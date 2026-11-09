Quỳnh Lương tiết lộ lý do luôn giữ con gái bên mình, không yên tâm khi để con cho người khác chăm sóc

Diễn viên Quỳnh Lương mới đây khiến nhiều người đồng cảm khi chia sẻ những tâm tư về việc luôn muốn giữ con gái ở bên cạnh và đặc biệt cẩn trọng mỗi khi giao con cho người khác chăm sóc.

Nữ diễn viên cho biết, những tổn thương trong quá khứ tưởng chừng đã qua nhưng khi trở thành mẹ, cô mới nhận ra bản thân vẫn còn nhiều nỗi sợ, nhất là nỗi lo những điều không hay có thể xảy đến với con.

Cô bộc bạch: "Mình lớn rồi, tự lo được cho mình rồi, nhắc lại cũng chẳng để làm gì nữa. Nhưng đến khi có con gái, mình mới nhận ra có những chuyện mình vẫn còn sợ. Chỉ là bây giờ, mình sợ nó xảy ra với con."

Quỳnh Lương cảm thấy bất an khi để người khác chăm sóc con gái.

Chính vì vậy, mỗi lần con rời khỏi vòng tay, Quỳnh Lương thường không khỏi bất an, luôn tự hỏi liệu bé có được chăm sóc tốt, có được dỗ dành khi khóc hay cảm thấy an toàn khi ở bên người khác hay không.

Thậm chí, chỉ cần phát hiện con được thay một chiếc áo mà không biết rõ lý do, cô cũng lập tức hỏi han cặn kẽ. Với nữ diễn viên, đó không đơn thuần là chuyện quần áo hay bỉm sữa mà còn liên quan đến sự an toàn và quyền được bảo vệ cơ thể của con.

Con gái 14 tháng tuổi của Quỳnh Lương.

Đằng sau sự cẩn trọng ấy là những trải nghiệm không vui trong quá khứ khiến cô khó có thể hoàn toàn thả lỏng khi con không ở bên mình. Đáng chú ý, Quỳnh Lương cũng nhận ra hành trình chăm sóc và bảo vệ con chính là cách cô chữa lành những tổn thương của bản thân.

Nữ diễn viên xúc động chia sẻ: "Mỗi lần ôm con, dỗ dành con, lắng nghe con, mình thấy như đang được ôm lại cô bé ngày xưa". Cô mong con gái được lớn lên trong tình yêu thương, bình yên và luôn cảm thấy mình xứng đáng được bảo vệ.

Quỳnh Lương và 2 con trong chuyến du lịch gần đây.

Đồng thời, người đẹp cũng hy vọng bản thân có thể dần vượt qua những nỗi sợ cũ để hành trình làm mẹ không chỉ là bảo vệ con mà còn là hành trình tìm lại sự bình yên cho chính mình.

Những chia sẻ của Quỳnh Lương được nhiều bà mẹ đồng cảm. Họ cho rằng vì còn nhỏ nên các em rất dễ trở thành nạn nhân bị bắt cóc, xâm hại.

"Em sợ nhất là con bị xâm hại.. Cho dù người nhà, người hiền cỡ nào em vẫn không tin tưởng được. Hay do em suy nghĩ nhiều?", một người dùng viết.

"Em đã làm rất đúng. Chị mong tất cả các bà mẹ đọc được bài của em để học cách bảo vệ con mình", một người khác bình luận.

Quỳnh Lương cùng chồng và con gái.

Diễn viên Quỳnh Lương hiện có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên ông xã Nguyễn Tiến Phát và hai con. Nữ diễn viên từng làm mẹ đơn thân sau khi sinh con trai đầu lòng ở tuổi 18. Đến ngày 11/8/2025, cô tiếp tục đón con gái thứ hai, tên thân mật là Nala, cùng chồng.

Sau khi sinh em bé, Quỳnh Lương tạm gác các hoạt động nghệ thuật, hạn chế đóng phim để tập trung chăm sóc con nhỏ và vun vén tổ ấm.

Dù tạm rời xa màn ảnh, cuộc sống đời thường, hành trình làm mẹ cũng như những chia sẻ về cách nuôi dạy con của nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả.