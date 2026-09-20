Nam nghệ sĩ đình đám U40 đi bán bún ở đường Trần Quang Khải, TP.HCM

Từ diễn viên hài "xấu lạ" đến ông chủ chuỗi bún đậu, bún cá sữa

Mạc Văn Khoa sinh năm 1992 tại Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng). Năm 2015, anh giành ngôi á quân Cười Xuyên Việt, từ đó từng bước tạo dấu ấn bằng chất hài riêng, giọng nói đặc trưng và ngoại hình không giống những hình mẫu nam chính thường thấy trên màn ảnh.

Sau bước đệm từ sân khấu hài, Mạc Văn Khoa liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh như Cua lại vợ bầu, Lật mặt 4, Lật mặt 5, 30 chưa phải Tết, Kẻ ẩn danh, Siêu lừa gặp siêu lầy... Nhiều năm, anh được khán giả nhớ đến với những vai phụ có màu sắc hài hước, tạo tiếng cười nhờ cách diễn tự nhiên.

Tuy nhiên, nam diễn viên không muốn mãi đóng khung trong hình ảnh gây cười. Năm 2025, sau khoảng hai năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, anh trở lại với vai ông Danh trong phim kinh dị Út Lan: Oán linh giữ của. Đây là nhân vật có màu sắc khác biệt rõ rệt so với những vai hài trước đó. Mạc Văn Khoa từng nói anh muốn mang tới hình ảnh mới và đã "sống chết" với vai diễn phản diện đầu tiên.

Song song với nghệ thuật, từ khoảng năm 2019, Mạc Văn Khoa bắt đầu bước sang lĩnh vực ẩm thực. Xuất phát điểm là một quán bún đậu mắm tôm, mô hình dần được mở rộng thành chuỗi. Đến nay, hệ thống của anh đã có hơn 10 cơ sở ở khắp TP.HCM và một số tỉnh thành khác. Trong đó, quán bún của Mạc Văn Khoa ở đường Trần Quang Khải, quận 1 cũ, TP.HCM là một trong những cơ sở đông khách nhất.

Đáng chú ý, gần đây, thực đơn bún đậu Mạc Văn Khoa đã được mở rộng hơn với món bún cá sữa. Việc bổ sung bún cá sữa cho thấy thương hiệu của nam diễn viên không chỉ duy trì món chủ lực là bún đậu mắm tôm, mà còn thử nghiệm thêm lựa chọn để phục vụ nhiều nhóm khách hàng.

Có thời điểm mạng xã hội lan truyền thông tin Mạc Văn Khoa kiếm tới 2 tỷ đồng mỗi ngày từ chuỗi bún đậu. Tuy nhiên, Mạc Văn Khoa đã lên tiếng phủ nhận. Anh phân tích với giá một suất ăn khoảng 70.000 đồng, muốn đạt doanh thu 2 tỷ đồng/ngày phải phục vụ khoảng 30.000 khách mỗi ngày. Đây là một con số mà theo Mạc Văn Khoa là không thực tế.

Gần đây, nam diễn viên bổ sung thêm món bún cá sữa để thực đơn của quán thêm phong phú

Nam diễn viên cũng chia sẻ anh kinh doanh một phần vì muốn tạo việc làm cho những người thân trong gia đình và lo cho con, chứ chưa giàu có nhờ bán bún đậu.

Hơn 10 năm gắn bó bên vợ, cuộc sống hiện tại giản dị hơn ánh hào quang showbiz

Nếu trên màn ảnh Mạc Văn Khoa thường xuất hiện với vẻ ngoài hài hước, thì ngoài đời anh lại xây dựng hình ảnh khá gần gũi, dành nhiều thời gian cho gia đình.

Mạc Văn Khoa và bà xã Thảo Vy đã có nhiều năm bên nhau trước khi chính thức đăng ký kết hôn. Ở bên Mạc Văn Khoa từ khi chưa có gì trong tay đến khi trở thành một trong những cây hài đình đám, được nhiều khán giả yêu mến, Thảo Vy từng gặp rất nhiều khó khăn, thử thách. Thế nhưng, sau tất cả, cô vẫn quyết định đồng hành cùng anh để vượt qua, ngay cả khi ở bên nhau suốt 5-6 năm trời vẫn chưa được mặc váy cưới.

Vì thế, mỗi khi nhắc đến bạn đời, Mạc Văn Khoa luôn dành cho cô nhiều lời trân trọng. Anh cho biết khi quyết định giảm bớt công việc nghệ thuật để có thời gian trau dồi bản thân, Thảo Vy hiểu rằng thu nhập gia đình có thể giảm nhưng vẫn ủng hộ chồng.

Đây cũng là lý do khiến cuộc sống hiện tại của Mạc Văn Khoa có vẻ khác khá nhiều so với thời điểm anh liên tục chạy show. Khi không đóng phim, anh chủ yếu ở nhà, đưa con gái đi học rồi trở về chăm cây cảnh, chim muông. Anh tự nhận mình "già trước tuổi" vì có những thú vui khá bình dị.

Cách lựa chọn cuộc sống này phần nào cho thấy sự thay đổi trong suy nghĩ của nam diễn viên sau khi lập gia đình. Thay vì xuất hiện dày đặc, anh chủ động chắt lọc công việc. Với nghệ thuật, anh muốn những vai diễn có màu sắc mới, với gia đình, anh muốn có thêm thời gian bên vợ con.

Nam diễn viên 9X hiện sống bình dị, hạnh phúc bên vợ con

Tuy nhiên, vào tháng 8/2026, mạng xã hội bất ngờ lan truyền tin Mạc Văn Khoa "vỡ nợ 100 tỷ đồng". Trước tin đồn thất thiệt, nam diễn viên một lần nữa phải lên tiếng phủ nhân trên trang cá nhân. Anh cho biết mình vẫn đi làm, vẫn vui vẻ bên vợ con và công việc kinh doanh vẫn thuận lợi.

Nam diễn viên cũng tâm sự thời gian gần đây hạn chế xuất hiện trên phim ảnh, chương trình truyền hình vì muốn lựa chọn kỹ càng các dự án thay vì xuất hiện quá nhiều. Anh vẫn đang ấp ủ ý tưởng làm phim điện ảnh, đồng thời khẳng định việc ít đóng phim trong một khoảng thời gian không đồng nghĩa với việc từ bỏ nghệ thuật.