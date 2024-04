Nắm giữ công cụ không thể thiếu để đào “kho báu” ngoài biển, một công ty Việt Nam “làm không hết việc”, mỗi ngày thu hàng chục tỷ

Đại dương mênh mông chứa đựng rất nhiều bí ẩn, trong đó có cả những "kho báu" là các mỏ dầu khí với trữ lượng khổng lồ. Tuy nhiên, để đào được kho báu này cần có công cụ chuyên biệt mà không phải ai cũng có, đó là giàn khoan trên biển. Việt Nam hiện có một công ty sở hữu "tổ đội" giàn khoan cho thuê quy mô hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á là PV Drilling (PVD).

Tất cả giàn khoan của PV Drilling đều đang cung cấp dịch vụ tại thị trường nước ngoài. Cụ thể, giàn tự nâng PV DRILLING I, PV DRILLING III và PV DRILLING VI hoạt động tại Malaysia; giàn tự nâng PV DRILLING II cung cấp dịch vụ tại Indonesia; giàn khoan nước sâu TAD - PV DRILLING V khoan tại Brunei và giàn khoan đất liền PV DRILLING 11 hoạt động tại Algeria.

PV Drilling cho biết, các giàn khoan sở hữu đều hoạt động toàn thời gian trong suốt quý 1/2024 với đơn giá cho thuê giàn khoan tăng khoảng 34% so với cùng kỳ. Nhờ đó, công ty ước đạt gần 1.700 tỷ đồng doanh thu, tăng 35% so với cùng kỳ. Tương ứng, bình quân mỗi ngày thu về gần 19 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 200 tỷ đồng trong quý 1, tăng 230% so với cùng kỳ 2023.

Thị trường dầu khí thế giới năm 2024 được đánh giá tương đối lạc quan. Trong ngắn hạn, Cơ quan Thông tin năng lượng Hoa Kỳ (EIA) dự báo giá dầu Brent sẽ duy trì ở mức 90USD/thùng trong quý 2/2024 với ước tính lượng dầu tồn kho sẽ giảm mạnh. Giá dầu duy trì ở mức cao là động lực lớn cho hoạt động khoan thăm dò khai thác diễn ra sôi nổi và đẩy nhu cầu giàn khoan tăng cao.

Trong một báo cáo hồi giữa tháng 3, Chứng khoán BSC cho biết 5/6 giàn khoan của PVDrilling (trừ giàn PVD 11 trên đất liền) đều đảm bảo việc làm đến hết năm 2024, thậm chí kéo dài đến năm 2025. Khác với năm 2023 khi PVDrilling thực hiện một số hợp đồng ngắn cho khách hàng Việt Nam, các hợp đồng trong năm 2024 đến từ các thị trường nước ngoài, tập trung vào Malaysia và Indonesia.

Trước đó, Chứng khoán MBS cũng cho biết, hiện tất cả giàn khoan của PVDrilling đều đã kín lịch làm việc trong năm 2024, trong đó một số giàn khoan đã có hợp đồng thời hạn 3 năm từ đầu năm 2025 và 2 năm tuỳ chọn gia hạn, đồng nghĩa với việc đã kín lịch ít nhất đến năm 2028. CTCK này dự báo giá cho thuê giàn khoan tự nâng trung bình trong năm 2024 sẽ tiếp tục ổn định ở mức cao (trên 100.000 USD/ngày) do các hợp đồng của PVDrilling hầu hết là hợp đồng dài hạn.

Đánh giá về triển vọng ngành dầu khí, VNDIRECT cho rằng, đầu tư thượng nguồn dầu khí toàn cầu đã tăng kể từ khi tạo đáy vào năm 2020, được hỗ trợ bởi tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu thô sau đại dịch và môi trường giá dầu cao. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cũng không nằm ngoài xu hướng này.

Trong năm 2024, PVN có kế hoạch đầu tư khoảng 50.000 tỷ đồng (~2 tỷ USD), tăng 54% so với số vốn đầu tư thực tế của năm 2023, trong đó đầu tư thượng nguồn sẽ chiếm 52% tổng mức đầu tư. Do các dự án dầu khí luôn kéo dài trong nhiều năm, VNDIRECT kỳ vọng PVN sẽ tiếp tục đẩy mạnh đẩu tư trong những năm tới, báo hiệu hoạt động E&P trong nước sẽ ngày càng sôi động kể từ năm 2024 trở đi.

Theo VNDIRECT, hoạt động E&P ngày càng sôi động tại Việt Nam trước tiên sẽ củng cố triển vọng tăng trưởng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thượng nguồn trong các năm tới. Trong đó, những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành, theo đánh giá của CTCK như PVDrilling và PTSC (PVS) sẽ có nhiều cơ hội hơn để hưởng lợi từ xu hướng này.