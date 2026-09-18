Nam diễn viên hài “xấu lạ” đi bán bún đậu mắm tôm ở TP.HCM

Nam diễn viên “xấu lạ”

Mạc Văn Khoa là một trong những gương mặt hài có ngoại hình khá đặc biệt của showbiz Việt. Không sở hữu vẻ ngoài điển trai theo tiêu chuẩn thông thường, anh từng tự nhận mình “xấu” và biến chính đặc điểm này thành một phần dấu ấn trong sự nghiệp.

Trong những năm đầu bước vào nghề, Mạc Văn Khoa không có xuất phát điểm thuận lợi. Sinh ra tại Hải Dương, anh vào TP.HCM học sân khấu với mong muốn theo đuổi diễn xuất. Để có tiền trang trải cuộc sống, nam diễn viên từng làm nhiều công việc khác nhau, trong đó có cả những công việc lao động chân tay.

Bước ngoặt đến khi Mạc Văn Khoa tham gia các cuộc thi hài trên truyền hình. Lối diễn duyên dáng, chất giọng đặc trưng cùng ngoại hình “xấu lạ” giúp anh nhanh chóng được khán giả nhớ mặt. Từ một gương mặt mới, Mạc Văn Khoa dần xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình và phim điện ảnh. Anh góp mặt trong một số bộ phim như Lật mặt 4: Nhà có khách, 30 chưa phải Tết, Cua lại vợ bầu, Siêu lừa gặp siêu lầy... và thường được giao những vai có màu sắc hài hước.

Điểm đáng chú ý trong hành trình của Mạc Văn Khoa là anh không cố gắng thay đổi ngoại hình để trở nên giống hình mẫu nam diễn viên điển trai. Trong một cuộc trò chuyện với Dân Việt, anh từng chia sẻ quan điểm rằng mình “xấu thì xấu”, thậm chí cho biết không có ý định dao kéo để thay đổi diện mạo.

Ngoại hình khác biệt, vốn có thể là bất lợi với một diễn viên, lại trở thành đặc điểm giúp Mạc Văn Khoa tạo ra hình ảnh riêng trên màn ảnh. Cùng với khả năng gây cười tự nhiên, đây là yếu tố giúp anh duy trì sự hiện diện trong lĩnh vực giải trí nhiều năm. Tuy nhiên, diễn xuất không phải nguồn công việc duy nhất của Mạc Văn Khoa. Khi đã có tên tuổi và lượng khán giả riêng, nam diễn viên bắt đầu thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn khác: kinh doanh đồ ăn.

Mở rộng kinh doanh

Khoảng năm 2019, Mạc Văn Khoa bắt đầu mở quán bún đậu mắm tôm tại TP.HCM. Khác với hình dung về việc một nghệ sĩ mở nhà hàng để tận dụng danh tiếng, câu chuyện ban đầu của nam diễn viên lại xuất phát khá nhiều từ gia đình. Theo những chia sẻ trước đây của Mạc Văn Khoa, anh mở quán với mong muốn tạo việc làm cho các chị gái ở quê. Trước đó, những người thân trong gia đình chủ yếu làm các công việc lao động, chăn nuôi với thu nhập không ổn định. Khi có điều kiện hơn, nam diễn viên muốn đưa người thân vào TP.HCM làm việc cùng mình.

Món ăn được lựa chọn cũng khá bình dân: bún đậu mắm tôm. Đây là loại hình F&B không đòi hỏi không gian quá cầu kỳ, mức giá phù hợp với đông đảo khách hàng và có thể triển khai theo mô hình nhiều điểm bán.

Từ cơ sở đầu tiên, thương hiệu Bún Đậu Mắm Tôm Mạc Văn Khoa sau đó mở rộng tới nhiều địa phương. Theo thông tin được công bố trên các kênh của thương hiệu, hệ thống từng có các điểm bán tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác. Thực đơn không chỉ có bún đậu mà còn bao gồm nhiều món ăn kèm. Mức giá được duy trì ở phân khúc bình dân, với các suất ăn có giá từ vài chục nghìn đồng, tùy kích thước và lựa chọn.

Quá trình kinh doanh cũng đưa Mạc Văn Khoa vào một câu chuyện khác của showbiz: những con số doanh thu được lan truyền trên mạng xã hội. Từng xuất hiện thông tin cho rằng nam diễn viên có thể thu tới 2 tỷ đồng mỗi ngày từ việc bán bún đậu, thậm chí có những bài đăng gắn con số này với khả năng sở hữu biệt thự đắt tiền.

Không gian 1 trong số những cơ sở bún đậu của Mạc Đăng Khoa

Tuy nhiên, Mạc Văn Khoa từng lên tiếng phủ nhận con số trên. Anh cho rằng nếu một suất bún đậu có giá trung bình khoảng 70.000 đồng, để đạt doanh thu 2 tỷ đồng/ngày, hệ thống sẽ phải phục vụ khoảng 30.000 khách mỗi ngày. Đây là phép tính được nam diễn viên đưa ra để cho thấy mức doanh thu được đồn đoán không hợp lý.

Doanh thu và lợi nhuận thực tế của hệ thống không được Mạc Văn Khoa công khai. Dù vậy, việc thương hiệu duy trì hoạt động và mở rộng qua nhiều năm cho thấy bún đậu đã trở thành một mảng kinh doanh đáng chú ý bên cạnh công việc nghệ thuật của Mạc Văn Khoa.

Điểm đặc biệt là nam diễn viên vẫn xác định diễn xuất là công việc chính. Kinh doanh F&B được anh thực hiện cùng gia đình, vừa tạo thêm nguồn thu vừa tạo công việc cho những người thân. Từ một chàng trai Hải Dương từng phải làm nhiều công việc để theo đuổi nghệ thuật, Mạc Văn Khoa giờ có thêm một vai trò khác ngoài màn ảnh: ông chủ của thương hiệu bún đậu mang tên mình. Câu chuyện này cũng cho thấy một hướng đi khá phổ biến của nghệ sĩ Việt khi tận dụng lợi thế thương hiệu cá nhân để bước sang lĩnh vực kinh doanh, trong đó F&B là một lựa chọn được nhiều người theo đuổi.

Ảnh: FBNV

Tổng hợp