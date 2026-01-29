Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lý do NSND U60 Thanh Lam hủy kế hoạch cưới năm 2025

29-01-2026 - 19:59 PM | Lifestyle

NSND Thanh Lam đã chia sẻ lý do chị hủy kế hoạch cưới vào năm 2025 với bác sĩ Hùng.

Thông tin NSND Thanh Lam và bạn trai – bác sĩ Bùi Tiến Hùng dự kiến tổ chức đám cưới vào cuối năm 2025 từng thu hút sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên khi thời điểm được nhắc đến đã cận kề, nữ nghệ sĩ lại khá kín tiếng không chia sẻ thêm về kế hoạch hôn lễ khiến nhiều khán giả tò mò.

Mới đây, trong cuộc trao đổi với báo Dân Trí, NSND Thanh Lam đã chính thức lên tiếng về lý do tạm hoãn việc tổ chức đám cưới. Nữ nghệ sĩ cho biết cả hai đã có một năm làm việc bận rộn với nhiều sự kiện và kế hoạch cá nhân vì vậy việc tổ chức hôn lễ trong năm 2025 buộc phải gác lại.

"Chúng tôi đã có một năm bận rộn, nhiều sự kiện. Vì thế, việc làm đám cưới trong năm 2025 đã bị gác lại. Chúng tôi đang xem thời gian nào thích hợp sẽ tổ chức một bữa tiệc ấm cúng…", Thanh Lam chia sẻ trên tờ Dân Trí.

Thanh Lam và chồng sắp cưới.

Theo nữ NSND chia sẻ trước đó trên tờ Vietnamnet, lễ cưới nếu diễn ra sẽ không đặt nặng hình thức mà hướng tới sự giản dị, riêng tư phù hợp với mong muốn của cả hai. Hiện tại, cặp đôi vẫn đang lựa chọn thời điểm phù hợp để tổ chức trong thời gian tới.

NSND Thanh Lam sinh năm 1969 là một trong những giọng ca hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam đương đại. Chị được mệnh danh là "diva" của làng nhạc Việt đồng thời là nghệ sĩ có nhiều đóng góp nổi bật cho âm nhạc.

Sau những thăng trầm trong đời sống riêng, Thanh Lam công khai mối quan hệ với bác sĩ Bùi Tiến Hùng vào năm 2021. Từ đó đến nay, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, đồng thời dành cho nhau sự trân trọng và đồng hành kín đáo. Thanh Lam từng nhiều lần chia sẻ rằng bác sĩ Hùng là người mang lại cho chị sự bình yên, cân bằng trong cuộc sống.

Theo Li La

Phụ nữ mới

