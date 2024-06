Thận là cơ quan nội tạng cực kì quan trọng đối với sức khỏe của con người, đảm nhiệm chức năng trao đổi chất, điều hòa huyết áp, lọc máu, đào thải chất độc ra ngoài bằng đường nước tiểu. Đặc biệt, đối với nam giới, thận không chỉ thực hiện những nhiệm vụ trên mà còn có vai trò điều hòa hormone sinh dục nam. Do đó, nếu chức năng của thận bị suy yếu sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như suy thận, sỏi thận, rối loạn đi tiểu, tiểu ra máu, rối loạn nhịp tim…Hơn nữa, những căn bệnh này một khi đã mắc phải sẽ tác dụng trực tiếp đến vấn đề hoạt động sinh lý, ảnh hưởng xấu đến chất lượng sống hay thậm chí là tử vong.

Các thống kê cho thấy tỷ lệ mắc bệnh về thận ở nam giới cao hơn hẳn so với phái nữ. Vì vậy, việc bảo vệ và duy trì cho thận khỏe mạnh ở là điều hết sức cần thiết, góp phần kéo dài tuổi thọ của nam giới.

Theo các chuyên gia, nếu thận bị tổn thương sẽ tác động xấu tới các cơ quan khác. Vì vậy, thận của bạn khỏe mạnh hay đang bị bệnh, cơ thể sẽ có những cảnh báo rõ ràng. Nếu nam giới vẫn có 3 "ấm" này trên cơ thể thì chứng tỏ, thận của họ vẫn khỏe mạnh, yên tâm sống thọ. Ngược lại, nếu không có dấu hiệu nào thì bạn nên đi khám sớm bởi tuổi thọ có thể đang "kêu cứu":

1. Vùng thắt lưng ấm

Thận nằm ở hai bên thắt lưng, do đó, thắt lưng và thận của nam giới có quan hệ rất mật thiết với nhau. Do đó, nếu chức năng thận của nam giới hoạt động tốt và máu lưu thông rất trơn tru, khi chạm vào thắt lưng sẽ có cảm giác ấm nóng. Ngược lại, nếu chức năng của thận có vấn đề, phần trên của lưng thường bị đau nhức, thắt lưng thường lạnh. Lúc này, nam giới nên chú ý sức khỏe bởi rất có thể đó là do thận của họ đang bị tổn thương.



2. Đầu gối ấm

Theo y học cổ truyền, suy giảm chức năng thận và các bệnh liên quan đến thận sẽ ảnh hưởng đến sự thông suốt của tuần hoàn máu, gây ra chứng lạnh hoặc đau đầu gối ở nam giới. Nếu khi chạm vào đầu gối có cảm giác lạnh, nguyên nhân có thể là do thận khí không đủ. Đầu gối nhiễm lạnh dẫn đến sự co lại của huyết quản, cơ và các khớp, gây đau mỏi.

Nếu đầu gối của bạn luôn cảm thấy ấm khi chạm vào, điều này đồng nghĩa với việc máu lưu thông tốt, nhiệt độ ở đầu gối ổn định và thận của bạn đang hoạt động khỏe mạnh.

3. Tay và chân ấm

Hiện tượng chân tay bị lạnh vào mùa đông rất dễ gặp phải ở nữ giới. Một số người đôi khi mặc quần áo, trang bị phụ kiện giữ ấm đầy đủ nhưng tay chân vẫn lạnh như ‘băng’. Tuy nhiên, với nam giới, nếu tay chân thường xuyên bị lạnh, đây chính là dấu hiệu báo động chức năng thận đang suy giảm. Khi thận khí không đủ sẽ ảnh hưởng đến dương khí trong cơ thể, thể trạng của cả người sẽ bị ảnh hưởng theo. Do vậy, phải điều hòa càng sớm càng tốt.



Khi thận của nam giới khỏe mạnh, tay và chân sẽ khỏe mạnh theo, thể hiện ở sự ấm áp, thận khí được bổ sung về tay và chân đầy đủ, làm cho tứ chi luôn đủ hơi ấm, chạm vào sẽ cảm nhận được sự ấm áp.

Để thận khỏe mạnh, nam giới nên nhớ 2 "nên" này

Bệnh thận đã trở thành một trong mười nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của con người, tác hại của nó không thể không kể đến. Do đó, mọi người hãy có ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân mình. Hãy thực hiện quy tắc dưới đây để thận khỏe hơn mỗi ngày, tránh được những rủi ro không đáng có với sức khỏe:

1. Nên đi ngủ sớm



Do nhiều nguyên nhân khác nhau như công việc mà nhiều người thường thức khuya. Ngủ muộn gây ảnh hưởng lớn đến nhiều cơ quan như gan, thận. Vì lợi ích của sức khỏe thận, mọi người nên đi ngủ sớm và dậy sớm.

2. Nên uống nhiều nước



Các vấn đề về thận của một số người liên quan đến việc không uống đủ nước. Và nam giới thường có thói quen ít uống nước hơn nữ giới. Khi cảm thấy khát, họ thường chọn uống nước ngọt cũng như một số đồ uống có ga.

Nhưng thường xuyên uống nước giải khát, đồ uống có ga không thể bổ sung đủ nước cho cơ thể. Đồng thời những loại đồ uống này còn chứa rất nhiều chất có hại cho cơ thể nên bạn vẫn phải uống nước lọc.

Khi uống nhiều nước, cơ thể tự nhiên sẽ bài tiết tốt, dẫn đến đi tiểu nhiều hơn, lượng chất độc trong cơ thể cũng vì vậy mà được thải ra ngoài.

(Theo Toutiao)