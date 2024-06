Nam chính phim đang gây sốt rạp Việt: Học vấn đáng nể, nổi nhờ phim boylove nhưng gia thế người thừa kế đời thực mới gây bất ngờ

Với nội dung cảm động về tình bà cháu, Gia Tài Của Ngoại đã trở thành bom tấn điện ảnh gây sốt khắp mạng xã hội trong những ngày vừa qua. Và một trong những nhân tố góp phần tạo nên thành công cho bom tấn này chính là vai diễn cháu ngoại M do Billkin Putthipong thủ vai.



Dù không sở hữu ngoại hình soái ca ngời ngời trên phim nhưng Billkin vẫn gây ấn tượng với khán giả nhờ nét diễn mộc mạc và cực kỳ ấn tượng. Đặc biệt ngoài đời, nam thần xứ Thái này vô cùng tài năng và sở hữu những nét thu hút rất riêng. Không những vậy, gia thế khủng bất ngờ của Billkin cũng khiến không ít netizen phải trầm trồ, xuýt xoa.



Billkin Putthipong cùng siêu phẩm điện ảnh đang gây sốt ở Việt Nam - Gia Tài Của Ngoại

1. Ngoại hình thư sinh như cậu bạn nhà bên

Billkin Putthipong sinh ngày 8/10/1999, là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của làng giải trí xứ chùa vàng. Anh chàng sở hữu chiều cao 1,78m cùng vẻ ngoài thư sinh, hiền lành nên dễ dàng gây thiện cảm với người đối diện. Đặc biệt, mỗi khi cười lên, Billkin còn khiến trái tim thiếu nữ xao xuyến khi để lộ lúm đồng tiền cực duyên.

Billkin sở hữu gương mặt thư sinh, hiền lành như cậu bạn nhà bên

Nụ cười tươi cùng hai lúm đồng tiền giúp nam diễn viên dễ dàng tạo thiện cảm với người hâm mộ

2. Học vấn đáng nể

Không những sở hữu ngoại hình nổi bật mà Billkin còn có học vấn đáng nể. Được biết, vào tháng 11 năm ngoái, nam diễn viên Gia Tài Của Ngoại đã xuất sắc trở thành Á khoa trong kỳ thi tốt nghiệp Khoa Thương mại và Kế toán của Đại học Thammasat - ngôi trường danh giá, top đầu ở Thái Lan và là tổ chức học thuật hàng đầu châu Á. Đặc biệt, dù vừa học vừa hoạt động nghệ thuật nhưng Billkin vẫn tốt nghiệp với điểm GPA tích lũy đạt 3.49.

Billkin tốt nghiệp Á khoa Khoa Thương mại và Kế toán của Đại học Thammasat

Gia đình, bạn bè thân thiết và rất đông fan đã đến chia vui với nam diễn viên trong ngày tốt nghiệp

3. Sự nghiệp đáng chú ý

Billkin bắt đầu gia nhập làng giải trí với tư cách diễn viên dưới trướng Nadao Bangkok. Tên tuổi của anh chàng được người hâm mộ biết đến nhiều hơn qua các tác phẩm như My Ambulance, Please... Seiyng Reiyk Wiyyan. Đặc biệt, vào năm 2020, danh tiếng của Billkin chính thức vươn xa sau thành công của siêu phẩm boylove I Told Sunset About You. Đồng thời, anh và bạn cặp của mình là PP Krit đã trở thành cặp đôi boylove đình đám Tbiz và sở hữu lượng fan khổng lồ khắp châu Á.

Sau I Told Sunset About You, tên tuổi của Billkin vang danh châu Á

Billkin - PP Krit trở thành 1 trong những cặp đôi boylove được người hâm mộ “đẩy thuyền” nhiệt tình nhất

Sau khi nổi tiếng, Billkin trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng

Anh chàng cũng thường xuyên xuất hiện tại sự kiện của các thương hiệu cao cấp

Bên cạnh diễn xuất được đánh giá cao, Billkin còn là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng sở hữu giọng hát hay của Tbiz. Anh chàng từng ra mắt đĩa đơn đầu tiên mang tên Hug in Mind vào năm 2020 và đĩa đơn thứ hai mang tên IXO vào 1 năm sau đó. Chưa hết, Billkin cũng hát nhạc phim của những dự án mà mình tham gia như I Told Sunset About You, I Promised You The Moon… Ngoài ra, anh chàng tài năng này cũng sở hữu loạt hit chục triệu view trên Youtube như I Like Us, Mr. Everything, Always…

Billkin sở hữu giọng hát hay và được người hâm mộ yêu mến qua loạt hit: I Like Us, Mr. Everything…

4. Gia thế khủng ngoài đời



Không những có sự nghiệp ngày càng thành công, Billkin còn khiến công chúng xôn xao vì gia thế cực khủng. Nếu trong Gia Tài Của Ngoại, M là đứa cháu trai chờ thừa kế tài sản của bà ngoại thì ngoài đời thực, Billkin chính là người thừa kế của Thaibronze - tập đoàn chuyên kinh doanh đồ điêu khắc bằng đồng thau có tiếng ở Thái Lan.



Chính vì xuất thân thiếu gia tài phiệt này, không ngạc nhiên khi nam diễn viên đình đám hiện sống trong căn biệt thự sang trọng, rộng lớn. Thậm chí, Billkin còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu loạt siêu xe đắt tiền và thậm chí còn có cả chuyên cơ riêng.

Là người thừa kế đời thực, Billkin sở hữu loạt siêu xe đắt đỏ…

… và thường xuyên vi vu qua nhiều quốc gia trên thế giới

Cả danh tiếng và cuộc sống hiện tại của Billkin đều khiến netizen ngưỡng mộ

Nguồn ảnh: Sanook, Instagram