Nam NSND được con riêng của vợ 2 gọi là “ba”, hạnh phúc bên người vợ thật thà, ngây ngô trong căn hộ 150m2.

NSND Quốc Anh sinh năm 1962 tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Ông là một trong những nghệ sĩ chèo – hài kịch được khán giả miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung biết đến qua nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật trên sân khấu truyền thống và màn ảnh.

Hành trình nghệ thuật

Ngay từ tuổi 16, Quốc Anh đã rời quê lên Hà Nội theo học tại Trường Nghệ thuật Việt Nam (nay là Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội), khởi đầu một sự nghiệp gắn bó với sân khấu chèo và hài kịch. Ông từng làm diễn viên tại Nhà hát Chèo Việt Nam, sau đó chuyển về Nhà hát Chèo Hà Nội và đảm nhiệm nhiều vai diễn đa dạng, từ chèo cổ đến vai hài kịch được yêu thích.

Trong những năm hoạt động chuyên nghiệp, Quốc Anh có dịp cộng tác với nhiều nghệ sĩ tên tuổi, tạo nên những vai diễn để đời như vai Lý Lặc trong tiểu phẩm Rau Quắp, góp phần đưa ông trở thành cái tên quen thuộc với khán giả. Ông cũng từng là Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội và đảm nhiệm vai trò Giám đốc quyền trước khi nghỉ hưu vào năm 2022.

Sau khi chính thức nghỉ công tác quản lý, Quốc Anh vẫn nhận lời diễn xuất trong các vở kịch, phim và chương trình nghệ thuật theo sở thích, đồng thời tham gia giảng dạy và truyền nghề cho thế hệ sau.

Đời sống cá nhân - hai lần hôn nhân, không có con ruột

Trong đời sống riêng tư, NSND Quốc Anh trải qua hai cuộc hôn nhân nhưng không có con ruột với cả hai người vợ. Ông từng kết hôn với nghệ sĩ chèo Minh Thu (con gái NSND Mạnh Tuấn) — một mối tình sâu đậm kéo dài gần 20 năm — trước khi chia tay trong hòa thuận. Sau khi ly hôn, ông dành một thời gian tập trung vào nghề và học đạo diễn.

Một thời gian sau, ông gặp người bạn đời thứ hai — cũng tên Thu và đã từng trải qua một hôn nhân, có hai con riêng. Quốc Anh quyết định tái hôn và xây dựng cuộc sống mới cùng người vợ này. Mặc dù không có con chung, ông đối xử với các con riêng của vợ như con ruột, xây dựng mối quan hệ gắn bó, được các con gọi ông là “ba” và dành tình cảm tốt đẹp.

Quốc Anh từng chia sẻ rằng nguyên nhân ông không có con ruột là do hậu quả phẫu thuật từ bệnh lý thuở nhỏ, từng khiến ông tiếc nuối, nhưng về sau ông học cách chấp nhận và tìm niềm vui trong gia đình hiện tại.

Cuộc sống tuổi xế chiều giản dị và bình yên

Hiện tại ở tuổi ngoài 60, NSND Quốc Anh chọn sống một cuộc đời khá ổn định và kín tiếng. Ông và vợ sống trong một căn hộ rộng khoảng 150m² tại Hà Nội, không theo đuổi lối sống xa hoa, mà giữ nếp sống giản dị và thoải mái.



Chia sẻ về người vợ gắn bó 25 năm, NSND Quốc Anh nói trên tờ Dân trí: “Vợ tôi là người đảm đang, thật thà, chân thành, đôi khi thật thà đến mức ngây ngô. Bà ấy cũng rất gọn gàng, sạch sẽ. Suốt mấy chục năm chung sống, vợ chưa bao giờ hỏi đến tiền của tôi”.

Ông vẫn tích cực tham gia nghệ thuật theo sở thích, chọn lọc kịch bản hay, và nhận lời diễn trong các chương trình phù hợp. Bên cạnh đó, ông dành thời gian cho sở thích cá nhân như câu cá, gặp gỡ bạn bè và giữ liên lạc với những người yêu sân khấu cổ truyền.