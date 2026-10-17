Nam sinh 2008 ở TP.HCM gọi điện nhờ bố mẹ chuyển khoản 1,2 tỷ đồng, 30 phút sau được công an đưa đi

Em T.A được đưa về cơ quan Công an sau khi được giải cứu.

Bộ Công an cho biết, ngày 14/10/2026, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, Công an phường Bà Rịa vừa kịp thời ngăn chặn 01 vụ lừa đảo tinh vi dưới hình thức “bắt cóc online” nhằm vào 01 nam sinh viên. Lực lượng chức năng đã giải cứu nạn nhân an toàn và bảo vệ nguyên vẹn số tiền 1,2 tỷ đồng cho gia đình.

Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 13/10, Công an phường Bà Rịa tiếp nhận tin báo từ Trường Đại học Dầu khí về việc sinh viên T.A (sinh năm 2008) rời khỏi ký túc xá từ sáng 12/10. Em T.A có biểu hiện lo lắng, nhiều lần liên hệ hối thúc gia đình chuyển gấp 1,2 tỷ đồng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Công an phường Bà Rịa đã chỉ đạo Tổ phản ứng nhanh khẩn trương rà soát. Qua phân tích tài liệu, lực lượng Công an nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo giả danh cơ quan chức năng với thủ đoạn “bắt cóc online”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ với Nhà trường, chỉ khoảng 30 phút sau, Công an phường Bà Rịa đã xác định chính xác vị trí của em T.A. Lực lượng Công an nhanh chóng tiếp cận hiện trường, giải tỏa tâm lý cho nạn nhân, kịp thời chặn đứng giao dịch chuyển tiền và đưa em T.A về lại gia đình an toàn.

Làm việc tại Cơ quan Công an, em T.A cho biết, sáng 12/10, các đối tượng đã gọi điện đe dọa, tự xưng là cán bộ Cơ quan điều tra, bịa đặt thông tin em T.A có liên quan đến một đường dây rửa tiền đặc biệt nghiêm trọng. Chúng liên tục uy hiếp tinh thần, ép nạn nhân đến thuê phòng tại 01 nhà nghỉ trên địa bàn, tuyệt đối giữ bí mật, cắt đứt liên lạc với gia đình và yêu cầu kết nối ứng dụng Zoom để giám sát 24/24h.

Bị thao túng tâm lý và đe dọa “bắt tạm giam”, em T.A đã làm theo kịch bản của bọn chúng, liên lạc với bố mẹ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định. Đáng chú ý, để tạo lòng tin, các đối tượng còn làm giả giấy báo trúng tuyển chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Dầu khí và Học viện Mỏ - Công nghệ New Mexico (Mỹ), nhằm ép nạn nhân dùng lý do “chứng minh tài chính du học” để thuyết phục gia đình chuyển tiền.

Cùng với đó, mới đây, công an Hà Nội cho biết, ﻿ngày 14/10/2026, Công an phường Phú Thượng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ lừa đảo “bắt cóc online”, giải cứu an toàn nam sinh Đ.V.Đ. (SN 2008) và ngăn việc gia đình chuyển 100 triệu đồng cho các đối tượng theo yêu cầu.

Khoảng 13h30 ngày 14/10/2026, Công an phường Phú Thượng nhận được tin báo của gia đình nam sinh Đ.V.Đ. về việc con trai bị “bắt cóc”. Theo thông tin gia đình cung cấp, các đối tượng đã chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của Đ., sau đó liên lạc, đe dọa và yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng để “chuộc” con.

Nam sinh Đ.V.Đ. được Công an phường Phú Thượng đưa về an toàn sau khi kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo “bắt cóc online”.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Thượng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh thông tin và xác định được vị trí nhà nghỉ nơi Đ. đang ở; đồng thời kịp thời ngăn chặn giao dịch chuyển tiền của gia đình. Đến 16h cùng ngày, nam sinh Đ.V.Đ. được đưa về với gia đình an toàn.

Qua vụ việc, thủ đoạn của các đối tượng được xác định là sử dụng phương thức thao túng tâm lý nạn nhân. Các đối tượng giả danh cán bộ Công an, gọi điện thông báo nạn nhân có liên quan đến một chuyên án buôn bán ma túy xuyên quốc gia, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin gia đình và tài khoản Zalo.

Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân đến thuê phòng tại nhà nghỉ, tự cách ly với người thân và chịu sự giám sát từ xa. Sau khi chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của nạn nhân, các đối tượng dùng chính tài khoản này để liên lạc, đe dọa gia đình, tạo tâm lý hoang mang và yêu cầu chuyển tiền “chuộc người”.

Trước thủ đoạn trên, Công an phường Phú Thượng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác; bình tĩnh kiểm chứng thông tin khi nhận được các cuộc gọi bất thường liên quan đến người thân, đồng thời nhanh chóng liên hệ với gia đình và cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Đặc biệt, phụ huynh cần thường xuyên trao đổi, trang bị cho con em kiến thức, kỹ năng nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, nhất là thủ đoạn giả danh cơ quan Công an để đe dọa, thao túng tâm lý, cô lập nạn nhân.