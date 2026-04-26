Nam Long ADC hợp tác với tập đoàn Nhật Bản phát triển giải pháp nhà ở vừa túi tiền

Hợp tác quốc tế như một hướng tiếp cận cho bài toán chi phí và chất lượng

Năm 2026, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước qua giai đoạn điều chỉnh, một số doanh nghiệp đã bắt đầu tìm kiếm các hướng tiếp cận mới thông qua hợp tác quốc tế nhằm bổ sung nguồn lực và kinh nghiệm phát triển dự án.

Trong xu hướng này, Nam Long ADC - đơn vị phát triển dòng nhà ở vừa túi tiền EHome và nhà ở xã hội EHomeS - đã công bố hợp tác chiến lược với Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản). Theo thỏa thuận, sau khi hoàn tất giao dịch, Nam Long nắm giữ 51% cổ phần, trong khi đối tác Nhật sở hữu 49% tại công ty liên doanh.

Nam Long ADC và Nishi-Nippon Railroad ký kết hợp tác chiến lược

Với vai trò cổ đông chiến lược, phía Nhật Bản sẽ tham gia vào hoạt động quản trị và điều hành, đồng thời đóng góp chuyên môn trong các lĩnh vực như thiết kế, kỹ thuật và vận hành. Nguồn lực từ hợp tác được định hướng sử dụng cho việc mở rộng quỹ đất, qua đó giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kiểm soát chi phí phát triển dự án dài hạn.

Bên cạnh đó, việc chuyển giao các tiêu chuẩn xây dựng và quy trình quản lý từ phía đối tác Nhật Bản được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và cải thiện hiệu quả triển khai dự án. Đội ngũ chuyên gia từ phía đối tác sẽ tham gia hỗ trợ tối ưu thiết kế và lựa chọn vật liệu, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thực thi dự án.

Từ góc độ triển khai, các yếu tố này tạo nền tảng cho việc tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả phát triển các dự án quy mô lớn.

Khả năng cân bằng giữa chi phí chất lượng và quy mô phát triển

Từ góc độ thị trường, các mô hình hợp tác như trên cho thấy một hướng tiếp cận có hệ thống hơn trong phát triển nhà ở vừa túi tiền, khi doanh nghiệp có điều kiện tối ưu hóa toàn bộ quá trình phát triển dự án.

Ông Chu Chee Kwang nhấn mạnh hợp tác với Nishi-Nippon Railroad giúp nâng cao chất lượng nhà ở EHome/EHomeS và thúc đẩy phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, Nam Long ADC đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 80% vào năm 2030 và bàn giao hơn 22.000 căn hộ vào năm 2035. Quy mô này nếu đạt được có thể góp phần cải thiện nguồn cung cho phân khúc nhà ở vừa túi tiền và mở rộng lựa chọn cho người mua ở thực.

Việc kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển dự án trong nước và các tiêu chuẩn quản lý, xây dựng từ Nishi Nippon Railroad được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả triển khai, đồng thời từng bước cải thiện mặt bằng chất lượng của phân khúc này.

Ông Taro Koyama khẳng định việc nâng cấp quan hệ đối tác với Nam Long ADC thể hiện niềm tin dài hạn và cam kết cùng phát triển bền vững nhà ở tại Việt Nam.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp tìm cách tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng phát triển dự án, những điều chỉnh này cần được đặt trong bức tranh chung của thị trường, nơi áp lực cung - cầu trong phân khúc nhà ở vừa túi tiền ngày càng rõ rệt.

Áp lực cung - cầu và bài toán chi phí - chất lượng

Những năm gần đây, nhu cầu nhà ở vừa túi tiền tại các đô thị lớn tiếp tục duy trì ở mức cao, trong khi nguồn cung lại có xu hướng thu hẹp rõ rệt. Theo Bộ Xây dựng, nhu cầu bất động sản năm 2026 vẫn tập trung chủ yếu vào phân khúc có mức giá phù hợp với thu nhập trung bình, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Dữ liệu thị trường cho thấy sự lệch pha đáng kể giữa cung và cầu. Tại Hà Nội, thị trường nhà ở cao tầng gần như không còn sản phẩm có mức giá dưới 55 triệu/m², trong khi giá chào bán sơ cấp trung bình trong quý IV/2025 đã đạt hơn 122 triệu/m², tăng gần 9% so với quý trước và hơn 42% so với cùng kỳ năm trước.

Tại TP.HCM, các căn hộ có giá dưới 3 tỷ đồng - thường được xem là vừa túi tiền - chỉ chiếm khoảng 9% tổng giao dịch theo Savills. Tỷ trọng nguồn cung phân khúc này cũng giảm mạnh từ khoảng 60% năm 2016 xuống dưới 12% trong những năm gần đây.

Song song đó, mặt bằng giá bán tiếp tục xu hướng tăng. Theo CBRE, giá sơ cấp tại Hà Nội và TP.HCM đã tăng khoảng 35-45% trong năm qua, với khoảng 70% nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang. Savills cũng ghi nhận giá căn hộ sơ cấp tại TP.HCM tăng trung bình 8% trong năm 2025, trong khi một số khu vực thứ cấp tăng 15-20%.

Ở phân khúc nhà ở xã hội, nguồn cung cũng chưa theo kịp nhu cầu. Dù mục tiêu quốc gia đặt ra khoảng 100.000-110.000 căn mỗi năm, tiến độ triển khai thực tế vẫn còn hạn chế. Riêng quý I/2026, cả nước chỉ ghi nhận 4 dự án hoàn thành với quy mô chưa đến 580 căn.

Trong bối cảnh đó, các mô hình hợp tác nhằm bổ sung nguồn lực và chuẩn hóa quy trình triển khai như Nam Long ADC có thể là một hướng tiếp cận góp phần thu hẹp khoảng cách cung - cầu trên thị trường.