Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa hậu Ý Nhi tặng bạn trai túi Dior, mặc áo đôi "quý tộc" trước tin đồn sắp cưới

29-01-2026 - 09:53 AM | Lifestyle

Dù không phô trương, những cử chỉ tinh tế như áo đôi hay món quà Dior đặc biệt đã phần nào cho thấy tình cảm bền chặt của cặp đôi sau 9 năm bên nhau.

Mới đây, qua một động thái vu vơ trên mạng xã hội, Hoa hậu Ý Nhi bất ngờ vướng tin đồn sắp cưới khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nàng hậu sinh năm 2002 sau đó đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận thông tin này. Tuy nhiên, sự việc cũng khiến mối quan hệ giữa cô và bạn trai 9 năm - Anh Kiệt một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.

Trước khi tin đồn đám cưới nổ ra, mối quan hệ của Ý Nhi và Anh Kiệt cũng nhiều lần bị đồn đoán khi cả hai dần ít công khai hình ảnh chung. Nhiều người hâm mộ lo lắng rằng cặp đôi "thanh mai trúc mã" này đã đường ai nấy đi sau gần một thập kỷ bên nhau. Tuy nhiên, dân tình đã tinh ý nhận ra qua một đoạn clip hẹn hò giấu mặt mà nàng Hậu đăng tải gần đây, có bóng dáng của một chiếc sơ mi trắng. Chiếc áo này trùng khớp hoàn toàn với hình ảnh Anh Kiệt đăng trên trang cá nhân cùng thời điểm. Hóa ra cả hai dù không ồn ào nhưng vẫn ngầm thả thính bằng cách chọn mặc áo đôi.

Ý Nhi và buổi hẹn hò kín đáo cùng Anh Kiệt (Nguồn @huynhtranynhi.1806)

Mẫu áo mà cặp đôi lựa chọn là Linen Shirt huyền thoại của Ralph Lauren với mức giá gần 6 triệu đồng. Polo Ralph Lauren, thương hiệu thời trang danh tiếng của Mỹ từ lâu đã trở thành đại diện cho lối sống quý tộc Mỹ và phong cách preppy cổ điển. Những chiếc áo sơ mi linen của Polo Ralph Lauren nổi tiếng với chất liệu vải lanh cao cấp, đường may tinh xảo và thiết kế tối giản, sang trọng. Sự kết hợp giữa chất liệu thoáng mát, bền đẹp và phom dáng thanh lịch khiến Linen Shirt trở thành lựa chọn yêu thích của giới thượng lưu và những người có gu thẩm mỹ tinh tế, được xem như biểu tượng của xu hướng "old money".

Hoa hậu Ý Nhi tặng bạn trai túi Dior, mặc áo đôi "quý tộc" trước tin đồn sắp cưới- Ảnh 1.

Chiếc sơ mi linen của Polo Ralph Lauren từ phía Ý Nhi (Ảnh IGNV).

Trong bức hình của Anh Kiệt còn xuất hiện chiếc Dior Sauvage Denim Pouch 2025 - mẫu túi gift độc quyền mới nhất của dòng nước hoa Dior Sauvage ra mắt cuối 2025. Đây là món phụ kiện không được bán riêng lẻ mà chỉ đi kèm với các bộ sản phẩm cao cấp của Dior Sauvage. Mẫu túi nổi bật vớ chất liệu denim xanh, mang phong cách nam tính và hiện đại, đi kèm logo Dior được dập nổi tinh xảo. Đây là món phụ kiện được nhiều tín đồ làm đẹp và thời trang săn đón dịp cuối năm 2025 nhờ tính độc quyền và giá trị sưu tầm.

Hoa hậu Ý Nhi tặng bạn trai túi Dior, mặc áo đôi "quý tộc" trước tin đồn sắp cưới- Ảnh 2.

Anh Kiệt đặt khung hình diện áo đôi với Ý Nhi và chiếc pouch của Dior làm ảnh đại diện (Ảnh FBNV).

Việc Anh Kiệt sở hữu món phụ kiện này cho thấy đó có thể là món quà ý nghĩa từ Ý Nhi. Nàng Hậu từng tiết lộ ở thời điểm hiện tại, song song với việc học tại Úc, công việc làm thêm của cô là nhân viên bán hàng tại Dior Beauty. Có thể chính khoảng thời gian làm việc tại thương hiệu xa xỉ này đã giúp nàng hậu có cơ hội sở hữu những món quà độc quyền dành tặng cho người yêu, thể hiện sự quan tâm và tình cảm sâu sắc dù ở xa.

Hoa hậu Ý Nhi tặng bạn trai túi Dior, mặc áo đôi "quý tộc" trước tin đồn sắp cưới- Ảnh 3.

(Ảnh X)

Cuộc sống nơi xứ người của hoa hậu Ý Nhi trong 2 năm sang Australia du học


Theo Chhrist

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bãi biển miền Bắc du khách đi mùa đông mà phải thốt lên: "Cứ ngỡ đang ở trời Âu!"

Bãi biển miền Bắc du khách đi mùa đông mà phải thốt lên: "Cứ ngỡ đang ở trời Âu!" Nổi bật

Không phải phở, món ăn chỉ từ 20.000 đồng/phần này mới là "hương vị Việt" lọt top 100 hấp dẫn nhất châu Á

Không phải phở, món ăn chỉ từ 20.000 đồng/phần này mới là "hương vị Việt" lọt top 100 hấp dẫn nhất châu Á Nổi bật

Gần Tết thấy nhà có 6 dấu hiệu này là cuộc đời nở hoa, tài lộc gõ cửa: Đặc biệt là điều số 2!

Gần Tết thấy nhà có 6 dấu hiệu này là cuộc đời nở hoa, tài lộc gõ cửa: Đặc biệt là điều số 2!

09:50 , 29/01/2026
Tình thế khó xử của Đình Bắc giữa 2.000 người

Tình thế khó xử của Đình Bắc giữa 2.000 người

09:39 , 29/01/2026
Nam NSND, đại tá lấy vợ diễn viên kém 13 tuổi, sở hữu biệt thự mặt tiền 4 tầng ở đường Xuân Đỉnh

Nam NSND, đại tá lấy vợ diễn viên kém 13 tuổi, sở hữu biệt thự mặt tiền 4 tầng ở đường Xuân Đỉnh

08:52 , 29/01/2026
5 loại hoa chơi Tết “không có đỉnh nhất chỉ có đỉnh hơn”: Chưng xong chỉ ngẩn ngơ ngắm, đẹp đến nỗi cạn từ khen

5 loại hoa chơi Tết “không có đỉnh nhất chỉ có đỉnh hơn”: Chưng xong chỉ ngẩn ngơ ngắm, đẹp đến nỗi cạn từ khen

08:00 , 29/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên