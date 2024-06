Đàn ông tuổi thọ ngắn có liên quan tới cạo râu? Nếu bạn không làm 3 kiểu sau thì xin chúc mừng

Râu là đặc điểm tiêu chuẩn của sự trưởng thành của nam giới. Sau khi bước vào tuổi dậy thì, lượng hormone nam trong cơ thể nam giới sẽ tăng lên khiến mọi đặc điểm của cơ thể đều phát triển, râu sẽ mọc nhanh hơn.

Ngày nay, đa số đàn ông thích giữ vùng cằm gọn gàng, sau khi mọc râu sẽ cạo ngay. Tuy nhiên, một tin tức gần đây cho biết tuổi thọ của đàn ông có liên quan đến tần suất cạo râu, khiến nhiều người khá lo ngại về thói quen của mình. Vậy cạo râu có thực sự ảnh hưởng đến tuổi thọ của đàn ông?

Tần suất cạo râu có ảnh hưởng đến tuổi thọ của đàn ông không?

Một số người tin rằng đàn ông cạo râu thường xuyên sẽ rút ngắn tuổi thọ. Theo họ, nguyên nhân chính được cho là khi cạo râu có thể xuất hiện các vết xước, vết thương, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, gây nhiễm trùng máu và các vấn đề khác, từ đó dẫn tới ảnh hưởng về sức khỏe và tuổi thọ.

Trên thực tế, nhận định này không có cơ sở. Dù khi cạo râu mạnh tay dẫn đến các vết thương xuất hiện, gia tăng nguy cơ viêm da thì nó cũng chưa đủ để ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Ngược lại, bà Anna Chacon - bác sĩ da liễu tại bang Florida (Mỹ) - cho rằng bộ râu bẩn và không được dọn dẹp, vệ sinh thường xuyên mới là nguyên nhân có thể khiến bạn bị ốm nếu các vi khuẩn như tụ cầu khuẩn, Enterococcus phát triển mạnh trên râu, sau đó xâm nhập vào máu qua các vết thương trên da.

Và việc cạo râu thường xuyên cho thấy một người đàn ông như vậy chú ý hơn đến việc vệ sinh của bản thân, thích sạch sẽ. Như vậy, lượng vi khuẩn mà cơ thể người này tiếp xúc cũng sẽ giảm đi, cùng với đó là nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm cũng giảm hơn.

Trên thực tế, điều chúng ta cần chú ý là đảm bảo cạo râu sao cho đúng cách, tránh gây hại cho cơ thể. Vị trí mọc của râu là dưới mũi và xung quanh miệng. Đây là khu vực nằm trong "vùng tam giác nguy hiểm" trên khuôn mặt nên da ở vùng này cần được chăm sóc kỹ lưỡng, tránh khỏi các tổn thương nhiều nhất có thể. Để bảo vệ bản thân tốt hơn, hãy cẩn thận khi cạo râu và chú ý khử trùng các dụng cụ cạo râu để tránh nhiễm trùng do vi khuẩn.

Việc nam giới cạo râu là điều rất bình thường. Mặc dù vậy, không thể bỏ qua tầm quan trọng của nó. Việc lựa chọn thời điểm cạo râu phù hợp cũng tốt hơn cho cơ thể. Thực ra không có cơ sở khoa học nào cho thấy những thói quen thường nhật này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ nên bạn cũng đừng quá lo lắng. Nếu bạn thích nuôi râu thì hãy nhớ giữ sạch sẽ. Bạn cũng có thể cạo sạch nếu không thích.

3 thời điểm không nên cạo râu để tránh ảnh hưởng không tốt

Việc cạo râu là một phần không thể thiếu trong việc giữ gìn hình tượng của nam giới. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng là thời điểm thích hợp để thực hiện điều này. Dưới đây là ba thời điểm bạn nên tránh cạo râu để bảo vệ sức khỏe làn da.

1. Trước khi tắm

Thói quen cạo râu trước khi tắm có thể mang lại nhiều rủi ro do độ ẩm cao trong phòng tắm. Môi trường ẩm ướt là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Khi cạo râu vào thời điểm này, vi khuẩn từ hơi nước và xà phòng có thể xâm nhập vào lỗ chân lông, dẫn đến kích ứng da và mụn nhọt. Do đó, nam giới nên chờ sau khi tắm xong, khi lỗ chân lông đã trở lại trạng thái bình thường, để cạo râu an toàn và sạch sẽ hơn.

2. Buổi sáng khi vừa ngủ dậy

Sau một đêm, da mặt tiết ra nhiều dầu và chất nhờn, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Một số người còn có tình trạng da khô và thiếu nước ngay khi thức dậy, dễ dẫn đến trầy xước khi cạo râu. Vì vậy, nên đợi khoảng 20 phút sau khi thức dậy hoặc ít nhất rửa sạch mặt để loại bỏ dầu nhờn trước khi cạo râu. Điều này sẽ giúp giảm nguy cơ làm tổn thương da và kích thích mụn nhọt phát triển.

3. Trước và sau khi tập thể dục

Cạo râu trước hoặc ngay sau khi tập thể dục cũng không được khuyến khích. Trong quá trình vận động, tuyến mồ hôi hoạt động mạnh và tiết ra nhiều hơn. Mồ hôi chứa nhiều vi khuẩn, dễ gây nhiễm trùng khi tiếp xúc với vùng da vừa cạo hoặc các vết thương nhỏ. Nếu cần thiết phải vận động ngay sau khi cạo râu, hãy mát-xa nhẹ nhàng vùng da mới cạo trong 20-30 phút để lỗ chân lông se khít và hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn.

Việc cạo râu đúng thời điểm không chỉ giúp duy trì vẻ ngoài chỉn chu mà còn bảo vệ sức khỏe làn da khỏi những tác động tiêu cực.

(Nguồn: Aboluowang)