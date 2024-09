Nam diễn viên hạng A "nuốt trọn" 1.200 tỷ tiền từ thiện

Tại Trung Quốc, thiện nguyện vì cộng đồng được xem là trách nhiệm của người nổi tiếng đối với xã hội, nhất là khi đất nước xảy ra thiên tai. Tuy nhiên, những năm qua, vấn đề từ thiện trở thành chủ đề nhạy cảm đối với giới giải trí Hoa ngữ. Nhiều ngôi sao lớn liên tục dính phốt ăn chặn tiền từ thiện, cứu trợ hoặc có hành vi làm màu, lợi dụng từ thiện để đánh bóng tên tuổi. Trong đó, bê bối ăn chặn tiền từ thiện chấn động nhất trong lịch sử showbiz Trung Quốc thuộc về siêu sao võ thuật Lý Liên Kiệt. Vụ việc được xem là vết nhơ không thể gột rửa, làm hoen ố sự nghiệp nghệ thuật lừng lẫy của ông.

Quỹ từ thiện của Lý Liên Kiệt bị phát hiện sai phạm trong thu chi tiền từ thiện

Sự "bốc hơi" của 1.200 tỷ tiền từ thiện

Cuối năm 2007, Lý Liên Kiệt đã thông báo thành lập tổ chức từ thiện One Foundation và kêu gọi ủng hộ từ khắp nơi. Với tầm ảnh hưởng của mình, số tiền quyên góp gửi về tổ chức của ngôi sao Hoắc Nguyên Giáp nhiều "như nước". Chứng kiến sự tin tưởng của công chúng, đến Lý Liên Kiệt cũng nói rằng: "Tôi có lẽ là người ăn xin lấy tiền của người khác nhiều nhất Trung Quốc".

Năm 2013, Nhã An (Tứ Xuyên,Trung Quốc) xảy ra thảm họa động đất kinh hoàng. Ngay lập tức, Lý Liên Kiệt lao đến vùng bị nạn giúp đỡ người dân địa phương. Đồng thời nam diễn viên hô hào quyên góp và nhận được số tiền lên đến 400 triệu NDT (hơn 1.400 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau 1 năm, số tiền tài tử này chi ra để khắc phục hậu quả, tái thiết cuộc sống cho người dân sau thảm họa động đất chỉ có 40 triệu tệ (khoảng 140 tỷ đồng), bằng 1/10 số tiền thu về. Phần quyên góp còn lại không được tổ chức từ thiện của Lý Liên Kiệt giải trình cụ thể, còn cuộc sống của người dân Nhã An, Tứ Xuyên vẫn ngổn ngang và đầy khó khăn.

Lý Liên Kiệt đi cứu trợ động đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) và kêu gọi từ thiện được 400 triệu NDT (hơn 1.400 tỷ đồng)

Ngay lập tức, truyền thông Trung Quốc đặt câu hỏi cho Lý Liên Kiệt: "360 triệu NDT (hơn 1.200 tỷ đồng) quyên góp từ các tổ chức, cá nhân trên cả nước đang ở đâu?" . Blogger giải trí nổi tiếng vào thời đó là Tống Tổ Đức cũng lên tiếng chỉ trích tài tử Hoàng Phi Hồng đạo đức giả: "Một kẻ tham lam không hơn không kém. Trông tướng đạo mạo nhưng tâm địa chẳng đáng mặt nam nhi" . Nhiều người nghi vấn sao võ thuật đã biển thủ, bỏ túi riêng số tiền từ thiện nghìn tỷ để dưỡng già. Bằng chứng là sau vụ kêu gọi quyên tiền từ thiện nói trên, Lý Liên Kiệt bỗng từ chối nhận phim mới và ở ẩn.

Không chỉ vậy, trong báo cáo kiểm toán quỹ từ thiện của Lý Liên Kiệt vào năm 2009 dân tình còn phát hiện ra một chi tiết đáng ngờ. Quỹ từ thiện của sao nam đã chuyển một số tiền lớn đến Hiệp hội Thể thao và Leo núi Ngoài trời Thâm Quyến. Đáng chú ý, cựu chủ tịch và chủ tịch danh dự của Hiệp hội Thể thao này là một trong những quản lý của tổ chức từ thiện One Foundation. Trong khi Lý Liên Kiệt cũng là thành viên của Hiệp hội nói trên. Vì vậy, công chúng cho rằng Lý Liên Kiệt và thành viên trong One Foundation đã "nuốt" tiền từ thiện bằng cách chuyển tiền vòng vèo sang các tổ chức khác của họ.

Công chúng nghi ngờ Lý Liên Kiệt biển thủ tiền từ thiện để dưỡng già

Màn giải trình quanh co của Lý Liên Kiệt

Sau khi bị cáo buộc ăn chặn tiền từ thiện, Lý Liên Kiệt lập tức mở họp báo thanh minh. Đối mặt hàng loạt câu hỏi chất vấn của truyền thông, nam diễn viên nghẹn ngào, thậm chí bịt tai với lý do không chịu được sự vu khống của người khác. Lý Liên Kiệt khẳng định bản thân không ăn bớt ăn xén 1 đồng tiền từ thiện của người dân. "Tôi cũng muốn mang hết tiền từ thiện đi lắm nhưng một mình tôi không làm được đâu. Tôi không có quyền tự sử dụng tiền trong quỹ. Tất cả khoản giải ngân đều phải có sự đồng thuận của ban điều hành. Tôi làm sao mà ôm tiền bỏ túi riêng được. Ai khôn khéo hãy dạy tôi cách rút ruột hơn 1.200 tỷ đồng mà không người nào hay biết đi" , sao nam phân trần.

Ông hoàng võ thuật giải thích quá trình tái thiết cuộc sống sau thiên tai mất 3-10 năm. Do đó, công chúng không thể thấy ngay kết quả. Theo tài tử này, số tiền 1.200 tỷ "không đủ để chia cho các thành viên trong tổ chức One Foundation". Hơn nữa, đây còn là số tiền dân đặt niềm tin vào nên Lý Liên Kiệt khẳng định ông chẳng dại ăn chặn tiền từ thiện. Nam diễn viên trách móc người dân không tin tưởng khiến ông dính thị phi, ảnh hưởng danh tiếng nặng nề.

Nam diễn viên mở họp báo, bác bỏ thông tin ăn chặn tiền từ thiện. Lý Liên Kiệt cũng công khai trách móc công chúng không tin tưởng mình

Trước khi kết thúc họp báo, phóng viên yêu cầu Lý Liên Kiệt và One Foundation sao kê minh bạch các khoản thu chi tiền từ thiện cho khu vực Nhã An (Tứ Xuyên, Trung Quốc). Tuy nhiên, ông hoàng võ thuật từ chối thẳng thừng. Trong khi đó, ông Dương Bằng - Thư ký quỹ One Foundation - cho biết trường học, chợ được xây dựng khang trang ở Nhã An chính là bằng chứng sử dụng số tiền 1.200 tỷ mà dư luận thắc mắc.

Tuy nhiên, câu trả lời của Lý Liên Kiệt và phía One Foundation không thuyết phục được dư luận. Sao nam thậm chí còn hứng chỉ trích vì màn kịch đóng vai nạn nhân bị đổ oan. Và cho đến tận bây giờ, số tiền 1.200 tỷ nói trên được giải quyết như thế nào vẫn là câu hỏi không có lời giải đáp. Lý Liên Kiệt cũng vì vậy mà bị tiếng ăn chặn tiền từ thiện và luôn bị lấy ra làm ví dụ cho việc nghệ sĩ gian dối, bóp méo giá trị thiện nguyện tại Trung Quốc.

Từ chối sao kê và giải trình minh bạch các khoản thu chi tiền từ thiện nghìn tỷ, Lý Liên Kiệt mang tiếng xấu suốt đời

Nguồn: Sina, Sohu