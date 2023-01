Năm Quý Mão, chọn món quà nào thực sự ý nghĩa cho người thân?

Những thách thức sức khoẻ hậu Covid-19

Năm 2022 là năm đầu tiên hậu đại dịch Covid-19, con người bắt đầu nếm trải nhiều thử thách về sức khoẻ. Tháng 10/2021, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố định nghĩa chính thức về hậu COVID-19. Theo WHO, hậu COVID-19 có thể khiến sức khỏe con người bị suy giảm kéo dài, có tác động nghiêm trọng đến khả năng quay trở lại làm việc hoặc tham gia cuộc sống xã hội của người bị mắc COVID-19. Họ bị ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và có thể gây ra những hậu quả kinh tế đáng kể cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. WHO ước tính 10 – 20% bệnh nhân COVID-19 trải qua các triệu chứng kéo dài trong nhiều tháng sau khi mắc bệnh.

Cũng theo WHO, không giống một số bệnh lý khác có xu hướng chỉ xảy ra ở những người đã bị bệnh nặng, hậu COVID-19 có thể xảy ra với bất kỳ ai đã bị mắc COVID-19, ngay cả khi bị bệnh nhẹ. Thậm chí trong thời gian mắc bệnh, họ không có triệu chứng thì vẫn có thể bị hậu COVID-19. Ở nhóm bệnh nhân nhẹ, không có triệu chứng, người ta thấy có thể gặp 10-35%. Nhóm bệnh nhân nặng có bệnh nền có thể gặp tới 80% di chứng.

Đó cũng là những dấu hiệu cảnh báo, để chúng ta cần thiết phải thực sự quan tâm hơn đến sức khoẻ của bản thân. Đồng thời, trong bối cảnh các diễn biến của nền kinh tế - xã hội, không chỉ trong nước, mà còn ở phạm vi toàn cầu, càng khiến chúng ta phải quan tâm đến các phương pháp dự phòng chăm sóc sức khoẻ an toàn mà giảm thiểu rủi ro về tài chính, không chỉ cho bản thân, mà còn cho gia đình - cho những người mà chúng ta yêu thương.

Quà tặng sức khỏe - Món quà ý nghĩa nhất cho năm mới

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ "Quà tặng sức khỏe" của BIDV MetLife

Quay trở lại với thềm Tết đến Xuân về - năm Quý Mão đang gõ cửa. Covid-19 hay những biến động của nền kinh tế xã hội thực ra chỉ là một cú hích giúp nhiều người nhận biết rõ hơn những giá trị chân thật trong cuộc sống của mình. Chúng ta không chỉ sống cho bản thân, mà còn có những lời hứa với những người thân: Hứa nắm tay con cho đến khi trưởng thành; hứa sẽ sống hết mình mỗi sớm mai thức dậy; hứa cùng nhau già đi với những người thương yêu nhất; hứa trở về nhà sau những chuyến đi xa,… Những lời hứa trọn yêu thương, nhưng sẽ sớm cần được hiện thực hóa nhanh chóng.



Bạn sẽ làm gì với món tiền thưởng Tết thêm ý nghĩa? Bạn sẽ tặng cho bản thân mình điều gì để ghi nhận sau suốt cả năm nỗ lực? Bạn sẽ “lì xì” cho người thân điều giá trị nào cho năm mới bình an? Có lẽ, cũng đã đến lúc chúng ta cần cân nhắc, để bớt đi những món quà vật chất phù phiếm, mà thay thế vào đó là những món quà thiết thực, cho chính bản thân và cho cả những người thân yêu. Những lời hứa trọn yêu thương của bạn, sẽ có thêm một người đồng hành – là Quà tặng Sức khoẻ đến từ BIDV Metlife.

Quà tặng Sức khoẻ là giải pháp hỗ trợ tài chính liên quan đến nằm viện, phẫu thuật, ung thư và đái tháo đường được BIDV MetLife thiết kế với mục đích chăm sóc sức khoẻ và chính bạn và người thân, đồng thời, bảo toàn nguồn tài chính cho gia đình.

Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường hiện nay giúp bảo vệ bạn trước bệnh Đái tháo đường (Tiểu đường) Type 2 – một căn bệnh ngày càng phổ biến trong thời hiện đại. Căn bệnh này nguy hiểm ở chỗ nó ngày càng được trẻ hoá, và khởi phát âm thầm, khó nhận biết. Theo WHO thì Đái tháo đường (Tiểu đường) type 2 nằm trong top 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

Ngoài ra, Quà tặng Sức khỏe còn bảo vệ bạn trước bệnh ung thư ngay từ giai đoạn đầu; hỗ trợ nằm viện và hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho 124 loại phẫu thuật, lên đến 500 triệu đồng. Bạn cũng sẽ nhận được khoản tiền thưởng duy trì hợp đồng hấp dẫn, sau mỗi 5 năm.

Quà tặng Sức khoẻ là một sản phẩm ưu việt đến từ BIDV MetLife Việt Nam. Đây là liên doanh giữa Tập đoàn MetLife (Hoa Kỳ) với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV. BIDV MetLife kết hợp giữa kinh nghiệm chuyên môn, sức mạnh tài chính toàn cầu của MetLife với sự hiểu biết sâu sắc thị trường nội địa của BIDV để trở thành đơn vị cung cấp các giải pháp bảo hiểm, tài chính hiện đại và đáng tin cậy tại Việt Nam thông qua mạng lưới với hơn 1000 điểm giao dịch của BIDV rộng khắp trên toàn quốc. Do vậy, bạn sẽ rất dễ dàng và nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ - tư vấn để lựa chọn được giải pháp Qùa tặng Sức khoẻ phù hợp nhất.

Bạn đã chọn lựa được món quà thật sự giá trị và thiết thực cho năm mới Quý Mão 2023 rồi chứ? Thật tuyệt vời vì món quà này sẽ đồng hành cùng bạn và gia đình trong những dịp năm mới tiếp theo, như một chặng hành trình bình an và hạnh phúc.