22-08-2025 - 20:39 PM | Lifestyle

Nam nghệ sĩ bị đột quỵ phải chống gậy, mặt biến dạng, NSƯT Kim Tử Long tuyên bố một điều

"Anh Chí Hồng còn bị thêm bệnh gan nên gương mặt không còn toàn vẹn, cuộc sống rất khó khăn" – Kim Tử Long nói.

Mới đây, NSƯT Kim Tử Long đã tổ chức một đêm nhạc quyên góp giúp đỡ nghệ sĩ cải lương Chí Hồng hiện đang bị đột quỵ, bệnh gan cùng nhiều bệnh khác. Cuộc sống của nghệ sĩ Chí Hồng vô cùng khó khăn, đi lại khó khăn phải chống gậy.

Nam nghệ sĩ bị đột quỵ phải chống gậy, mặt biến dạng, NSƯT Kim Tử Long tuyên bố một điều- Ảnh 1.

Kim Tử Long

Đêm nhạc được tổ chức ngay tại nhà hàng của nghệ sĩ Kim Tử Long và các nghệ sĩ đến diễn đều không lấy cát xê, còn quyên góp thêm tiền túi để hỗ trợ hoàn cảnh nghệ sĩ Chí Hồng.

Kim Tử Long chia sẻ: "Trước tiên, tôi xin phép được chào anh Chí Hồng. Ngày hôm nay, tôi và chị Dung Hải Sản cùng anh chị em nghệ sĩ đã làm đêm nhạc này, coi như một món quà từ các mạnh thường quân dành cho anh Chí Hồng.

Anh Chí Hồng từng là một nghệ sĩ cải lương có tiếng, đi hát một thời gian rồi chuyển qua làm bầu gánh. Tất cả nghệ sĩ cải lương nổi tiếng đều từng hát cho đoàn cải lương của anh Chí Long như chú hai Minh Vương, chị Lệ Thủy, NSND Thanh Tuấn, chị Tài Linh, anh Vũ Linh, tôi, Thoại Mỹ, Phương Hồng Thủy, Thanh Thanh Tâm…

Tất cả chúng tôi đều từng một lần hát cho anh Chí Hồng. Bây giờ anh Chí Hồng đã lớn tuổi rồi, vừa trải qua một cơn đột quỵ nên không thể đi lại bình thường. Anh ấy còn bị thêm bệnh gan nên gương mặt biến dạng, cuộc sống rất khó khăn.

Nam nghệ sĩ bị đột quỵ phải chống gậy, mặt biến dạng, NSƯT Kim Tử Long tuyên bố một điều- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Chí Hồng và Kim Tử Long

Vì thế, tôi muốn làm đêm nhạc này như một phần quà dành tặng anh Chí Hồng, mong anh có động lực vượt qua khó khăn để sống một cuộc sống tươi đẹp".

Kim Tử Long cũng tuyên bố: "Anh Chí Hồng hãy cứ nhớ rằng, anh chị em nghệ sĩ vẫn luôn đồng hành cùng anh. Nếu anh gặp khó khăn, cứ việc nói với tôi một tiếng, anh em sẽ luôn cố gắng giúp đỡ anh.

Mặc dù tôi không còn đi diễn nhiều nữa nhưng mỗi lần được đứng trên sân khấu đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Ngày hôm nay được mọi người đến đông đảo ủng hộ đêm nhạc cũng như anh Chí Hồng, tôi rất vui".

Nghệ sĩ Chí Long tuy đứng không vững nhưng vẫn cố đứng dậy để tỏ lòng cảm ơn tới Kim Tử Long cùng các nghệ sĩ đồng nghiệp và khán giả, mạnh thường quân.

Nam nghệ sĩ 69 tuổi hát với NSND Lệ Thủy: "Mỗi đêm tôi được 5 chỉ vàng"

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

