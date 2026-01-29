Nam NSND, đại tá lấy vợ diễn viên kém 13 tuổi, sở hữu biệt thự mặt tiền 4 tầng ở đường Xuân Đỉnh

Sự nghiệp nghệ thuật bền bỉ, "Ngọc Hoàng đời đầu" của Gặp nhau cuối tuần

NSND Nguyễn Quốc Trượng sinh năm 1966 tại Bắc Ninh cũ - vùng đất giàu truyền thống văn hóa, đặc biệt là nghệ thuật dân gian. Ngay từ khi còn trẻ, ông đã sớm bộc lộ niềm đam mê với sân khấu chèo và theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

NSND Quốc Trượng hóa thân thành Ngọc Hoàng trong chương trình Gặp nhau cuối tuần

Sau khi tốt nghiệp, NSND Quốc Trượng về công tác tại Đoàn Chèo Hà Bắc. Đến năm 1990, ông chuyển sang Đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần (nay là Nhà hát Chèo Quân đội), nơi gắn bó trọn vẹn gần 4 thập kỷ sự nghiệp. Đây cũng chính là môi trường giúp Quốc Trượng định hình rõ phong cách diễn xuất duyên dáng, hóm hỉnh nhưng thâm trầm.

Trên sân khấu chèo, NSND Quốc Trượng được khán giả yêu mến đặc biệt qua các vai hề - một dạng vai khó, đòi hỏi nghệ sĩ không chỉ có kỹ thuật diễn mà còn phải có vốn sống, sự tinh tế và khả năng ứng biến linh hoạt. Những vở chèo kinh điển có sự góp mặt của ông đều để lại dấu ấn sâu đậm, không chỉ với khán giả.

Ngoài sân khấu chèo, NSND Quốc Trượng còn được đông đảo công chúng truyền hình biết đến khi đảm nhận vai Ngọc Hoàng của chương trình Gặp nhau cuối tuần. Dù đây không phải nhân vật Ngọc Hoàng của chương trình Táo quân phát vào đêm 30 Tết mà là tiểu phẩm hài có nhân vật Ngọc Hoàng phát vào cuối tuần, cũng có người lên chầu, tâu bẩm, cũng diễn cùng Xuân Bắc, Công Lý, Tự Long…, nhưng khán giả vẫn gọi ông là "Ngọc Hoàng đầu tiên".

Nghệ sĩ Quốc Trượng mang quân hàm đại tá

Không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn, NSND Quốc Trượng còn mang quân hàm đại tá và là một nhà quản lý giỏi. Năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội, sau đó giữ chức Giám đốc nhà hát cho đến khi nghỉ hưu.

Trong thời gian lãnh đạo, ông luôn chú trọng gìn giữ bản sắc chèo truyền thống song song với việc đào tạo lớp nghệ sĩ trẻ, góp phần duy trì sức sống cho sân khấu chèo trong đời sống đương đại.

Với những cống hiến bền bỉ, NSND Quốc Trượng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân - phần thưởng cao quý ghi nhận hành trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ và đầy tâm huyết.

Cuộc sống viên mãn, sung túc khi về hưu

Sau khi nghỉ hưu, NSND Quốc Trượng tận hưởng cuộc sống bình yên bên bà xã kém 13 tuổi là NSƯT, diễn viên chèo Lâm Thanh. Cả hai được đồng nghiệp và khán giả ngưỡng mộ bởi hôn nhân bền chặt, kín tiếng nhưng ấm áp.

NSND Quốc Trượng nên duyên cùng nghệ sĩ Lâm Thanh từ lần hợp tác chung trong vở chèo “Cá mè đè cá chép”. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, sự hòa hợp cả trong sáng tạo nghệ thuật lẫn đời sống đời thường đã kéo họ xích lại gần nhau, để rồi chính thức về chung một nhà vào những tháng cuối năm 2001.

Hiện tại, vợ chồng NSND Quốc Trượng và 2 con đang sinh sống trong một căn biệt thự song lập khang trang, nằm trên đường Xuân Đỉnh, Hà Nội. Gia đình chuyển về đây từ năm 2022. Căn biệt thự có mặt tiền thoáng đãng, nhiều cây xanh, tạo cảm giác yên bình ngay giữa lòng đô thị.

Biệt thự hoành tráng của NSND Quốc Trượng ở Hà Nội

Căn biệt thự gồm 4 tầng, được lắp thang máy để thuận tiện di chuyển. Chia sẻ với Dân trí, nghệ sĩ Quốc Trượng cho biết, toàn bộ nội thất trong nhà đều do hai vợ chồng ông tự tay lựa chọn, chăm chút từng góc nhỏ.

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, vừa sang trọng vừa gần gũi. Trong phòng khách, ông đặt trang trọng tượng Bác Hồ và hình ảnh bản đồ Việt Nam – những biểu tượng thể hiện rõ tinh thần dân tộc và lòng tri ân nguồn cội.

Một điểm nhấn khác là hình ảnh trống đồng, cùng nhiều món đồ lưu niệm được ông sưu tầm trong những chuyến công tác hoặc do khán giả yêu mến gửi tặng. NSND Quốc Trượng đặc biệt yêu thích đồ gốm phong thủy, những cặp lọ lộc bình được chạm khắc tinh xảo, mang đậm giá trị văn hóa Việt.

Phòng ngủ của vợ chồng nghệ sĩ Quốc Trượng được thiết kế tối giản, nhiều ánh sáng tự nhiên, tạo không gian thư thái để đọc sách, nghỉ ngơi.

Nam nghệ sĩ có cuộc sống viên mãn bên bà xã kém 14 tuổi và các con

Khu bếp được bố trí gọn gàng, sạch sẽ, nổi bật với chiếc lồng bàn mây đan cỡ lớn dành riêng cho bàn ăn gia đình - chi tiết mộc mạc nhưng đầy tinh tế. Xung quanh nhà là nhiều cây xanh, mỗi ngày NSND Quốc Trượng thường đi bộ, chăm sóc cây cối để thư giãn tinh thần.

Tuy sở hữu cơ ngơi hoành tráng, nhưng NSND Quốc Trương tâm sự với Dân trí: " Tôi quan niệm, nhà cửa, đất đai là vật ngoài thân. Thú thật tôi nghèo, không có tiền hay vàng tiết kiệm đâu. Tôi chỉ là nghệ sĩ bình thường, không giàu có, đại gia như nhiều người đồn đoán nhưng gia đình tôi luôn bình yên, hạnh phúc".