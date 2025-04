Thị trường ngày 22/4: Giá vàng vượt ngưỡng 3.400 USD/ounce, dầu giảm mạnh hơn 2%

Ảnh minh họa

Giá dầu giảm hơn 2%

Giá dầu giảm hơn 2%, do các dấu hiệu tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng với đó là những nhà đầu tư vẫn lo ngại về những bất lợi kinh tế từ thuế quan có thể hạn chế nhu cầu nhiên liệu.

Chốt phiên giao dịch ngày 21/4, giá dầu thô Brent giảm 1,7 USD tương đương 2,5% xuống 66,26 USD/thùng, sau khi tăng 3,2% trong phiên trước đó và dầu WTI giảm 1,6 USD tương đương 2,5% xuống 63,08 USD/thùng, sau khi tăng 3,54% trong phiên trước đó.

Trong các cuộc đàm phán, Mỹ và Iran đã nhất trí bắt đầu soạn thảo khuôn khổ cho 1 thỏa thuận hạt nhân tiềm năng, Bộ trưởng ngoại giao Iran cho biết.

Trong khi đó, OPEC+, nhóm các nhà sản xuất lớn bao gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh như Nga, vẫn dự kiến sẽ tăng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày bắt đầu vào tháng 5/2025.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ thấp nhất 5 tháng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 7% xuống mức thấp nhất 5 tháng, do sản lượng đạt mức cao kỷ lục, dự báo thời tiết ôn hòa hơn và nhu cầu trong 2 tuần tới thấp hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn New York giảm 22,9 US cent tương đương 7,1% xuống 3,016 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 19/11/2024.

Giá vàng vượt ngưỡng 3.400 USD/ounce

Giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục vượt ngưỡng 3.400 USD/ounce, do đồng USD suy yếu và sự không chắc chắn về tác động kinh tế bởi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, thúc đẩy nhu cầu vàng thỏi là tài sản trú ẩn an toàn.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 2,7% lên 3.417,62 USD/ounce, trong đầu phiên giao dịch giá vàng đạt mức cao kỷ lục 3.430,18 USD/ounce. Vàng kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn New York tăng 2,9% lên 3.425,3 USD/ounce.

Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất 3 năm, khi niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế Mỹ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những bình luận của Tổng thống Donald Trump về chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell. Đồng USD suy yếu khiến vàng thỏi trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác.

Vàng vốn được coi là hàng rào chống lại sự bất ổn kinh tế và được biết đến là tài sản có tính thanh khoản cao, đã đạt nhiều mức cao kỷ lục và tăng hơn 700 USD/ounce kể từ đầu năm 2025.

Giá quặng sắt và thép cây tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, được hỗ trợ bởi nhu cầu quặng sắt trong ngắn hạn và đồng USD suy yếu, làm lu mờ căng thẳng thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Đại Liên tăng 1,27% lên 715,5 CNY (98,15 USD)/tấn.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Singapore tăng 1,69% lên 99,15 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,8%, thép cuộn cán nóng tăng 0,69%, thép cuộn không thay đổi và thép không gỉ giảm 0,08%.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu có thể chấm dứt cuộc chiến tranh thuế quan ăn miếng trả miếng với Trung Quốc vào tuần trước, song đồng JPY tăng đã hạn chế đà tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 0,9 JPY tương đương 0,31% lên 291,8 JPY (2,07 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 170 CNY tương đương 1,16% lên 14.795 CNY (2.029,49 USD)/tấn.

Giá cao su butadiene kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 195 CNY tương đương 1,77% lên 11.195 CNY (1.535,67 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Singapore tăng 0,9% lên 168,9 US cent/kg.

Giá cà phê diễn biến trái chiều

Giá cà phê arabica trên sàn ICE giảm 8,05 US cent tương đương 2,2% xuống 3,6455 USD/lb.

Trong khi đó, giá cà phê robusta trên sàn London thay đổi nhẹ ở mức 5.277 USD/tấn.

Trong tuần trước đó, giá cà phê arabica tăng 5,3% và cà phê robustta tăng 5%.

Giá đường giảm

Giá đường thô trên sàn ICE giảm 0,12 US cent tương đương 0,7% xuống 17,81 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 2,5 năm (17,51 US cent/lb) trong tuần trước đó.

Giá đậu tương, ngô và lúa mì giảm

Giá đậu tương trên sàn Chicago giảm, sau khi tăng qua đêm, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell gây lo ngại về quyền tự chủ của Ngân hàng trung ương Mỹ.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 6-1/4 US cent xuống 10,41-1/2 USD/bushel, sau khi đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 2/2025 trong đầu phiên giao dịch. Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 1/4 US cent xuống 4,9 USD/bushel và giá lúa mì giao cùng kỳ hạn giảm 10 US cent xuống 5,52-1/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm phiên thứ 6 liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm phiên thứ 6 liên tiếp, do giá dầu đậu tương và dầu thô suy yếu và đồng ringgit tăng mạnh gây áp lực thị trường, cùng với đó là lo ngại về thuế quan của Mỹ cũng thúc đẩy sự suy thoái.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 7/2025 trên thị trường Bursa Malaysia giảm 64 ringgit tương đương 1,61% xuống 3.911 ringgit (895,58 USD) /tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 22/4