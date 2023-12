Nằm ở “điểm xám” ùn tắc nhưng dự án này khiến người mua “mát lòng” khi tăng giá gần gấp đôi sau 4 năm

The Terra An Hưng là tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ được chủ đầu tư Văn Phú xây dựng. Dự án nằm gần trục cuối đường Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài), gần sát điểm giao giữa đường Lê Trọng Tấn và Tố Hữu.

Từ chung cư The Terra An Hưng, cư dân kết nối vào khu vực trung tâm thành phố qua đường Tố Hữu dẫn sang Lê Văn Lương, Đại lộ Thăng Long, đường Nguyễn Trãi và dễ dàng để di chuyển theo các hướng qua các tuyến đường lớn như đường Lê Trọng Tấn, Lê Quang Đạo,…

Dự án này ghi điểm cộng nhờ nằm sát trạm xe bus BRT. Đây là lợi thế cho cư dân nhu cầu sử dụng phượng tiện công cộng.

Tuy nhiên, điểm trừ của dự án này nằm trên trục đường sở hữu mật độ tòa nhà cao tầng lớn. Thế nên, vào khung giờ cao điểm, trục đường Tố Hữu thường xảy ra tình trạng ách tắc nghiêm trọng, nhất là vào thời điểm từ 7h30-8h30 sáng và 17h-18h.

The Terra An Hưng gồm 3 tòa tháp V1, V2, V3 cao 45 tầng, với 7 tháng máy cho 1 tòa, 2 tầng hầm và 3 tầng nổi để đỗ xe. Điều này cho thấy mật độ dân số ở khu vực này khá cao.

Tiện ích nhà xe nổi của dự án.

Khu vui chơi dành cho trẻ em khá bé.

Dự án cũng bao gồm các tiện ích như bể bơi, phòng tập thể dục, spa khu vui chơi giải trí trong khuôn viên dự án. Tuy nhiên, do quỹ đất eo hẹp, mật độ dân cư đông nên diện tích xanh cũng như các tiện ích khác còn rất khiêm tốn. Một số cư dân cho rằng, dù nằm cách xa trung tâm Hà Nội nhưng quỹ đất dành cho không gian cảnh quan quan thấp.

Tuy nhiên, điểm cộng của The Terra An Hưng, đó là sở hữu các dãy nhà phố thấp tầng thuộc dự án và kề cận khu đô thị Dương Nội nên cư dân có thể tận dụng view không gian ở khu vực thấp tầng.

Ngoài ra, The Terra An Hưng có khoảng cách đến các tiện ích xung quanh như Công viên Thiên văn học, ga tàu điện La Khê, bến xe Yên Nghĩa và nhiều trường quốc tế như Trường quốc tế Nhật Bản, Trường Olympia, Trường quốc tế Việt Nam… chỉ dao động từ 5-15 phút.

Hiện tại, dự án The Terra An Hưng chỉ cung ứng ra thị trường loại hình căn hộ 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ và 4 phòng ngủ.

Về mức giá, đối với căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích khoảng từ 68.42m2 đến 74.63m2, có mức giá 2,21 tỷ đồng đến 3.15 tỷ đồng, tương đương khoảng 31.49 triệu đồng/m2 đến 42.3 triệu đồng/m2. Căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích khoảng từ 88.31m2 đến 90.65m2. Giá bán từ 2.84 tỷ đồng đến 3.88 tỷ đồng, tương đương khoảng 31.37 triệu đồng/m2 đến 43.61 triệu đồng/m2.

Căn hộ 4 phòng ngủ có diện tích khoảng từ 95.89m2 đến 140.66m2. Giá bán từ 3.04 tỷ đồng đến 5.7 tỷ đồng, tương đương khoảng 31.35 triệu đồng/m2 đến 42.29 triệu đồng/m2. Ở thời điểm mới mở bán hơn 4 năm trước, mức giá trung bình tại dự án The Terra An Hưng chỉ dao động 20-22 triệu đồng/m2. Đến hiện tại, mức giá này gần như gấp đôi, chỉ sau khoảng 4 năm. So với giá mặt bằng chung các dự án xung quanh như The Pride, HP Landmark, giá The Terra An Hưng ở ngưỡng trung bình.