đại học Quốc gia Singapore, tạo nội dung giáo dục cho kênh YouTube và công việc kinh doanh tư vấn nghề nghiệp của mình.

Sau đây là bốn nguyên tắc chính mà ông áp dụng để đạt được tự do tài chính:

1. Xác định rằng mục tiêu cuối cùng là được tự do

Bước đầu tiên để đạt được tự do tài chính là phải có chủ đích theo đuổi sự tự do đó.

“Những gì chúng ta từng coi trọng là sự ổn định, nhưng xét đến tình hình kinh tế hiện tại, sự ổn định không còn là một đặc quyền mà... các công ty có thể cung cấp cho chúng ta nữa”, ông nói. “Thế hệ hiện tại cảm thấy bị mắc kẹt, như thể họ cần cống hiến hết mình cho một con đường cụ thể, nhưng... mục tiêu của bạn là được tự do. Mục tiêu của bạn không phải là trung thành”.

“Điều tuyệt vời về cuộc sống của chúng ta hiện nay là khi công việc ở công sở không còn mang lại sự an toàn, chúng ta có rất nhiều nguồn lực cũng có sẵn trực tuyến”, ông nói. Từ việc học cách đầu tư đến việc mở tài khoản môi giới của riêng bạn, ông giải thích rằng internet cung cấp quyền truy cập vào thông tin miễn phí về cách xây dựng sự giàu có của bạn.

2. Tích cực làm việc để tăng thu nhập

Ai cũng muốn được tự do về tài chính. Làm sao để đạt được điều đó?

“Câu chuyện là làm giàu. Bạn phải tìm cách tăng thu nhập chủ động của mình. Một cách là biết nên nhảy việc khi “bạn không học hoặc không kiếm được tiền. Cách khác là làm việc cật lực. Vì vậy, bạn có những người làm nhiều công việc, có công việc phụ hoặc thậm chí làm hai công việc từ xa. Nhưng rủi ro là bạn sẽ rất dễ kiệt sức”.

Khi nói đến việc làm thêm, Chun gợi ý nên chọn thứ gì đó “ít tốn công” hoặc thứ gì đó bổ sung cho bộ kỹ năng của bạn. Lý tưởng nhất là việc làm thêm sẽ mang lại thu nhập thụ động để bạn không phải đánh đổi thời gian lấy tiền.

3. Giảm số tiền bạn chi tiêu

Chun cho biết việc quản lý số tiền bạn chi tiêu cũng quan trọng như việc tăng thu nhập của bạn.

“Nếu bạn muốn tự do, bạn thực sự cần phải có kỷ luật. Trên thực tế, đây là một khái niệm rất phổ biến được lực lượng SEAL của Hải quân Hoa Kỳ ủng hộ: ‘kỷ luật đồng nghĩa với tự do’”.

Mặc dù nhiều người muốn tự do tài chính, nhưng nhiều khi hành động của chúng ta không phù hợp với mục tiêu đó. Những hành vi như tìm kiếm sự thỏa mãn tức thời, sống vượt quá khả năng của mình và “chạy theo hàng xóm” có thể cản trở mục tiêu tự do của chúng ta.

4. Đừng đổi thời gian lấy tiền

Vì lạm phát làm xói mòn giá trị đồng tiền theo thời gian nên điều quan trọng là phải học cách đầu tư hợp lý để số tiền tiết kiệm của chúng ta có thể theo kịp hoặc lý tưởng hơn là vượt qua thị trường.

Chun cho biết: “Trụ cột cuối cùng để đạt được tự do tài chính là... không đánh đổi thời gian lấy tiền bạc, và đó là lúc bạn cần bắt đầu đầu tư”.

Ông cho biết hãy tôn trọng “giá trị thời gian của tiền”, đồng thời chỉ ra một quy tắc cơ bản trong kinh tế học rằng giá trị của một đô la ngày nay có giá trị hơn giá trị của một đô la trong tương lai do lãi suất, lạm phát và tiềm năng thu nhập của nó.

“Hãy đầu tư dài hạn, không phải ngắn hạn. Mọi người tránh “hội chứng đồ vật sáng bóng” và cố gắng đầu tư vào vòng tròn năng lực của bạn, hoặc những gì bạn hiểu. Nếu bạn không thể giải thích khoản đầu tư cho một đứa trẻ 6 tuổi, thì khoản đầu tư đó có thể không dành cho bạn”, Chun khẳng định.