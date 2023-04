Nam Nung và sứ mệnh bảo vệ mái tóc phụ nữ Việt

Ông bà xưa có câu "cái răng cái tóc là gốc con người", không chỉ ở Việt Nam mà đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, tóc luôn là biểu tượng về cái đẹp của phụ nữ. Tuy nhiên, ngày nay, dưới tác động của lối sống đô thị và môi trường ô nhiễm, rụng tóc đã và đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều phụ nữ khiến nhiều chị em mất tự tin bởi không chỉ ảnh hưởng đến nhan sắc, rụng tóc có thể trở thành bệnh lý nếu không được khắc phục kịp thời.



Trong các nguyên nhân dẫn đến rụng tóc, nguyên nhân phổ biến nhất là sử dụng các sản phẩm công nghiệp có sự can thiệp của hóa chất độc hại, cồn, chất tẩy rửa…Chính vì thế, các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên đang được lòng rất nhiều người bởi sự an toàn và hiệu quả.

Hiểu được điều này, Công ty TNHH Nam Nung Việt Nam đã cho ra đời các sản phẩm chăm sóc tóc có thành phần từ các thảo dược quý có trong tự nhiên, không có sự can thiệp của hóa chất độc hại, giúp chăm sóc tóc một cách toàn diện, an toàn và hiệu quả nhất. Với Nam Nung Việt Nam, đây không đơn thuần chỉ là sản phẩm thương mại mà còn là mong muốn đem đến giải pháp bảo vệ mái tóc phụ nữ bằng cách bền vững an toàn và lành tính.

Dầu gội Nam Nung chinh phục đến khách hàng khó tính nhất bởi sự an toàn và hiệu quả với thành phần từ các thảo dược tự nhiên như bồ kết, hà thủ ô, chanh, bưởi, gừng. Dầu gội Nam Nung có tác dụng làm sạch nhẹ nhàng tóc và da đầu, cải thiện tình trạng gàu và giúp tóc suôn mượt.

Trước khi đến tay khách hàng, dầu gội Nam Nung đã trả dây chuyền sản xuất hiện đại theo tiêu chuẩn GMP, đảm bảo vệ sinh, chất lượng từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến, đóng gói, đáp ứng những tiêu chuẩn của Bộ Y tế đưa ra.

