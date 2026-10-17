Từ 16/10, một địa phương chính thức vận hành 762 camera phạt nguội, tập trung ghi nhận lỗi vi phạm giao thông sau

Ngày 16/10, Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thành phố bắt đầu khai thác, vận hành hệ thống camera giám sát tại Trung tâm Thông tin chỉ huy để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo hình thức “phạt nguội”, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Hệ thống gồm 762 camera được lắp đặt tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm trên toàn thành phố, trong đó có 250 camera AI thông minh (PTZ) và 512 camera giám sát, quay chụp biển số, ghi nhận vi phạm. Dữ liệu từ hệ thống được khai thác phục vụ công tác phát hiện, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm như: không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, không thắt dây an toàn, đi không đúng làn đường, phần đường quy định, không đội mũ bảo hiểm và các hành vi vi phạm khác theo quy định.

Việc đưa hệ thống camera vào khai thác, vận hành tại Trung tâm Thông tin chỉ huy, duy trì giám sát liên tục 24/24 giờ, giúp lực lượng chức năng chủ động phát hiện vi phạm, nâng cao tính khách quan, minh bạch trong quá trình xử lý. Đồng thời, hình thức giám sát bằng công nghệ góp phần tăng cường tính răn đe, hạn chế các hành vi vi phạm và hỗ trợ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.