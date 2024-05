Nam nghệ sĩ gạo cội vào trung tâm dưỡng lão ở tuổi 79, sau nhiều năm ở thuê cuối cùng đã có ''nhà''

Diễn viên kỳ cựu hơn 60 năm làm nghề

Sinh năm 1945 tại Tiền Giang, diễn viên Mạc Can là một trong những ''cây đa cây đề'' của màn ảnh Việt, được đông đảo đồng nghiệp và khán giả yêu mến. Không chỉ là diễn viên, nam nghệ sĩ 79 tuổi còn được biết đến với vai trò nhà văn, biên kịch, nhà ảo thuật,... Ông gây ấn tượng với tính cách hào sảng, hiền lành cùng vẻ ngoài phúc hậu, gần gũi. Một số tác phẩm điện ảnh, truyền hình mà diễn viên Mạc Can từng tham gia phải kể đến như: Ván bài lật ngửa, Người đẹp Tây Đô, Đất khách, Cổ tích Việt Nam, Dưới cờ đại nghĩa, Vó ngựa trời Nam... Trong đó, vai diễn bác Ba Phi trong phim truyền hình Đất phương Nam đã gắn liền với tên tuổi của nam nghệ sĩ.

Đa phần các vai diễn mà nghệ sĩ Mạc Can đảm nhận đều là những vai diễn phụ, nhỏ, thậm chí chỉ xuất hiện thoáng qua. Tuy nhiên, ông luôn dành hết tâm huyết, sự cố gắng của bản thân để hoàn thiện một cách tốt nhất.

Gọi Mạc Can là một diễn viên hết mình vì nghệ thuật quả không hề sai. Bởi trải qua hơn 60 làm nghề, dù sức khỏe suy giảm nhiều nhưng ông vẫn tiếp tục làm nghệ thuật, khi thì viết sách, lúc lại sáng tác thơ, làm kịch bản. Ông từng được đạo diễn Thế Ngữ mời viết kịch bản cho chương trình Trong Nhà Ngoài Phố của HTV và đạt giải Giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam (cuốn Tấm Ván Phóng Dao).

Đáng nói, dù có tiếng trong nghề nhưng nam diễn viên sinh năm 1945 chẳng hề đặt nặng vấn đề kinh phí. Ông từng chia sẻ với truyền thông rằng: "Lương bổng với tôi xưa giờ không quan trọng lắm, vì tôi ăn đạm bạc, uống thì chỉ cần trà đá thôi, nên không có đòi hỏi gì nhiều, cũng không có nhu cầu gì lớn nên rất dễ sống…”.

Cuộc đời nhiều thăng trầm

Sau hơn 60 năm cống hiến cho nghệ thuật, ở độ tuổi U80, diễn viên Mạc Can gần như dừng toàn bộ các hoạt động đóng phim để dành thời gian dưỡng già. Thế nhưng, tuổi xế chiều của nghệ sĩ Mạc Can lại chẳng mấy an nhàn và hạnh phúc.

Vào năm 2020, thông tin diễn viên Mạc Can phải nhập viện vì viêm loét dạ dày được đông đảo khán giả quan tâm. Khi vợ ông là bà Dương Thị Mai còn sống, cả 2 sống chung trong một phòng trọ rộng chưa tới 20m2. Sau khi bà xã qua đời, nghệ sĩ Mạc Can không muốn dọn về sống cùng em gái vì sợ trở thành gánh nặng nên quyết định sống một mình.

Dù sức khỏe đã ổn định sau lần nhập viện vì bệnh dạ dày, diễn viên Mạc Can vẫn gặp khó khăn trong việc đi lại. Chị Dung - con gái của nam diễn viên từng tiết lộ về tình hình sức khỏe của bố với báo Thanh Niên: "Trong người ba tôi giờ bình thường, chỉ có chân bị bệnh khớp nên đi lại không được, chỉ ngồi được thôi. Ba tôi có thể tự sinh hoạt được, nhưng chỉ trong phạm vi hẹp. Mỗi sáng, tôi chuẩn bị sẵn cơm nước cho ba trước khi đi làm. Đến trưa, chiều tôi lại về tiếp tục chăm sóc ông".

Những năm gần đây, diễn viên Mạc Can sống với con gái trong một phòng trọ cũ. Vì hoàn cảnh khó khăn, con gái ông cũng phải ra ngoài lao động nên không có nhiều thời gian để chăm sóc và bầu bạn với cha. Thời gian đó, dù không còn đóng phim nhưng nam diễn viên gạo cội vẫn miệt mài kiếm sống bằng những đồng tiền ít ỏi từ việc viết sách, viết bản thảo. Dẫu không giàu sang nhưng ông luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời và sống vui vẻ mỗi ngày.

Năm 2023, đồng nghiệp của nghệ sĩ Mạc Can là diễn viên Nhật Cường chia sẻ với báo Thanh Niên rằng ông được một suất vào Viện dưỡng lão Nghệ sĩ tại quận 8. Tuy nhiên, thời điểm đó nghệ sĩ sinh năm 1945 vẫn muốn được ở gần với con cái.

Đến tháng 1/ 2024, diễn viên Mạc Can chính thức được chuyển đến sống tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, được đặt tên là An dưỡng viên nghệ sĩ TP.HCM. Sau khi vào Trung tâm Dưỡng lão, nam diễn viên cho biết bản thân vui mừng, hạnh phúc và an tâm vì không gây phiền hà đến người nhà. Ngoài ra, ông vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải sống tích cực, tiếp tục viết sách và có thể sẽ tham gia đóng phim nếu có lời mời.

"Tôi năm nay đã 79 tuổi. Ở tuổi này, tôi không muốn phiền hà người nhà, con cái. Việc được chuyển vào Trung tâm Dưỡng lão sống, tôi rất mừng. Tôi có thể trò chuyện với mấy bạn già, có ông Huỳnh Thanh Trà ở kế bên thủ thỉ cũng vui.Thời điểm chưa vô đây sống, tôi hồi hộp, nhiều đêm mất ngủ. Khi được vào Trung tâm Dưỡng lão, tôi thấy hạnh phúc lắm". - Nghệ sĩ Mạc Can chia sẻ với báo Lao Động.

Trong một buổi phỏng vấn với báo Tuổi Trẻ, nam diễn viên gạo cội cũng vui vẻ chia sẻ về cuộc sống trong Trung tâm dưỡng lão. Ông thừa nhận đã có ''nhà'' sau nhiều năm ở thuê: "Hồi nào giờ không có nhà, giờ có nhà rồi!".

Về phía con gái của nghệ sĩ Mạc Can, chị Dung cho biết rất xúc động và an tâm khi thấy cha được được chuyển đến sống tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè: "Nơi đây cơ sở vật chất tốt, cha tôi còn có nhiều nghệ sĩ bầu bạn. Đặc biệt, cha tôi đang bệnh, được sống ở nơi điều kiện y tế tốt, tôi cảm thấy yên tâm".

Tổng hợp