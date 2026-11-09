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Nam diễn viên hài 26 tuổi được thông báo qua đời vào tối 8/11 sau ca phẫu thuật cắt amidan

| | Lifestyle

Trước khi phẫu thuật, nam diễn viên từng nói rằng anh vô cùng sợ hãi.

Tối 8/11, tờ Sohu đưa tin tài khoản chính thức của đoàn kịch Hỷ Tiếu đăng tải cáo phó thông báo tin buồn nam diễn viên A Nhan đã qua đời ở tuổi 26 vì biến chứng nhiễm trùng sau khi phẫu thuật.

Theo đoàn kịch Hỷ Tiếu, vào ngày 7/11, A Nhan nhập viện cấp cứu khẩn do sốc nhiễm trùng sau ca phẫu thuật cắt amidan. Sang ngày 8/11, anh được sắp xếp phẫu thuật lần 2. Tuy nhiên, trong quá trình mổ, A Nhan bất ngờ bị ngừng tim. Dù đội ngũ y tế nỗ lực cấp cứu hồi sức tim phổi, nam nghệ sĩ vẫn không qua khỏi. Hiện, gia đình A Nhan đã có mặt tại Đại Liên (Trung Quốc) để lo liệu hậu sự cho cố nghệ sĩ.

A Nhan qua đời vì biến chứng nhiễm trùng sau ca phẫu thuật cắt amidan. Ảnh: Weibo.

Đáng chú ý, trước ca phẫu thuật cắt amidan lần đầu tiên vào cuối tháng 10, nam nghệ sĩ từng đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự lo lắng, thậm chí thừa nhận bản thân "sợ đến chết khiếp" vì chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật gây mê toàn thân lần đầu tiên trong đời. Dưới phần bình luận, anh cũng tiết lộ bản thân không hút thuốc, không uống rượu và trước đó chỉ từng trải qua gây tê cục bộ.

Sau khi tin buồn được công bố, nhiều khán giả đã để lại bình luận tiếc thương bên dưới cáo phó của đoàn kịch. Sự ra đi đột ngột của A Nhan khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, đặc biệt khi những chia sẻ đầy lo lắng của anh trước ca phẫu thuật vẫn còn nguyên trên mạng xã hội.

Liên quan đến sự việc, bác sĩ Bành Vĩ thuộc khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Hiệp Hòa trực thuộc Đại học Y Đồng Tế Hoa Trung, từng chia sẻ rằng tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật cắt amidan rất thấp và đây được đánh giá là một thủ thuật tương đối an toàn. Theo bác sĩ, phần lớn các trường hợp tử vong được ghi nhận có liên quan đến tình trạng xuất huyết nghiêm trọng. Các nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra rằng tuổi tác là yếu tố dự báo quan trọng đối với nguy cơ chảy máu sau phẫu thuật. Trong đó, trẻ dưới 3 tuổi và người trưởng thành có nguy cơ xuất huyết hậu phẫu tương đối cao.

A Nhan ra đi khi mới 26 tuổi. Ảnh: Baidu.

A Nhan là diễn viên của đoàn kịch Hỷ Tiếu tại Đại Liên (Trung Quốc). Anh từng tham gia chương trình hài độc thoại Đại hội hài độc thoại cá nhân của Tencent. Trước khi mất, A Nhan thường xuyên đăng tải những video ghi lại hành trình giảm cân của mình. Anh đã giảm trọng lượng cơ thể từ 165 kg xuống còn 130kg. Tháng 4 năm nay, nam diễn viên cũng từng chia sẻ việc mẹ ruột mắc ung thư và đang điều trị, khiến anh phải tạm dừng nhiều buổi biểu diễn để dành thời gian cho gia đình.

Nguồn: Sina, Sohu

Theo Vy Anh

Phụ Nữ Mới

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