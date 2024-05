Nam Long (NLG): Quý 1/2024 lỗ 65 tỷ đồng dù doanh số gấp 5 lần cùng kỳ

CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) vừa công bố BCTC hợp nhất với doanh thu gần 205 tỷ đồng - giảm 13% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, NLG đạt 86,5 tỷ đồng lợi nhuận gộp - trong khi cùng kỳ lãi gộp gần 160 tỷ đồng.

Trong kỳ, NLG có tiết giảm đáng kể các chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp... Dù vậy, Công ty vẫn báo lỗ 65 tỷ đồng sau thuế, cùng kỳ lãi hơn 16 tỷ đồng. Theo NLG, trong kỳ Công ty tiếp tục bàn giao Mizuki (184 tỷ), Southgate (56 tỷ), Izumi (62 tỷ)…

Dù vậy, lợi nhuận quý đầu năm âm theo NLG do đặc thù về thời điểm ngành bất động sản: Quý 1 luôn là thời điểm doanh thu lợi nhuận và pre-sale thấp nhất trong năm. Chưa kể, năm nay do dịp tết âm lịch năm 2024 sát với tết dương lịch, do đó động lực nhận bàn giao nhà vào đầu năm chưa cao.

Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên mới đây, ban lãnh đạo NLG cũng cho biết doanh số tương đương 1.160 tỷ đồng - gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái (đạt 238 tỷ đồng). Doanh số ghi nhận chủ yếu từ các dự án: Akari (490 tỷ), Mizuki (246 tỷ), Southgate (283 tỷ)… cho thấy tình hình bán hàng tốt thị trường có dấu hiệu ấm lại. Song, Công ty chưa ghi nhận vào doanh thu khiến chỉ số quý đầu năm không mấy khả quan.

Do đó, Công ty dự kiến điểm rơi lợi nhuận năm nay vào quý 3 - 4/2024.

Tính đến 31/3/2024, tổng tài sản Công ty vào mức 28.822 tỷ đồng, tăng so với đầu kỳ. Trong đó, tiền và tương đương tiền hơn 2.473 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn là hàng tồn kho với 18.051 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản dở dang. Tổng nợ vào mức 15.440 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 13.381 tỷ đồng.

Năm 2024, NLG lên kế hoạch doanh thu thuần 6.657 tỷ - gấp 2 lần so với thực hiện năm 2023 và lợi nhuận sau thuế 821 tỷ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 506 tỷ - tăng nhẹ 5% so với năm ngoái.

Năm 2024, NLG cho biết sẽ tiếp tục định hướng phát triển theo mô hình bất động sản tích hợp, bao gồm 3 mảng kinh doanh chính:

+ Mảng Phát triển đất, dự án nhà ở và khu đô thị: tiếp tục triển khai các dự án và dự án thành phần của các khu đô thị tích hợp gồm Mizuki Park 26 hecta (Bình Chánh), Waterpoint giai đoạn 1 165 hecta (Bến Lức, Long An), Akari City 8,5 hecta (Bình Tân), EHome Southgate, Izumi City 170 hecta (Đồng Nai), Nam Long Central Lake 43 hecta (Cần Thơ).

Song song, NLG cũng dành ngân sách để mở rộng quỹ đất sạch, cũng như phát triển quỹ đất đô thị mới trong dài hạn.

+ Mảng Phát triển bất động sản thương mại: đẩy mạnh tiện ích đô thị (city facilities) tại các khu đô thị tích hợp. Trong năm nay, một số tiện ích tại khu đô thị tích hợp Waterpoint sẽ được triển khai và đưa vào vận hành như trường song ngữ quốc tế EMASI Plus, Cửa hàng thực phẩm tiện lợi San Hà (SanHa Food), phòng khám đa khoa Sài Gòn-Waterpoint, trường mầm non Wisdomland…

+ Mảng đầu tư, huy động vốn: huy động vốn và tối ưu hóa nguồn vốn thông qua việc duy trì hợp tác dài hạn với các đối tác lâu năm, mở rộng các cơ hội thu hút đầu tư từ bên thứ ba…

Lãnh đạo NLG cũng nhấn mạnh hiện nay lãi suất cho vay thấp đang là cơ hội: "Mức lãi đang thấp hơn giai đoạn trước Covid-19, thậm chí có thể cạnh tranh với các quốc gia khác. Ví dụ, tại các nước phát triển như Úc, Mỹ… lãi cho vay bất động sản đang vào mức 7-8%".