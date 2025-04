Thị trường ngày 23/4: Giá vàng quay đầu giảm, dầu tăng mạnh gần 2%

Ảnh minh họa

Giá dầu tăng gần 2%

Giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng, do lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran và thị trường chứng khoán tăng, đã thúc đẩy giá dầu tăng sau đợt bán tháo trong phiên trước đó.

Chốt phiên giao dịch ngày 22/4, giá dầu thô Brent tăng 1,18 USD tương đương 1,8% lên 67,44 USD/thùng. Dầu WTI kỳ hạn tháng 5/2025 tăng 1,23 USD tương đương 2% lên 64,32 USD/thùng và dầu WTI kỳ hạn tháng 6/2025 tăng 2% lên 63,47 USD/thùng.

Trong phiên trước đó, giá dầu Brent và WTI đều giảm hơn 2%, khi Mỹ và Iran có tiến triển tích cực trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, thị trường chứng khoán giảm mạnh sau chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell.

Ngoài ra, giá dầu tăng còn được hỗ trợ bởi tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước giảm gần 4,6 triệu thùng, Viện Dầu mỏ Mỹ cho biết.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ vẫn thấp nhất 5 tháng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ vẫn thấp nhất 5 tháng, do sản lượng đạt gần mức cao kỷ lục, dự báo thời tiết ôn hòa sẽ khiến nhu cầu sưởi ấm và làm mát ở mức thấp đến đầu tháng 5/2025.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn New York giảm 0,9 US cent tương đương 0,3% xuống 3,007 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 19/11/2024 – phiên thứ 2 liên tiếp.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm hơn 1%, sau khi đạt mức cao kỷ lục 3.500 USD/ounce trong đầu phiên giao dịch, do những bình luận của Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Scott Bessent về căng thẳng Mỹ - Trung Quốc giảm bớt, đã thúc đẩy lạc quan về thị trường chứng khoán và đồng USD tăng mạnh.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 1,5% xuống 3.372,68 USD/ounce, sau khi tăng 2,2% lên 3.500,05 USD/ounce trong đầu phiên giao dịch. Vàng kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn New York giảm 0,2% xuống 3.419,4 USD/ounce.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng hơn 2% và đồng USD hồi phục, được thúc đẩy bởi bình luận của Bessent, sau khi ông gọi sự bế tắc về thuế quan là không bền vững.

Chỉ số đồng USD tăng 0,7% so với giỏ các đồng tiền chủ chốt, khiến vàng thỏi trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng giao ngay tăng 29%, đạt 28 lần kỷ lục và tăng vượt ngưỡng 3.500 USD/ounce – lần đầu tiên.

JPMorgan dự kiến giá vàng sẽ vượt mứcd 4.000 USD/ounce trong năm tới, trong bối cảnh rủi ro suy thoái gia tăng, thuế quan của Mỹ tăng cao và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn.

Giá đồng và chì cao nhất hơn 2 tuần

Giá đồng đạt mức cao nhất hơn 2 tuần, do đồng USD suy yếu thúc đẩy hoạt động mua vào.

Giá đồng trên sàn London tăng 2,1% lên 9.379 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 3/4/2025 (9.388 USD/tấn).

Các mức thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt làm giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu kim loại công nghiệp.

Đồng USD suy yếu khiến kim loại được định giá bằng đồng USD trở nên rẻ hơn đối với khách hàng sử dụng tiền tệ khác và có khả năng thúc đẩy nhu cầu.

Đồng thời, giá chì trên sàn London tăng 0,1% lên 1.924 USD/tấn sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 4/4/2025.

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, thép cây giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giao dịch trong biên độ hẹp, khi các nhà đầu tư cân nhắc mức thuế tạm thời mới đối với một số loại thép của Trung Quốc so với nhu cầu cải thiện trong ngắn hạn từ Trung Quốc.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Đại Liên tăng 0,21% lên 711 CNY (97,26 USD)/tấn.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Singapore giảm 0,87% xuống 98,5 USD/tấn.

Công ty môi giới Galaxy Futures cho biết, mối lo ngại thuế quan ảnh hưởng đến xuất khẩu thép, tác động đến triển vọng nhu cầu quặng sắt trong quý 2/2025.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 0,74%, thép cuộn cán nóng và thép cuộn cả hai đều giảm 0,8%, thép không gỉ giảm 0,63%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm, chịu áp lực bởi đồng JPY tăng và triển vọng nguồn cung tăng cao.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Osaka (OSE) giảm 6,5 JPY tương đương 2,23% xuống 285,3 JPY (2,03 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 125 CNY tương đương 0,85% xuống 14.535 CNY (1.988,34 USD)/tấn.

Giá cao su butadiene kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 30 CNY tương đương 0,27% xuống 10.940 CNY (1.496,56 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Singapore giảm 1,8% xuống 166 US cent/kg.

Giá cà phê diễn biến trái chiều

Giá cà phê arabica trên sàn ICE tăng 8,2 US cent tương đương 2,2% lên 3,7275 USD/lb.

Trong khi đó, giá cà phê robusta trên sàn London giảm 20 USD tương đương 0,4% xuống 5.257 USD/tấn.

Giá đường tăng

Giá đường thô trên sàn ICE tăng 0,18 US cent tương đương 1% lên 17,99 US cent/lb, rời khỏi mức thấp nhất 2,5 năm (17,51 US cent/lb) trong tuần trước đó.

Đồng thời, giá đường trắng trên sàn London tăng 6,9 USD tương đương 1,4% lên 505,8 USD/tấn.

Giá đậu tương tăng, ngô và lúa mì giảm

Giá đậu tương trên sàn Chicago hồi phục, trong khi giá ngô và lúa mì giảm, do thị trường tài chính hồi phục từ mức giảm trong phiên trước đó và đồng USD chạm gần mức thấp nhất nhiều năm.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 4-1/2 US cent lên 10,46 USD/bushel, giá ngô kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 6-3/4 US cent xuống 4,83-1/4 USD/bushel và giá lúa mì giao cùng kỳ hạn giảm 2 US cent xuống 5,5-1/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng sau chuỗi giảm 6 phiên liên tiếp, được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào kiếm lời, song đồng ringgit tăng mạnh và tình hình kinh tế tiếp tục bất ổn đã hạn chế đà tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 7/2025 trên thị trường Bursa Malaysia tăng 57 ringgit tương đương 1,46% lên 3.967 ringgit (904,06 USD) /tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 23/4