Nam ca sĩ vừa qua đời do tổn thương não, trước đó sức khỏe đã suy giảm nghiêm trọng hậu COVID-19

Sáng 5/11, tờ Sports Chosun đưa tin, nam ca sĩ Hàn Quốc - Kim Kwang Seok (nhóm Sorisae), vừa đột ngột qua đời sau thời gian chống chọi với tình trạng tổn thương não. Trên trang cá nhân, nhà phê bình âm nhạc đại chúng Park Sung Seo mới đây đã thông báo tin buồn về sự ra đi của Kim Kwang Seok.

Được biết, sức khỏe của nam ca sĩ họ Kim đã suy giảm nghiêm trọng hậu COVID-19. Kim Kwang Seok phải chống chọi với bệnh lý tổn thương não từ năm 2023 và tới nay, nam nghệ sĩ tài năng đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 70.

Kim Kwang Seok vừa qua đời vì tổn thương não trong ngày 3/11. Ảnh: Naver

Nhà phê bình Park Sung Seo bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi đột ngột của Kim Kwang Seok: “Âm nhạc của Solgae Trio và Sorisae mang phong cách tự do, không hề gò bó trong 1 thể loại duy nhất. Họ có nhiều bản hit đi cùng năm tháng, luôn tồn tại trong tâm trí bao thế hệ khán giả. Giờ đây, chúng ta chỉ có thể gặp lại nghệ sĩ đáng kính Kim Kwang Seok thông qua những giai điệu ấy. Cầu mong nam ca sĩ được yên nghỉ”.

Thông tin Kim Kwang Seok đột ngột qua đời đã gây ra cú sốc lớn cho truyền thông xứ sở kim chi. Tại làng giải trí Hàn Quốc, nam nghệ sĩ họ Kim từ lâu đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả nhờ tài năng âm nhạc xuất sắc cùng tính cách khiêm nhường.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người yêu nhạc xứ củ sâm không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của người nghệ sĩ tài hoa. Hiện khán giả cũng đang gửi nhiều lời động viên chân thành tới những người thân yêu của cố nghệ sĩ, hy vọng họ sẽ sớm vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

Người yêu nhạc xứ Hàn lặng người trước di ảnh của Kim Kwang Seok. Ảnh: Nate

Kim Kwang Seok sinh năm 1956, thành lập nhóm Trio Solgae cùng với Han Jung Sun khi vừa tròn 24 tuổi. Ngay từ khi mới ra mắt, Trio Solgae đã thử sức với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau và nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng. Đến năm 1985, nhóm đổi tên thành Solgae Trio.

Sau khi Han Jung Sun rời đi, Kim Kwang Seok đã chiêu mộ thêm thành viên mới Han Young vào năm 1988 và 1 lần nữa đổi tên nhóm thành Sorisae. Sorisae sau đó đã thành công rực rỡ với siêu hit You and I. Đến năm 1994, Han Young “dứt áo ra đi” và nhóm lại tiếp tục hoạt động dưới hình thức bộ đôi song ca. Vào năm 2000, Sorisae chiêu mộ thêm thành viên mới Yoon Ki Hwan và cùng hoạt động với nhau trong thời gian dài. Bên cạnh các hoạt động âm nhạc sôi nổi, nhóm còn tổ chức nhiều sự kiện ý nghĩa, bao gồm các buổi concert từ thiện vì cộng đồng.